L'Oroscopo della giornata di giovedì 9 marzo prevede un po’ di rancore nei Cancro, complice l'Astro Argenteo in quadratura, mentre Bilancia riuscirà a ottenere consensi sia in amore che al lavoro. Cielo stellato per i Leone, che saranno particolarmente ottimisti, mentre Ariete non sempre potrebbe sentirsi a suo agio in amore. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 9 marzo.

Previsioni oroscopo giovedì 9 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sarà un giovedì sottotono per quanto riguarda i sentimenti. La Luna in opposizione potrebbe causare qualche disagio con il partner, e sentirete di meno gli influssi positivi di Venere.

In ambito lavorativo prenderete spesso l'iniziativa, ma dovrete essere convinti di ciò che state per fare se volete raggiungere in fretta i vostri obiettivi. Voto - 7️⃣

Toro: sfera sentimentale discreta per i nati del segno. Questo cielo non avrà molto da offrirvi per godere al meglio della vostra storia d'amore, ciò nonostante sappiate che se avete bisogno, il partner sarà sempre a vostra disposizione. In ambito lavorativo Mercurio vi aiuterà a gestire bene la mole di lavoro che avete, soprattutto se siete nati nella prima decade. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna vi permetterà di amplificare il romanticismo che c'è con il partner. Se siete single potreste trovare il pretesto adatto per riuscire a rompere il ghiaccio.

In ambito lavorativo attenzione a Mercurio in quadratura dal segno dei Pesci, che potrebbe mettervi in difficoltà per alcune mansioni. Voto - 8️⃣

Cancro: giornata di giovedì poco entusiasmante dal punto di vista sentimentale. Secondo l'oroscopo questo cielo potrebbe spingervi a nutrire rancore verso la persona che amate, e potreste dire o fare qualcosa che non è nel vostro intento.

Nel lavoro sarete più ottimisti, ma sappiate che la salita è ancora lunga. Voto - 6️⃣

Leone: cielo stellato in questa giornata di giovedì. La Luna e Venere vi sorridono, e in amore godrete di un rapporto a dir poco favoloso, da vivere al meglio insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro gli impegni non vi mancano, ma vi piacerebbe poter ottenere di più da quel che fate.

Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale nel complesso valida secondo l'oroscopo di giovedì. In amore godrete di una discreta intesa di coppia, che se gestita bene, vi permetterà di sentirvi davvero bene insieme alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro attenzione a come deciderete di gestire alcuni progetti, perché con Mercurio opposto potreste andare spesso fuori strada. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in congiunzione vi aiuterà a riemergere in amore. Venere sarà sempre meno influente nelle prossime giornate, e potrete concentrarvi di più sulla vostra storia d'amore. Per quanto riguarda il lavoro la voglia di fare non vi mancherà, e con le giuste idee, sarete in grado di soddisfare le esigenze di tutti.

Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale appagante in questa giornata di giovedì. Godrete di una discreta sintonia insieme alla vostra anima gemella, che vi aiuterà ad andare avanti e superare le difficoltà quotidiane. Per quanto riguarda il lavoro avrete davanti a voi nuove sfide da superare, e vi sentirete abbastanza pronti e carichi da raggiungere l'obiettivo. Voto - 8️⃣

Sagittario: previsioni astrali positive secondo l'oroscopo della giornata di giovedì. Con la Luna e Venere in buon aspetto, i momenti d'amore non mancheranno con la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella prima decade. Per quanto riguarda il lavoro sarete più prudenti, evitando di prendere in carico progetti non alla vostra portata.

Voto - 7️⃣

Capricorno: il lavoro vi darà qualche soddisfazione in più secondo l'oroscopo, ma ci saranno ancora tante cose da sistemare. Con Mercurio in sestile riuscirete a prendere le giuste decisioni, arrivando a raggiungere buoni risultati. In amore non sarete così affabili a causa di questo cielo contrario, che v'impedirà di provare i giusti sentimenti nei confronti delle persone che amate. Voto - 6️⃣

Acquario: ottimo cielo per i nati del segno in questa giornata di giovedì. Godrete di una splendida intesa con il partner grazie alla Luna e Venere. Single oppure no, avrete sempre un buon motivo per far felice la vostra fiamma. In ambito lavorativo avrete le idee chiare sui vostri progetti, che andranno avanti senza intoppi.

Voto - 9️⃣

Pesci: la Luna non vi darà più fastidio in questa giornata di giovedì, e vi sentirete più a vostro agio in amore. Single oppure no, troverete il giusto pretesto per trascorrere momenti di allegria con la vostra fiamma. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti senza problemi grazie a Mercurio nel segno, che vi permetterà di essere precisi e organizzati. Voto - 8️⃣