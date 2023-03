Secondo l'oroscopo del 24 marzo, i Pesci respireranno ancora il clima armonico che c’è nei rapporti di famiglia e di amicizia. Per i nati in Gemelli è arrivato il momento di seppellire l’ascia di guerra e di risolvere ogni tipo di conflitto, invece, per i nativi del Capricorno ci sarà una sfida da affrontare. Per sapere quali novità e sorprese hanno in mente le stelle per voi, di seguito trovate le dettagliate previsioni astrologiche su famiglia e amicizia, dedicate alla giornata di venerdì 24 marzo.

Famiglia e amicizia, oroscopo per il giorno 24 marzo: da Ariete a Cancro

Ariete – Condividete i vostri sogni con amici e parenti. Ispirati da voi, adoreranno essere in vostra compagnia. Potreste scoprire interessi comuni che arricchiscono le vostre relazioni sociali. Se continuate ad assumere un atteggiamento fiducioso, gli altri vi vedranno come un modello da seguire. Non lasciatevi irritare da dubbi o inibizioni.

Toro – Sarà difficile interagire con le persone in questo periodo. Reagite in maniera eccessiva alle cose più piccole e vi sentite completamente fraintesi. Vi farebbe bene fare un passo indietro, schiarivi le idee e affrontare gli argomenti in maniera più serena.

Gemelli – Sfruttate questo periodo per rinnovare i contatti con la vostra famiglia.

Saranno contenti e potreste anche essere in grado di risolvere vecchi conflitti, come mediatore o facendo il primo passo per chiarire le cose. L'Oroscopo vi sprona a seppellire l’ascia di guerra una volta per tutte.

Cancro – Non aspettatevi alcun conforto dalle persone a cui tenete moltissimo in questo periodo. I tanti problemi con cui dovete confrontarvi vi metteranno ansia e agitazione.

Cercate di essere più positivi e di rilassarvi. Se continuate a fare di testa vostra, i conflitti s’ingigantiranno sempre di più e i vostri errori non saranno facilmente perdonati. Scendere a compromessi è un’ottima strategia.

Previsioni astrologiche del 24 marzo su famiglia e amicizia: da Leone a Scorpione

Leone – Se avete voglia di abbracciare il mondo intero, fatelo.

Iniziate con i vostri cari. Tutti quei vecchi argomenti e problemi vengono dimenticati e perdonati, lasciandovi concentrare sulle cose più importanti della vita. Condividete il vostro amore e affetto con le persone che significano davvero molto per voi.

Vergine – Dovrete sopportare situazioni spiacevoli nella vostra vita privata, e vi chiederete ripetutamente di prendere posizione su conflitti imbarazzanti. Qualcuno potrebbe prendere decisioni che vi causano un grande dolore. Provate a vedere questo periodo come una possibilità di crescita interiore. Se trovate il modo giusto di fare le cose, avrete successo.

Bilancia – A volte vi sentite a disagio con le persone e vedete i vostri amici come rivali.

Tendete anche a discutere in maniera rumorosa e aggressiva. Trattate le altre persone con più rispetto e non ferirle solo perché vi sentite a disagio con voi stessi.

Scorpione – Siete presi di mira costantemente dalla vostra famiglia. Le persone vi criticano spesso e voi sentite che state sbagliando tutto. Prendete del tempo per riflettere prima di ribattere, perché potrebbero effettivamente avere ragione su alcuni punti. Se reagite in maniera sobria, la vostra famiglia riacquisterà subito fiducia in voi.

La giornata di venerdì 24 marzo secondo l'oroscopo su famiglia e amicizia: da Sagittario a Pesci

Sagittario – Il vostro ottimismo è davvero magnetico. Un amico o un familiare potrebbe aver bisogno del vostro aiuto, quindi non esitate a offrigli assistenza, poiché disponete delle risorse necessarie.

Vi farà sicuramente sentire bene aiutare gli altri, sapendo che si ricorderanno di voi per questo.

Capricorno – Dovete affrontare una prova di forza interiore, costantemente sotto pressione dai problemi degli altri. Potrebbero persino ferire i vostri sentimenti o farvi arrabbiare. Adottate un approccio costruttivo a questa difficile situazione, vedendola come un’opportunità per rafforzare la vostra posizione e per emergere dalla discussione con maggiore fiducia in voi stessi.

Acquario – Avete difficoltà a concentrarvi sulle responsabilità quotidiane. Anche se è difficile motivare voi stessi, non abbattetevi troppo quando le cose non vanno come previsto. Se fate del vostro meglio, è probabile che voi abbiate successo, ma non aspettatevi troppo.

Quando recuperate la calma, siete più sicuri che le cose migliorano notevolmente.

Pesci – State godendo pienamente l’armonia che c’è nei rapporti di famiglia e di amicizia. Prendete del tempo per le attività condivise: vi daranno un grande piacere. Occasioni come questa vi permettono di vedere che tipo di persona siete e il ruolo che svolgete in famiglia e tra amici. Cosa c’è di meglio che ritrovarsi in compagnia degli altri?