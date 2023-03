L'Oroscopo del weekend che va dal 25 al 26 marzo prevede un Cancro più energico e volenteroso in ambito lavorativo grazie a Marte in congiunzione, mentre Ariete riuscirà a essere più produttivo grazie a Mercurio. Leone riuscirà a dare una buona impressione di sé mostrando le proprie capacità professionali, mentre Bilancia riuscirà ad essere affiatata con il partner. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana, dal 25 al 26 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 25-26 marzo 2023 segno per segno

Ariete: l'ultimo fine settimana del mese si rivelerà piacevole in amore e produttivo a sufficienza al lavoro.

La Luna vi sorriderà dal segno dei Gemelli nella giornata di domenica, e vi permetterà di vivere il vostro rapporto con maggior spensieratezza. Lato professionale sarete ben organizzati, ma dovrete anche saper gestire le energie che avrete a disposizione, considerato Marte in quadratura. Voto - 8️⃣

Toro: configurazione astrale che si muoverà sempre più a vostro favore. In amore la Luna vi sorriderà nella giornata di sabato, e insieme a Venere potrete avere lo slancio giusto per vivere un rapporto sincero e affiatato. Nel lavoro Mercurio sarà alle vostre spalle, ciò nonostante con Marte e Saturno favorevoli riuscirete a mettere insieme buoni lavori. Voto - 9️⃣

Gemelli: sfera sentimentale piacevole per voi nativi del segno, merito di un cielo tutto sommato favorevole.

Single oppure no, spensieratezza e tranquillità saranno alla base dei rapporti che avrete. In ambito lavorativo riuscirete ad andare dritti al punto grazie a Mercurio in sestile, recuperando terreno e ottenendo risultati più soddisfacenti. Voto - 8️⃣

Cancro: energie e buona volontà saranno dalla vostra parte ora che Marte si troverà nel vostro segno zodiacale.

Secondo l'oroscopo del prossimo weekend, avrete più energie da investire, ma con Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete non sempre potreste avere le idee chiare. In amore il rapporto tra voi e la vostra anima gemella sarà abbastanza romantico grazie a Venere in sestile dal segno del Toro. Voto - 7️⃣

Leone: con Mercurio in trigono dal segno dell'Ariete riuscirete a mettere in mostra le vostre capacità secondo l'oroscopo.

Questo periodo non sarà comunque facile, perciò prendete le vostre mansioni con la dovuta cautela. In amore invece continueranno i dissapori con il partner a causa di Venere in quadratura. Domenica la Luna sarà favorevole, e vi aiuterà a essere più comprensivi. Voto - 7️⃣

Vergine: previsioni astrali convincenti nella giornata di sabato, grazie alla Luna e Venere favorevoli. Domenica dovrete guardarvi le spalle dall'astro argenteo, ma con Venere favorevole potrete sperare in una relazione discreta. Nel lavoro Mercurio smetterà di darvi fastidio, e riuscirete a vedere i vostri progetti sotto una luce diversa. Voto - 7️⃣

Bilancia: sfera sentimentale convincente secondo l'oroscopo del prossimo weekend, soprattutto durante la giornata di domenica, quando la Luna sarà favorevole dal segno dei Gemelli.

Single oppure no, avrete più tempo e sentimenti da dedicare alla persona che amate. In ambito lavorativo Mercurio si troverà in opposizione, e potrebbe rendere più complicato il procedere dei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: con i sentimenti ultimamente non sarete così abili secondo l'oroscopo, colpa di questo cielo contrario. Single oppure no, potreste essere un po’ impacciati con la vostra fiamma, oltre che impulsivi. Nel lavoro Mercurio non sarà più dei vostri, ciò nonostante con Marte in trigono mostrerete maggiori energie e una discreta voglia di fare. Voto - 7️⃣

Sagittario: finalmente Mercurio e Marte non vi daranno più fastidio, e in ambito lavorativo potrete mettere insieme progetti più riusciti.

In amore attenzione durante la giornata di domenica. Anche se tra voi e il partner ci sarà una discreta intesa, con la Luna in opposizione potrebbero sorgere piccole ma spiacevoli discussioni. Voto - 7️⃣

Capricorno: configurazione astrale in calo per quanto riguarda il lavoro ora che stelle come Marte e Mercurio vi volteranno le spalle. Attenzione alle scelte che decidere di prendere per i vostri progetti, perché potreste andare fuori strada. In amore godrete della posizione favorevole di Venere, che vi permetterà di sentirvi bene con il partner ed essere comprensivi. Voto - 7️⃣

Acquario: periodo discreto in amore grazie alla Luna in trigono dal segno dei Gemelli. Nella giornata di domenica infatti vi sentirete più vicini al partner, con momenti piacevoli che potrebbero aiutarvi a recuperare intesa.

In ambito lavorativo saprete dove mettere le mani sui vostri progetti, centrando gli obiettivi richiesti. Voto - 7️⃣

Pesci: oroscopo del fine settimana ottimale per quanto riguarda i sentimenti. Venere porterà buone emozioni tra voi e la vostra anima gemella, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Attenzione però domenica, quando la Luna sarà in quadratura. Nel lavoro Mercurio lascerà il vostro cielo, ciò nonostante l'arrivo di Marte in trigono vi aiuterà a metterci più energia in quel che fate. Voto - 8️⃣