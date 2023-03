L'Oroscopo di lunedì 27 marzo è pronto a dare consigli e suggerimenti su come iniziare al meglio l'ultima settimana del mese.

La positività influenzerà gran parte dei segni zodiacali che, dunque, potranno partire con il piede giusto. Tuttavia, ci sarà qualche noia in più per Gemelli, Cancro e Capricorno. Vediamo, nel dettaglio, le previsioni astrologiche del 27 marzo.

Previsioni astrali di lunedì 27 marzo: Ariete al top

Ariete: giornata movimentata in positivo. Avrete molta voglia di fare e sarà il momento giusto per prendere delle decisioni a lungo termine.

Favoriti anche i rapporti con gli altri: uscite e divertitevi con gli amici e con la persona amata.

Toro: la settimana inizierà in un modo piuttosto tranquillo, ma questo non vuol dire che vi annoierete perché ci saranno grandi novità in arrivo. Dovrete soltanto prendervi un po' di tempo per ponderare le prossime decisioni e non fare scelte azzardate.

Gemelli: sarete dinamici e determinati, ma qualcosa potrebbe spingervi a staccare la spina dalla routine e da qualche relazione diventata troppo complicata. Dovrete guardarvi bene dentro per vivere un sentimento sincero con qualcuno.

Cancro: non si può dire che avrete le stelle dalla vostra parte, ma con un po' di impegno riuscirete ugualmente a risolvere delle situazioni scomode sul lavoro.

In amore, invece, tutto procederà a gonfie vele e ci saranno momenti speciali.

Oroscopo del giorno: Leone solitario, Vergine affascinante

Leone: la vostra ricerca della solitudine continuerà ancora per un po' e questo potrebbe farvi perdere di vista il pensiero altrui che alcune volte potrebbe essere importante. Domandatevi il perché di questo isolamento.

Vergine: le stelle vi regaleranno un fascino irresistibile e avrete anche un'ottima capacità comunicativa che vi permetterà di convincere chiunque a stare dalla vostra parte. L'invito è quello di uscire e sfruttare questa giornata al massimo.

Bilancia: l'oroscopo del 27 marzo preannuncia dei rimproveri. In particolare, in amore dovrete stare attenti a non cercare troppe distrazioni.

Presto, comunque, arriveranno grandi soddisfazioni a ripagarvi se aspetterete con pazienza e fiducia senza forzare le cose.

Scorpione: gli affari saranno particolarmente favoriti in questo ultimo lunedì di marzo, quindi approfittatene per avviare nuovi progetti. In amore potreste trovarvi davanti a qualche compromesso e stranamente sarete disposti a cedere.

Sagittario ansioso, Capricorno confuso

Sagittario: il consiglio delle stelle è quello di mantenere la calma e di non farvi prendere dall'ansia perché ci saranno dei problemi da affrontare. Non avrete nulla di cui preoccuparvi, gli altri sapranno capirvi e accettare le vostre richieste.

Capricorno: non sarà una giornata molto positiva per voi che tenderete ad isolarvi, ma nello stesso tempo sentirete il peso di questa solitudine.

Potrebbe essere utile un breve viaggio o lasciarsi andare a dei momenti di svago per schiarirsi le idee.

Acquario: l'amicizia potrebbe essere di grande aiuto per iniziare la settimana con il piede giusto, e non si esclude un ritorno dal passato. In amore sarete un po' troppo azzardati e dovreste riflettere di più sulle vostre promesse o potreste pentirvene.

Pesci: arriveranno ottime occasioni da prendere al volo e i nuovi incontri potrebbero rivelarsi importanti anche per il futuro. Avrete sete di conoscenza e una voglia smisurata di migliorare la vostra istruzione con qualcosa che vi apra a nuovi orizzonti.