L'Oroscopo della giornata di lunedì 27 marzo prevede maggior intesa in amore per i Gemelli, forti della Luna in congiunzione, mentre Sagittario potrebbe essere piuttosto malinconico. Leone potrebbe essere un po’ più introverso, incapace di confidarsi, mentre un arguto Acquario riuscirà a mettere a segno buoni successi professionali. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di lunedì 27 marzo.

Previsioni oroscopo lunedì 27 marzo 2023 segno per segno

Ariete: sfera sentimentale solida e appagante. La settimana inizierà con la Luna nel segno, che vi metterà nelle condizioni adatte per godere di una relazione affiatata.

Anche voi single mostrerete un atteggiamento più amichevole nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo sarete ben concentrati sui vostri progetti, e non vi farete destabilizzare. Voto - 8️⃣

Toro: ottimo inizio di settimana per i nati del segno, grazie alla buona posizione di Venere. Godrete di una splendida relazione di coppia, ma anche voi single vi sentirete più a vostro agio dinanzi nuove conoscenze. Per quanto riguarda il lavoro prendere i vostri progetti con la dovuta cautela, evitando di correre troppi rischi. Voto - 8️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione vi permetterà di costruire un'intesa migliore con la persona che amate. Single oppure no, per godere di una storia d'amore che funzioni veramente, rispetto e interesse, con il giusto romanticismo saranno imprescindibili.

Nel lavoro avrete una tabella di marcia ben definita, che porterete avanti al meglio delle vostre possibilità. Voto - 8️⃣

Cancro: con Marte in congiunzione avrete più energie per reagire ai tanti ostacoli che incontrerete in ambito lavorativo. Non sempre il successo sarà alla vostra portata, ciò nonostante farete del vostro meglio.

In amore godrete della buona posizione di Venere per sentirvi bene insieme alla vostra anima gemella e dare vita a momenti davvero romantici. Voto - 7️⃣

Leone: Venere in quadratura vi renderà piuttosto introversi secondo l'oroscopo. Sarete quasi incapaci di confidarvi con la vostra anima gemella. Sappiate però che sarà difficile risolvere i vostri problemi e quelli che affliggono il vostro rapporto non cercando il dialogo.

In ambito lavorativo dovrete impegnarvi di più per cogliere le opportunità che la vita vi offre. Voto - 6️⃣

Vergine: un inizio di settimana complicato a causa della Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Single oppure no, in amore assumerete un atteggiamento un po’ più rigido, soprattutto nei confronti della persona che amate. Forse c'è qualcosa di cui vorreste parlare ma che non trovate il coraggio per farlo. Nel lavoro Marte in sestile porterà buone energie da investire nei vostri progetti. Voto - 7️⃣

Bilancia: la Luna in Gemelli sarà un toccasana per la vostra relazione di coppia secondo l'oroscopo. Troverete maggior interesse nella persona che amate, portando nuova linfa al vostro rapporto, soprattutto voi nati nella terza decade.

Per quanto riguarda il lavoro questo periodo si rivelerà davvero faticoso per i nati del segno. Attenzione a non caricarvi troppo. Voto - 7️⃣

Scorpione: Marte in trigono dal segno del Cancro si rivelerà un valido alleato per portare avanti le vostre mansioni. Con il giusto impegno, otterrete grandi soddisfazioni. Sul fronte amoroso Venere sarà ancora in cattivo aspetto e con il partner il romanticismo non sarà così elevato. Dovrete curare la vostra storia d'amore, e per farlo, dovrete capire fino in fondo cosa può far felice il partner. Voto - 6️⃣

Sagittario: questo cielo potrebbe rendervi malinconici in ambito amoroso a causa della Luna in opposizione dal segno dei Gemelli. Faticherete molto a comprendere le intenzioni del partner, e potreste dunque allontanarvi.

Un po’ meglio in ambito lavorativo grazie a Giove e Mercurio in trigono, che vi aiuteranno a gestire e portare al successo i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Capricorno: il lavoro potrebbe rivelarsi davvero faticoso in questo periodo per i nati del segno. Stelle come Marte, Giove e Mercurio potrebbero rendere più complesso il vostro percorso professionale, costellato da continui ostacoli e imprevisti. In amore per fortuna Venere vi aiuterà a rendere stabile il vostro rapporto. Il partner potrebbe rivelarsi d'aiuto per uscire fuori da certi momenti difficili. Voto - 6️⃣

Acquario: la Luna in Gemelli vi permetterà di vivere il vostro rapporto con maggior tranquillità. Anche voi single vi sentirete più a vostro agio con voi stessi, ciò nonostante difficilmente troverete la persona giusta per voi.

Molto bene il settore professionale, grazie a stelle come Giove e Mercurio che vi aiuteranno a raggiungere il successo. Voto - 7️⃣

Pesci: configurazione astrale contraria in amore, complice la Luna in quadratura dal segno dei Gemelli. Certo, Venere sarà favorevole dal segno del Toro, ciò nonostante meglio non superare certi limiti. In ambito lavorativo ve la caverete molto bene con i vostri progetti, grazie anche a Marte in trigono dal segno amico del Cancro. Voto - 7️⃣