L'oroscopo di martedì 21 marzo 2023 ha in serbo tante novità. Le previsioni astrologiche sono pronte a svelare tutte le sorprese della giornata. Lavoro, amore e socialità hanno la priorità, ma c'è spazio anche per hobby e vita interiore. Alcuni segni reagiranno con forza alle difficoltà, mentre altri non riusciranno ancora a trovare la giusta strategia difensiva.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 21 marzo.

Oroscopo del 21 marzo: i segni sul podio

Gemelli (1° posto): avrete la possibilità di accedere a importanti opportunità. In un primo momento, resterete un po' sorpresi, poi, però, vi lascerete andare.

Non vorrete lasciarvi sfuggire questa occasione per niente al mondo. Ovviamente, condividerete la vostra gioia con le persone care. La famiglia e il partner si uniranno alla vostra felicità. La loro reazione vi renderà ancora più spumeggianti.

Leone (2° posto): crederete ciecamente nel potere delle stelle. Sarete travolti da un'influenza positiva che vi consentirà di continuare a percorrere la strada intrapresa. La vostra determinazione lascerà il segno anche nelle persone care. Vi prenderanno ad esempio perché troveranno in voi tanto ottimismo e sincerità. La sfera sentimentale andrà alla grande.

Pesci (3° posto): sarete dei grandi sognatori. Vi perderete nelle vostre fantasie che, a dispetto delle apparenze, avranno un legame molto concreto con la realtà.

Vi consentiranno di essere più creativi e di usare i talenti acquisiti sul posto di lavoro. Potreste provare anche a dare vita a un progetto tutto vostro: vi servirà solo un po' di coraggio.

Ariete (4° posto): questa giornata presenterà delle emozionanti sorprese dal punto di vista emotivo. I sentimenti saranno parte integrante della vostra quotidianità.

Non vi sottrarrete all'affetto del partner, ma cercherete di ricambiare con tutte le forze che avrete. Inizierete ad adottare un atteggiamento lontano dai soliti schemi. Questo vi aiuterà ad affrontare situazioni inaspettate.

Previsioni astrologiche del 21 marzo: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): ricevere molte soddisfazioni, ma non riuscirete ad attirare l'attenzione della persona desiderata.

Tenderete a tornare sui vostri passi, per evitare di ripetere gli errori fatti in precedenza. Sicuramente, ne trarrete giovamento, ma i consigli degli amici potrebbero fornirvi uno strumento in più. Sarà importante non mascherare la vostra personalità.

Capricorno (6° posto): la giornata si svolgerà senza ostacoli. Purtroppo, però, non otterrete neanche riconoscimenti importanti. Vi pentirete un po' di non esservi impegnati di più. Assistere al successo dei vostri colleghi vi ferirà. Nei giorni successivi, avrete modo di recuperare. Dovrete solo fissare gli obiettivi da raggiungere.

Vergine (7° posto): le liti in famiglia diventeranno sempre più accese. Sarete davvero esigenti e questo vi impedirà di scendere a compromessi.

Inoltre, non riuscirete a rapportarvi bene neanche con i vostri colleghi di lavoro. La vostra forza risiederà nell'energia interiore che, anche nelle situazioni più difficili da gestire, non mancherà.

Sagittario (8° posto): non tutto il male verrà per nuocere. Ci saranno delle situazioni che vi faranno storcere il naso, però, in un secondo momento, vi renderete conto di poterle sfruttare a vostro vantaggio. Questo, sicuramente, vi sarà di aiuto. Prima di prendere decisioni importanti, sarà utile chiedere il parere del partner e della famiglia.

Previsioni zodiacali del 21 marzo: i segni meno fortunati

Cancro (9° posto): non sarete ancora pronti a lasciare andare un vecchio amore. La nostalgia si farà sentire come non mai.

Proverete a non pensarci, però, almeno al momento, i vostri sforzi non daranno i risultati desiderati. Le previsioni astrologiche vi consigliano di mettervi al lavoro per costruire un nuovo percorso emotivo e professionale.

Bilancia (10° posto): il partner si divertirà a mettervi alla prova. Lo farà in modo divertente, ma voi non la prendere affatto bene. Sarete un po' permalosi perché avrete la sensazione che si stia prendendo gioco di voi. Il vostro atteggiamento non favorirà un rapporto di comunicazione costante. Al contrario, potrebbe mettere i bastoni tra le ruote a entrambi.

Scorpione (11° posto): questa settimana procederà in modo altalenante. La giornata in questione non vi vedrà al centro dell'attenzione.

Rimarrete ai margini, cercando di guarire le ferite del cuore. Dare troppo peso alle ossessioni negative non vi consentirà di prendere le giuste decisioni. Sarà più opportuno provare a mantenere un atteggiamento neutrale.

Acquario (12° posto): vi stupirete degli errori commessi sul posto di lavoro. Nonostante la concentrazione, verrete richiamati spesso. L'imbarazzo non mancherà, così come anche le critiche dei colleghi. Per fortuna, si tratterà solo di un momento sfortunato. Nei giorni seguenti, riuscirete a recuperare alla grande. Il partner vi starà accanto.