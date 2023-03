L'oroscopo dell'8 marzo, giorno della festa della donna, regala tante sorprese a tutti. L'assetto astrale, sempre diverso, è pronto a rivelare l'andamento del giorno. Le previsioni astrologiche danno la priorità al lavoro, all'amore e alla socialità, ma c'è spazio anche per gli interessi personali e per i percorsi emozionali. La classifica finale, inoltre, è utile per mettere in evidenza la posizione di ogni profilo zodiacale.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo di mercoledì 8 marzo 2023.

Previsioni astrologiche e classifica dell'8 marzo: i segni più fortunati

Cancro (1° posto): vivrete in armonia con la vostra famiglia. Il clima domestico sarà positivo e creativo. Non avrete paura di parlare delle emozioni provate perché riceverete sempre una parola di conforto. Nessuno si scaglierà contro di voi. Inoltre, anche nella sfera sentimentale, potrete essere soddisfatti della situazione. Il partner si rivelerà davvero amorevole e gentile. La sua dolcezza non passerà inosservata.

Scorpione (2° posto): il romanticismo non farà al caso vostro. Non dedicherete parole sdolcinate al partner, ma saprete dimostrargli tutto il vostro affetto. Saranno i fatti a parlare. Ogni gesto avrà alla base motivazioni profonde, che lasceranno il segno.

L'amore sarà altamente presente in questa giornata e anche il vostro interlocutore se ne accorgerà. La famiglia sarà fiera di voi.

Acquario (3° posto): l'amore per l'aria aperta vi spingerà ad abbandonare il nido domestico. Camminerete senza meta, godendo al massimo delle emozioni provate. Vi piacerà scambiare qualche parola con gli sconosciuti, ma senza essere invadenti.

Rifletterete sulla vostra vita attuale, cercando di trovare soluzioni utili ad alcuni problemi. Questa giornata vi sarà di grande aiuto.

Capricorno (4° posto): non sarete mai troppo drastici nelle decisioni che prenderete. Analizzerete le possibili conseguenze delle vostre azioni, rimanendo con i piedi per terra, ma senza perdere la spontaneità che vi caratterizza.

Il rapporto sentimentale andrà a gonfie vele. Condividerete uno splendido feeling con il partner. Inoltre, riceverete tutte le attenzioni desiderate.

Oroscopo del giorno della donna: i segni al centro della classifica

Sagittario (4° posto): non sottovaluterete la presenza delle persone care nella vostra vita. Le valorizzerete, cercando di dare loro tutte le attenzioni necessarie. Il partner sarà davvero felice di questo, così come gli amici e la famiglia. Il lavoro presenterà alti e bassi. Per fortuna, sarete in grado di adattarvi a ogni evenienza. Dimostrerete di avere flessibilità e voglia di mettervi alla prova.

Ariete (6° posto): sfrutterete questa giornata per portare a termine alcuni incarichi.

Avrete poco tempo da dedicare all'amore, ma cercherete di non mettere mai al secondo posto le persone care. Ci saranno delle sorprese che non potrete ignorare, anche se la vostra reazione potrebbe essere attenuata dall'imbarazzo. Il contributo sarà essenziale per la risoluzione di alcuni problemi.

Vergine (7° posto): sfrutterete i vostri talenti, ma non nel modo desiderato. Otterrete risultati parziali che vi renderanno felici, almeno in apparenza. Potrete fare molto per trasformare questa giornata in un momento indimenticabile. Dovrete solo credere in voi stessi e dei vostri desideri. La poca autostima sarà un elemento negativo contro il quale dovrete combattere. Ne uscirete vincitori.

Leone (8° posto): le situazioni romantiche vi metteranno in imbarazzo.

Farete fatica ad esplorare i segreti del cuore. Preferirete nascondere questa parte di voi per concentrarvi su altri aspetti. Sarete molto legati al vostro lavoro. Da questo punto di vista, la giornata procederà senza alcun ostacolo, ma potreste avvertire delle mancanze che un buono stipendio non saprà colmare.

Previsioni zodiacali dell'8 marzo: i segni meno fortunati

Gemelli (9° posto): sarete fin troppo sicuri di voi stessi. Non ascolterete il parere degli altri perché riterrete sia inutile seguire le indicazioni ricevute. Farete tutto da soli, nonostante i numerosi errori. Nella vita privata, potrete correre ai ripari, però, sul posto di lavoro, questo potrebbe apparire più difficile. Sarà importante riservare un po' di tempo anche per le parole delle persone care.

Pesci (10° posto): tirerete troppo la corda. Non sarete chiari nelle vostre richieste. Continuerete a contraddirvi, senza toccare quei temi che davvero potrebbero risolvere la situazione. Le continue marce indietro non faranno altro che innervosire il partner. Per lui, sarà piuttosto difficile trovare un punto di incontro. Potrebbe avvertire addirittura il desiderio di prendere le distanze.

Bilancia (11° posto): non avrete fiducia nel prossimo. I vostri tentativi si concluderanno con un nulla di fanno. Non riuscirete a lasciarvi andare perché i cattivi pensieri continueranno a fare irruzione nella vostra mente. Le previsioni astrologiche, poco rosee per il momento, pongono l'attenzione anche sui problemi sentimentali.

La relazione con il partner andrà incontro a eventi imprevisti.

Toro (12° posto): non vi piacerà interrompere i rapporti con le persone care. Le circostanze del giorno, però, vi porteranno a prendere le distanze. Eviterete determinati argomenti, preferendo fuggire dai vostri problemi piuttosto che affrontarli. La famiglia non approverà questo atteggiamento e anche gli amici potrebbero rimanere un po' perplessi. La tendenza a rifiutare i consigli sarà dannosa.