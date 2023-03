L'Oroscopo di venerdì 24 marzo è ricco di sorprese per la sfera lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Ci sarà chi si concentrerà sul lavoro e chi metterà al primo posto gli affetti. Inoltre la classifica offre uno sguardo più vasto all'andamento generale.

Approfondiamo tutti i dettagli dell'oroscopo del 24 marzo 2023.

Oroscopo del 24 marzo: i segni primi in classifica

Leone (1° posto): vi troverete al primo posto della classifica. Raggiungerete questo risultato grazie alla vostra solarità. Cercherete sempre di concentrarvi sugli aspetti positivi, evitando di dare importanza alle cose che vi buttano giù di morale.

La creatività sarà ai massimi livelli, soprattutto sul posto di lavoro.

Cancro (2° posto): non potrete fare a meno di attribuire un grande valore al prossimo. Sarete solidali e coinvolgenti. Non userete le parole per ferire, ma solo per lasciare un'impronta positiva di voi. Sugli amici e sul partner avrete un'ottima influenza perché riuscirete a diffondere un clima di allegria e spensieratezza.

Acquario (3° posto): sarete davvero emotivi. A un primo sguardo, questa caratteristica potrebbe apparire come un difetto ma, in realtà, la sfrutterete per migliorare le vostre doti comunicative. Vi immedesimerete facilmente negli altri e, di conseguenza, riuscirete anche a comprendere come fare breccia nel loro cuore.

Sagittario (4° posto): non apparirete timidi in amore, ma neanche sfrontati. Adotterete un atteggiamento sano e carismatico. Il potenziale partner non potrà fare a meno di essere attirato dal vostro fascino. Sarete attraenti sia dal punto di vista estetico che emotivo. Gli amici vi infonderanno coraggio.

Previsioni astrologiche del 24 marzo: i segni al centro della classifica

Toro (5° posto): continuerete ad essere mossi dai vostri impulsi. Non riuscirete a controllare le emozioni provate perché vi basterà poco per perdere la pazienza. In amore, però, sarete davvero passionali. Il partner sarà felice di avervi accanto e di poter condividere questa giornata con voi.

Bilancia (6° posto): avrete una visione piuttosto aperta. Non vi fisserete su concetti appresi precedentemente. Cercherete di indagare su tutte le novità del momento, proprio per non restare indietro. Questa insaziabile curiosità, però, potrebbe anche rendervi un po' invadenti agli occhi degli altri.

Ariete (7° posto): il lavoro non prenderà la direzione desiderate. Farete pochi progressi, nonostante il vostro impegno. Le previsioni astrologiche del giorno vi consigliano di provare a comprenderne i motivi. Sarà inutile continuare a insistere sulla stessa strada. Una persona speciale potrebbe aiutarvi a sbloccare la situazione.

Vergine (8° posto): non sarà una giornata particolarmente fortunata, soprattutto sotto il profilo sentimentale.

Vi sentirete soli e trascurati. Proverete a essere socievoli, ma non riuscirete a trovare nessuno con cui condividere il vostro tempo. Potrebbe essere di aiuto provare a cambiare ambiente.

Previsioni zodiacali e classifica del 24 marzo: i segni meno fortunati

Gemelli (9° posto): non sarete felici del vostro rendimento lavorativo. Non riuscirete a comprendere i motivi della vostra distrazione. Anche il capo noterà qualcosa di diverso in voi. Le previsioni astrologiche vi consigliano di provare a separare la vita professionale da quella privata e sentimentale.

Scorpione (10° posto): vi sentirete traditi a livello emotivo. Avrete la sensazione che il partner non prenda mai le vostre difese. Il ripetersi di un altro episodio vi farà perdere il controllo.

Sarete molto duri nei suoi confronti. Le vostre parole, pronunciate in preda alla rabbia, potrebbero segnare la coppia.

Pesci (11° posto): non avrete voglia di innamorarvi. Rifiuterete qualsiasi contatto perché avrete troppa paura di rivivere brutte esperienze. Inoltre, non farete altro che ripensare al vostro passato. Una giornata insieme agli amici potrebbe rendere questo dolore più sopportabile, soprattutto se avrete modo di parlarne.

Capricorno (12° posto): apparirete piuttosto confusi. Sarà difficile ritrovare la giusta direzione perché i numerosi pensieri vi porteranno a porvi molte domande. La mancanza di autostima, inoltre, rappresenterà un aggravante non da poco. L'autocritica, in questo momento, non vi sarà affatto utile.