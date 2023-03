Inizia un nuovo weekend del mese di marzo per i nati sotto un particolare segno zodiacale. Le prossime ore porteranno novità e cambiamenti sia in amore che nel lavoro a tutti i segni. Scopriamo quali leggendo l’oroscopo del 24 marzo 2023.

Ariete: la sfera sentimentale promette bene, tuttavia sarà importante non sottovalutare le amicizie, soprattutto quelle che nasceranno in questo momento. Nel lavoro meglio evitare discussioni.

Toro: grazie alla Luna nel segno, che aiuta assieme a Venere, il prossimo fine settimana porterà chiarezza nei sentimenti.

Nel lavoro arriveranno occasioni in più, ma ci saranno delle tensioni da superare.

Gemelli: nel corso della giornata del 24 marzo si vivrà in amore un momento interessante, con diversi pianeti favorevoli. Le coppie che stanno insieme da tempo otterranno qualcosa in più. Poche novità in campo professionale.

Cancro: in amore cielo migliore, ci sono però dei progetti nuovi da lasciar partire. A livello lavorativo ci sarà la possibilità di crescere e lanciare nuovi ideali.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore le storie che hanno vissuto una crisi ora potranno recuperare. I single otterranno di più. Nel lavoro se c'è un progetto da proporre fatevi avanti, non sono mancate delle risposte.

Vergine: a livello sentimentale Venere è in buon aspetto e la giornata potrebbe aiutare coloro che hanno avuto un problema in passato. Nel lavoro ci sono dei progetti da portare avanti, ma serve consapevolezza.

Bilancia: a livello amoroso le emozioni in queste giornate saranno intense ma attenzione a qualche problema del passato.

A livello lavorativo possibili cambiamenti, il cielo comunque aiuta.

Scorpione: in amore se c'è qualche dubbio in una storia ora meglio agire parlando. Periodo comunque di tensioni. Nel lavoro è necessario mettere in chiaro quello che non va adesso.

Sagittario: per i sentimenti cielo importante, alcuni però solo la ricerca di qualcosa in più in una coppia.

Novità interessanti in ambito lavorativo. L'energia non mancherà.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore situazione favorevole che porta idee più chiare. Nel lavoro alcuni si sentono preoccupati per alcune questioni da risanare.

Acquario: per i sentimenti mattinata non esaltante con la Luna in opposizione, qualche disturbo non mancherà. Meglio evitare discussioni inutili. Nel lavoro grandi progetti ma questioni economiche da dover rivedere.

Pesci: in amore, con il partner, sarà meglio essere sinceri. In campo professionale l'energia sarà di supporto ai nativi del segno. Nel complesso giornata piuttosto positiva. Bene anche la salute.