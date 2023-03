L'oroscopo settimanale dal 3 al 9 aprile 2023 è pronto a svelare le carte in merito al possibile andamento dei prossimi sette giorni. Ansiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle a inizio aprile?

Dal punto di vista dei transiti, la Luna in Bilancia entrerà in questo bel segno d'Aria martedì 4 aprile. A seguire, venerdì 7 aprile alle ore 08:29, sarà la volta della Luna in Cancro. Infine l'ingresso della Luna in Sagittario di domenica 9 aprile porrà fine ai transiti del periodo.

Scopriamo le previsioni zodiacali da lunedì 3 a domenica 9 aprile con le relative analisi astrali interessanti i prossimi sette giorni in calendario.

Astri e previsioni per la settimana prossima

♈ Ariete: voto 6. Una buona settimana sta per arrivare, seppur con i suoi alti e bassi che tanto vi fanno innervosire. In certi momenti la fatica potrebbe farsi sentire e non sarà nemmeno priva di tensioni: calma, sappiate che tutto si concluderà con un mood più che positivo. Non perdete tempo con sciocchezze, piuttosto pensate a qualcosa che possa movimentare la vostra attuale situazione, sotto ogni punto di vista. Poi, se possibile, cercate di trovare il giusto accorso fra la ragione e l’istinto, fra il cuore e il cervello.

La classifica per il simbolo astrale dell'Ariete:

★★★★★ mercoledì 5 e giovedì 6;

★★★★ martedì 4, venerdì 7 e domenica 9;

★★★ lunedì 3 aprile;

★★ sabato 8 aprile.

♉ Toro: voto 6.

Settimana non eccelsa, anche se in alcune giornate troverete certamente tanta buona positività a guidare i vostri passi. In altri frangenti potrebbero anche maturare situazioni popolate da poche cose, alcune importanti ma molte davvero superficiali: diciamo che non c’è nulla di male, dopo tutto siamo in piena primavera e quindi tutto è possibile!

Intanto cominciate a riflettere su una decisione che probabilmente dovrete prendere al più presto. In relazione alla vostra attività lavorativa; ascoltate i consigli di chi vi ama.

La classifica per il simbolo astrale del Toro:

★★★★★ lunedì 3 e sabato 8;

★★★★ giovedì 6, venerdì 7 e domenica 9;

★★★ martedì 4 aprile;

★★ mercoledì 5 aprile.

♊ Gemelli: voto 7.

La settimana comincia all’insegna dell’allegria e del dinamismo, tutto andrà per il verso giusto. Purtroppo, giovedì o venerdì potrebbero sorgere diverse complicazioni. Nulla di grave, intendiamoci, però dovrete misurarvi con qualche ostacolo e imprevisto. L’amore per fortuna viaggia di pari passo con la passione. L’umore migliorerà nettamente da inizio a metà settimana e tutto vi sembrerà meno difficile del solito. In alcuni momenti sarà possibile qualche discussione col partner, ma in compenso gli amici sapranno come farvi rilassare.

La classifica per il simbolo astrale del Gemelli:

Top del giorno lunedì 3 aprile;

★★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 e sabato 8;

★★★ giovedì 6 aprile;

★★ venerdì 7 aprile.

La settimana vista dall'oroscopo: pagelle e predizioni

♋ Cancro: voto 8.

Il Sole e Mercurio saranno armonici alla Luna, questo vi metterà addosso tanta voglia di agire e di farvi valere. Se siete in attesa di qualcosa, magari di una risposta, allora risulterà praticamente impossibile farti stare quieti. Nel lavoro, forse stupirete più di qualcuno con "effetti speciali". Se poi foste single, troverete amicizie promettenti ai fini sentimentali e nel giro di poco tempo. L'aria primaverile è tutta in fermento, questo senz'altro farà nascere tante nuove occasioni da sfruttare. Ci sarà qualche ostacolo, certo, ma nulla rallenterà il vostro cammino.

La classifica per il simbolo astrale del Cancro:

Top del giorno mercoledì 5 aprile;

★★★★★ lunedì 3, martedì 4 e domenica 9;

★★★★ giovedì 6 aprile;

★★★ venerdì 7 aprile;

★★ sabato 8 aprile.

♌ Leone: voto 7.

Vi attende una settimana abbastanza elettrica e magnetica, nell’accezione più positiva del termine. Avrete tanta energia addosso e saprete incanalarla nella direzione per voi più vantaggiosa. Frenate la gelosia però, perché se non dovesse basarsi su fatti concreti rischierà di guastarvi l'umore rendendovi nervosi. Con ogni probabilità lunedì o martedì dovrete prendere una decisione fondamentale: rifletteteci su con calma, se volete, poi però seguite l’istinto e mettete in secondo piano la ragione. Non abbiate paura, non farete errori. Giovedì largo alla passione, in tutti i sensi e in tutti i campi. E non ascoltate chi provasse a mettervi i bastoni tra le ruote: ignorate!

La classifica per il simbolo astrale del Leone:

Top del giorno giovedì 6 aprile;

★★★★★ martedì 4 e venerdì 7;

★★★★ lunedì 3 e mercoledì 5;

★★★ sabato 8 aprile;

★★ domenica 9 aprile.

♍ Vergine: voto 7.

La parte più razionale di voi questa settimana potrebbe prendere il sopravvento, in relazione ad alcuni progetti che state cercando di realizzare. Dovreste, però, avere maggiore fiducia nelle vostre capacità e nei propri talenti. Qualche incertezza in ambito sentimentale senz'altro sarà da mettere in conto, ma sappiate che non ci sono concreti motivi per nutrire nuovi dubbi. Per fortuna avete anche la giusta carica di energia e concentrazione, dunque riuscirete a organizzarvi e agire al meglio. I rapporti di coppia, soprattutto quelli di lunga data, saranno ammantati da una bella atmosfera.

La classifica per il simbolo astrale della Vergine:

Top del giorno sabato 8 aprile;

★★★★★ lunedì 3 e venerdì 7;

★★★★ martedì 4 e domenica 9;

★★★ mercoledì 5 aprile;

★★ giovedì 6 aprile.

Per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci è possibile continuare e scoprire la seconda parte dell'oroscopo della settimana 3-9 aprile con le stelline in pagella dei singoli segni.