L'oroscopo settimanale dal 3 al 9 aprile è pronto a valutare la prima settimana del mese. Sotto controllo da parte dell'astrologia i simboli dello zodiaco compresi nella seconda sestina. Iniziamo pure a decantare le previsioni zodiacali da lunedì 3 a domenica 9 aprile e nel contempo a svelare la classifica stelline settimanale segno per segno.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Avrete entusiasmo da vendere questa settimana per merito di una splendida Luna in entrata nel settore! Approfittate di questo stato di grazia per buttarvi in una storia nuova o rendere più solida una relazione già avviata.

In qualche caso la persona amata ha bisogno di maggiori attenzioni. In famiglia non si esclude qualche screzio legato a questioni economiche. Comunque ogni problema dovrebbe rientrare al più presto nella solita normalità. Stanno per aprirsi nuovi orizzonti legati alla vostra attività professionale, che non si tradurranno subito in benefici economici ma daranno ugualmente grande soddisfazione: le prossime settimane potrebbero essere decisive.

La classifica settimanale attribuita al segno della Bilancia:

Top del giorno martedì 4 aprile (Luna in Bilancia);

martedì 4 aprile (Luna in Bilancia); ★★★★★ mercoledì 5, venerdì 7, domenica 9;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6, sabato 8.

♏ Scorpione: voto 8. Gran bella settimana, quasi completamente all'insegna della Luna.

Passato il periodo negativo, da adesso in poi si potrebbero aprire nuove frontiere, sotto forma di incontri con persone interessanti o proposte relative all’ambito professionale. Quest’ultimo sarà presto molto movimentato, dunque non lasciatevi sfuggire alcuna chance. Sul piano lavorativo, il lavoro di squadra sarà decisivo.

Per quanto riguarda la vita privata, se siete single sarà davvero impossibile frenare la vostra voglia di conquista. In generale, mostrerete uno senso pratico che sorprenderà le persone a voi più vicine e questo porterà grandi vantaggi nel giro di poco tempo. I familiari vi chiederanno aiuto e il vostro intervento sarà determinante.

La classifica della settimana pronosticata al segno dello Scorpione:

Top del giorno venerdì 7 aprile (Luna in Scorpione);

venerdì 7 aprile (Luna in Scorpione); ★★★★★ giovedì 6, sabato 8, domenica 9;

★★★★ mercoledì 5 aprile;

★★★ martedì 4 aprile;

★★ lunedì 3 aprile 2023.

♐ Sagittario: voto 9. La Luna nel segno renderà la settimana entrante davvero molto stimolante, con anche Venere e Giove pronti ad aggiungere una giusta dose di allegria. Insomma, ci sono tutte le premesse affinché questo inizio di aprile conquisti positivamente un po' tutti voi del segno. Grande fermento anche in campo sentimentale, per chi è in coppia e pure per chi sta esplorando nuovi orizzonti. Si profila un periodo molto positivo quindi, pieno di cose e persone, e non mancheranno nemmeno nuovi incontri.

A metà settimana la situazione si farà tranquilla ma ugualmente piacevole. Cercate di trascorrere più tempo possibile con le persone che amate, che conoscete e che vi conoscono bene: sarà un modo perfetto per scaricare eventuali tensioni.

La classifica settimanale attribuita al segno del Sagittario:

Top del giorno domenica 9 aprile (Luna in Sagittario);

domenica 9 aprile (Luna in Sagittario); ★★★★★ mercoledì 5, giovedì 6, venerdì 7;

★★★★ martedì 4, sabato 8;

★★★ lunedì 3 aprile 2023.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. Sarà una settimana abbastanza tranquilla, anche se in certe giornate dovete starvene per i fatti vostri, tipo giovedì o venerdì. Altrimenti potreste finire nel mezzo di un confronto fin troppo acceso per i vostri gusti.

Certo, potreste dover vivere qualche momento di tensione, ma finirà là. Piuttosto concentratevi sulle vicende amorose: ultimamente c’è qualcosa che non decolla, prendetevi le vostre responsabilità e aggiustate il tiro. Se ci fosse qualcosa nella vostra quotidianità che non vi stesse più bene e che anzi creasse soltanto disagi, dateci un taglio senza pensarci troppo. Se single, preparatevi a nuovi incontri, ma non buttatevi subito.

La classifica della settimana attribuita al segno del Capricorno:

★★★★★ martedì 4, sabato 8;

★★★★ lunedì 3, mercoledì 5, domenica 9;

★★★ giovedì 6 aprile;

★★ venerdì 7 aprile.

♒ Acquario: voto 6. In programma una settimana certamente alla portata. Sabato e domenica saranno un po’ sottotono, ma le cose cambieranno nettamente nella settimana seguente e sarà un trionfo di allegria ed energia positiva.

I sentimenti prenderanno forza dalla Luna in Vergine e poi dalla stessa quando entrerà in Bilancia: proverete emozioni davvero forti e comincerete a coltivare importanti progetti per il futuro. In alcuni momenti certi traguardi vi appariranno quasi irraggiungibili, anche se non è detto che lo siano veramente. Un consiglio? Fate una pausa, ricaricatevi con le persone che amate e poi tornate in campo più forti e agguerriti di prima.

La classifica settimanale attribuita al segno dell'Acquario:

★★★★★ martedì 4, mercoledì 5;

★★★★ lunedì 3, giovedì 6, venerdì 7;

★★★ sabato 8 aprile;

★★ domenica 9 aprile 2023.

♓ Pesci: voto 5. La primavera proverà a distendere nervosismi o stress vari ma voi avrete ancora molte, anzi troppe cose da fare: tenete duro, non potete mollare la presa proprio adesso.

Un altro piccolo sforzo e poi potrete ufficialmente staccare la spina, magari rifugiandovi fra le braccia della persona amata e dei familiari. I rapporti sociali dovranno essere gestiti con estrema attenzione: cercate di destreggiarvi incrociandoli nel segno dell’armonia o rendendoli direttamente proporzionali ai vostri sforzi. A un certo punto però, concedetevi un po’ di relax. Non pensate sempre al lavoro ma dedicatevi di più alla vita privata, anche perché ultimamente l’avete messa spesso in secondo piano.

La classifica della settimana attribuita al segno dei Pesci: