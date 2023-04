Giovedì 27 aprile 2023 troveremo sul piano astrale la Luna transitare nel segno del Leone, mentre Plutone sosterà sui gradi dell'Acquario. Marte, invece, protrarrà il moto in Cancro, così come Venere resterà stabile nel domicilio dei Gemelli. Nettuno assieme a Saturno, intanto, proseguiranno l'orbita in Pesci come Giove permarrà nel segno dell'Ariete. Il Nodo Nord, Urano, Mercurio e il Sole, in ultimo, continueranno la sosta in Toro.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Ariete, meno entusiasmante per Acquario e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: briosi.

L'arma in più di casa Ariete questo giovedì sarà, c'è da scommetterci, la propensione nativa ad affrontare tutto sempre col sorriso sulle labbra, atteggiamento brioso che li aiuterà non poco durante eventuali lievi attriti relazionali.

2° posto Sagittario: persuasivi. Secondo l'oroscopo di giovedì 27 aprile, i nati Sagittario parranno godere di spiccati doti dialettiche impreziosite dalla capacità di persuadere con estrema semplicità qualsiasi interlocutore gli si parerà davanti agli occhi.

3° posto Toro: a tempo debito. Giornata di metà settimana che vedrà presumibilmente i nati Toro riuscire a comprendere con particolare lucidità quali progetti andrebbero portati avanti e quali, invece, sarebbe meglio mettere momentaneamente in stand-by.

I mezzani

4° posto Leone: lo stretto indispensabile. Con lo Stellium di Terra da un lato e il Primo Quarto lunare sui loro gradi dall'altro, i nati Leone potrebbero fiondarsi in questo giorno di fine mese con la voglia di cimentarsi soltanto nelle attività strettamente necessarie e ciò, di conseguenza, li terrà al riparo da inutili stress.

5° posto Capricorno: focus monetario. Tutto ciò che riguarderà il focolare domestico e le spese connesse allo stesso saranno, con buona probabilità, al centro dei pensieri dei nati Capricorno in questo giorno primaverile, col segno di Terra che sarà chiamato a evitare di cimentarsi in acquisti voluttuari.

6° posto Vergine: tenere il punto.

Giovedì durante il quale i nati Vergine potrebbero essere invogliati dal carnet astrale a non abbassare la cresta dinanzi alle imposizioni altrui o a persone che tenteranno di far cambiare loro idea. La propensione del segno Mobile di tenere il punto si rivelerà un'ottima mossa per evitare di farsi mettere i piedi in testa.

7° posto Gemelli: voglia di coccole. La Bianca Signora sbarazzina in sestile al criptico transito plutoniano farà probabilmente sì che, sia in coppia che in fase di conoscenza affettiva, i nati Gemelli mettano sul piatto senza remore la loro voglia di sentirsi coccolati.

8° posto Bilancia: dati per scontati. Il rischio che correranno, con ogni probabilità, i nati Bilancia nelle ventiquattro ore in questione sarà di essere dati per scontati nel nucleo familiare, manchevolezza delle persone care che non sarà come facile da digerire.

9° posto Pesci: peso delle responsabilità. Sul groppone dei nati Pesci questo giovedì graveranno, c'è da scommetterci, delle pressanti responsabilità che metteranno a dura prova la loro resilienza, ad esempio dover far comprendere una significativa lezione esistenziale a un figlio.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: passi falsi. L'alea che potrebbe aleggiare sopra le teste dei nati Scorpione questo giorno di aprile sarà di commettere qualche passo falso in ambito professionale, ad esempio scontrandosi a muso duro con un parigrado o mettendo mano al portafogli per cimentarsi in un fallace investimento.

11° posto Cancro: delusioni. Una persona con la quale avranno a che fare i nati Cancro questo giovedì, come un vicino di casa o l'impiegato delle poste, avranno buone chance di assumere un comportamento poco corretto nei loro confronti, suscitando nel segno Cardinale una certa amarezza.

12° posto Acquario: insoddisfatti. La tendenza che i nati Acquario avranno probabilmente in questa giornata di primavera sarà di osservare la loro vita attuale e non esserne pienamente soddisfatti, quasi come se avvertissero di essere chiamati a fare tutt'altro.