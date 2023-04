L'oroscopo del 14 aprile fornisce indicazioni utili per la giornata di venerdì per i dodici segni dello zodiaco. In particolare in questa giornata il Capricorno sarà particolarmente scontroso, mentre l'Ariete riceverà parecchie sorprese.

Previsioni zodiacali del 14 aprile: la prima sestina

Ariete: secondo l'Oroscopo del 14 aprile avrete una giornata ricca di sorprese, soprattutto in campo sentimentale. Per quel che riguarda il lavoro cercate di imparare da chi ha più esperienza di voi.

Toro: il vostro partner vi darà quella serenità che state cercando e che speravate di trovare nella persona amata.

Sul lavoro cercate di essere pazienti e non prendete decisioni che potrebbero risultare affrettate.

Gemelli: avrete addosso un'energia molto positiva e questo si riverserà in maniera positiva sulla vostra dolce metà, sfruttate bene l'occasione. Un progetto lavorativo potrebbe soddisfarvi particolarmente, fatevi aiutare da qualche collega volenteroso.

Cancro: cercate di non essere troppo superficiale, il vostro partner si aspetta da voi maggiore concretezza e più decisione. Nel caso che il vostro lavoro non vi soddisfi più sentitevi liberi di scegliere qualcosa di totalmente diverso.

Leone: il vostro partner vi chiedere di essere più dinamici e di non far vincere la pigrizia, accontentatelo e organizzate qualcosa di movimentato.

Nessuna novità particolare in ambito lavorativo, continuate così.

Vergine: pensate all'attuale relazione e non fatevi prendere da pensieri che potrebbero far tornare alcuni fantasmi del passato. Se pensate che un progetto lavorativo non sia degno di essere sviluppato abbandonatelo immediatamente.

Le predizioni astrologiche del 14 aprile: la seconda sestina

Bilancia: il vostro istinto potrebbe portare discussioni sterili e deleterie, cercate di fare un passo indietro e ragionate maggiormente. Anche sul lavoro cercate di essere più equilibrati e non prendetevela per delle sciocchezze.

Scorpione: non vi aspettate troppo dalle persone, soprattutto in amore, e ricordate che non tutti hanno i vostri stessi pensieri.

In ambito lavorativo cercate di far valere le vostre idee e dimostrate tutto il talento a disposizione.

Sagittario: dimostrerete di essere molto sensibili, anche se la persona amata potrebbe non credere fino in fondo alla vostra buona fede. Potreste ricevere delle buone notizie per quel che riguarda la sfera professionale.

Capricorno: risulterete essere particolarmente scontrosi nella vostra relazione di coppia, cercate di cambiare registro velocemente. Sul lavoro potreste prendere delle decisioni sbagliate, fatevi consigliare da un amico.

Acquario: in amore state migliorando molto, accetterete alcuni compromessi che fino a poco tempo fa non volevate nemmeno prendere in considerazione. Cercate di mollare un pochino il lavoro, vi sentirete particolarmente stanchi.

Pesci: ci potrebbe essere un po' di distacco dal vostro partner, approfittatene per trascorrere del tempo con i vostri veri amici. Concentratevi maggiormente sul lavoro e otterrete dei risultati davvero inaspettati.