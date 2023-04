L'oroscopo di giovedì 13 aprile aiuta a capire come i segni zodiacali affronteranno la giornata e quali saranno i maggiori effetti delle stelle. Per i Pesci ci sarà una netta ripresa e la giornata sarà fortunata, mentre Cancro, Vergine e Bilancia saranno un po' sottotono.

Oroscopo di giovedì 13 aprile: Gemelli annoiati

Ariete: la fortuna non sarà proprio dalla vostra parte, ma la grinta non vi abbandonerà neanche in questo giovedì e quindi supererete tutti gli ostacoli che si presenteranno. In coppia non va a gonfie vele, ma prima di prendere una decisione pensateci bene.

Toro: sarà una giornata serena e sul lavoro l'armonia con i colleghi sarà molto importante per raggiungere gli obiettivi e creare nuovi progetti. Ci sarà una sorpresa in arrivo per voi: potrebbe trattarsi del regalo di una persona cara o un piacevole incontro.

Gemelli: la noia potrebbe prendere il sopravvento, ma per voi potrebbe essere una buona occasione per riflettere sui prossimi obiettivi da realizzare. La creatività non mancherà e potreste essere tentati di iniziare nuovi percorsi senza pensarci troppo.

Cancro: ci sarà qualche problema di comunicazione e le discussioni potrebbero essere dietro l'altro. Le stelle consigliano prudenza e, se è possibile, anche una sana solitudine. Trascorrere questa giornata senza interferenze potrebbe essere una soluzione.

Oroscopo del giorno: la fortuna sarà dalla parte della Vergine

Leone: la pigrizia sarà una delle vostre caratteristiche e preferirete abbandonarvi alle piccole abitudini quotidiane piuttosto che avventurarvi in nuove esperienze. Al lavoro otterrete buoni risultati senza sforzarvi troppo.

Vergine: la fortuna inizierà a guardare dalla vostra parte e dopo giorni di riflessioni e nostalgia iniziate a vedere la luce in fondo al tunnel.

Ci saranno nuovi orizzonti da scoprire per voi, anche se in amore sarete ancora in una fase di stallo.

Bilancia: il nervosismo potrebbe rovinare delle amicizie, quindi mantenere la calma è il consiglio delle stelle. Non starete tranquilli neanche in famiglia a causa di un problema che vi dà da pensare, ma vedrete che presto tutto si risolverà.

Scorpione: l'Oroscopo del giorno annuncia momenti sereni, senza troppi scossoni. A fine giornata potrebbe arrivare una notizia entusiasmante da parte di un caro amico che potrebbe cambiare il vostro umore e rendere tutto speciale.

Sagittario al top nel lavoro, Pesci romantici e vincenti

Sagittario: la comunicazione sarà dalla vostra parte e vi aprirà delle porte interessanti sul lavoro. Tra i colleghi, tuttavia, potrebbe nascondersi qualcuno che vorrebbe mettervi i bastoni tra le ruote. In amore avrete ancora qualche pensiero negativo.

Capricorno: è i momento di seminare per poi raccogliere più avanti il frutto del vostro lavoro. Gli incontri avranno il favore delle stelle, quindi è consigliato uscire e fare nuove conoscenze che potrebbero rivelarsi utili per il futuro.

Acquario: sarete portati a voler scoprire nuovi mondi e per questo i libri saranno i vostri migliori alleati. Al lavoro non avrete molta intesa con i colleghi, ma sarà necessario trovare un compromesso per non rischiare spiacevoli conseguenze.

Pesci: la giornata sarà decisamente fortunata e avrete dalla vostra una buona energia sia in campo professionale che sentimentale. Gli obiettivi saranno raggiunti e in coppia avrete molta voglia di dare e ricevere tenerezza.