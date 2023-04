Le previsioni dell'oroscopo del 3 maggio 2023 vedono i Toro un po' troppo impazienti. I Leone, invece, sono in vena di grandi cose e enormi soddisfazioni, sia in amore sia nel lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: ci sono delle priorità a cui è necessario dare una certa urgenza. Non impelagatevi in questioni futili e soffermatevi di più su quelle che, invece, contano davvero.

11° Toro: siete un po' troppo impazienti e questo potrebbe causare un po' di malumori. Secondo l'Oroscopo del 3 maggio, i nati sotto questo segno dovrebbero essere un po' più decisi e pronti a mettersi in gioco quando necessario.

10° Scorpione: spesso tendete ad essere un po' troppo sopra le righe e a dire cose che sarebbe opportuno tenere per sé. Questa è la conseguenza della vostra troppa schiettezza.

9° Sagittario: giornata piena di cose da fare per voi. Cercate di capire quali siano quelle che devono essere sbrigate con maggiore impellenza. In amore potreste essere un po' troppo distratti.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Leone: soddisfazioni in arrivo per i nati sotto questo segno. La cosa importante è non perdere mai di vista quelle che sono le vostre priorità. In amore vi sentite un po' troppo indecisi.

7° Acquario: questo è il momento di mettersi in gioco e di dimostrare a voi stessi e agli altri quanto valete.

In ambito professionale ci sono dei traguardi che potrete raggiungere presto, ma ci vuole pazienza.

6° Gemelli: l'oroscopo del 3 maggio vi invita a mettere da parte l'orgoglio e ad essere un po' più risoluti. Buon momento per iniziare un nuovo progetto di vita, che esso sia sentimentale oppure professionale.

5° Pesci: giornata molto interessante per quanto riguarda l'amore.

Ci sono delle occasioni in arrivo, pertanto, non dovete fare altro che darvi da fare e imparare dai vostri stessi errori.

Oroscopo segni fortunati del 3 maggio

4° in classifica Capricorno: chi ha avuto delle preoccupazioni di recente, adesso può archiviarle e guardare al futuro con ottimismo e positività. Non siate troppo severi con voi stessi, a tutti può capitare di commettere degli errori.

3° Cancro: buon momento per quanto riguarda la vita professionale. Ci sono delle novità che potrebbero rasserenare la vostra giornata. Specie la mattinata comincerà alla grande.

2° Ariete: in amore è tempo di lasciarsi andare. In questo periodo vi siete un po' trattenuti per paura di soffrire. Ricordate, però, che per essere felici bisogna rischiare almeno un po'.

1° Vergine: le stelle vi esortano ad osare. Il mese di maggio sarà molto florido e, specie al partire dal 3, ci saranno delle novità in arrivo. In ambito professionale ci sono delle questioni da risolvere.