Le previsioni dell'oroscopo del 2 maggio invitano i Cancro a essere un po' più protagonisti della loro vita. I Gemelli, invece, possono ottenere delle soddisfazioni, ma devono sudarsele.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica, Gemelli: con impegno riuscirete a ottenere delle belle soddisfazioni, ma dovete darvi da fare. Dal punto di vista professionale l'importante è non perdere di vista quelle che sono le priorità e le cose importanti.

11° Pesci: siate onesti con voi stessi e con gli altri, e vedrete che rimarrete soddisfatti. In ambito professionale dovete darvi da fare per non incappare nei soliti errori.

10° Ariete: l'Oroscopo del 2 maggio vi esorta a essere un po' più creativi. Non perdetevi in chiacchiere e non alimentate falsi miti. Siate più concreti e responsabili, sia in amore che nel lavoro.

9° Acquario: le stelle vi invitano a osare. Prendetevi un istante in modo da rilassarvi e vivere qualche momento in compagnia del partner. Cercate di essere più propositivi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica, Capricorno: se siete in coppia ci sono delle ottime opportunità per riuscire a essere audaci e a compiere qualche passo importante per il vostro futuro. Non perdete tempo.

7° Toro: il futuro è nelle vostre mani, non dovete fare altro che osare e darvi da fare. Le previsioni dell'oroscopo del 2 maggio vi invitano a cogliere al volo delle occasioni in sospeso.

6° Cancro: non amate essere al centro dell'attenzione e di solito preferite assumere una linea un po' più defilata. Ci sono circostanze, però, in cui è opportuno ricoprire un ruolo di rappresentanza per farsi valere.

5° Scorpione: se siete un po' impazienti cercate di darvi una regolata. Ricordate che la fretta sarà sempre una cattiva consigliera, quindi prestate molta attenzione: il periodo è favorevole e sarebbe un peccato sprecare occasioni.

Oroscopo segni fortunati del 2 maggio

4° in classifica, Sagittario: ci sono delle occasioni in arrivo per quanto riguarda le persone che sono alla ricerca di un nuovo impiego. Non siate troppo indecisi e andate dritti al sodo.

3° Bilancia: nel lavoro siete molto apprezzati, tuttavia dovete cercare di assumere un atteggiamento un po' più autoritario se volete davvero ottenere dei buoni risultati.

2° Vergine: ottimo momento per quanto riguarda l'amore. I single possono osare e darsi da fare. Anche le persone in coppia dovrebbero approfittare di questo momento per fare qualche passo in avanti.

1° Leone: secondo l'oroscopo del 2 maggio i nati sotto questo segno sono un po' troppo indecisi. Presto, però, ci saranno delle novità e delle risposte. Cercate di osare e di non darvi per vinti.