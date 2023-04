Il mese di Aprile è giunto al termine e si prepara a lasciare il posto ad un Maggio ricco di sorprese e novità. L'oroscopo della prima settimana di questo nuovo mese preannuncia il sorgere di giornate interessanti e dedite al recupero per chi è nato sotto al segno dell'Ariete. Una strana sensazione di contenimento potrebbe cogliere di sorpresa il Toro e renderlo maggiormente nervoso, così come il segno dei Pesci potrebbe palesare non pochi segni di stanchezza. La settimana in questione si rivelerà utile per chi, come il segno della Bilancia, sembra essere alla ricerca di calma e serenità.

Di seguito, l'oroscopo nel dettaglio dall'1 al 7 maggio 2023 per ogni segno zodiacale.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - come specificato, la nuova settimana che sta per sorgere si fa portatrice di buone notizie per coloro nati sotto al segno zodiacale in questione. Chi ha dovuto affrontare giornate pesanti e prive di un appoggio stabile potrà finalmente mettersi in moto per recuperare tutto. La serenità potrebbe fare capolino già dalle prime giornate di questo nuovo periodo.

Toro - l'Oroscopo della prima settimana di maggio non sembra rivelarsi così positiva come sperato. Le varie situazioni potrebbero risultare assai opprimenti per qualcuno al punto da farlo sentire "in gabbia". La voglia di libertà si farà sentire e sarà necessario mantenere la calma per non innervosirsi più del dovuto.

Gemelli - non tutte le situazioni possono essere risolte con facilità, ma questo potrebbe essere il periodo migliore per rimboccarsi le maniche. Le discussioni lasciate in sospeso potranno essere riprese e risolte in maniera definitiva, purché vi sia la reale intenzione di sistemare ogni cosa.

Cancro - chi è nato sotto al segno del Cancro non sembra essere in grado di vivere con superficialità le varie situazioni, restandoci male anche per le piccole cose.

L'oroscopo di questa nuova settimana del mese consiglia di mantenere la calma e stare alla larga dalle discussioni, attendendo così l'arrivo di un periodo migliore.

Leone - stare alla larga dalle persone sembra essere l'unica cosa che fa stare bene il Leone durante questo periodo. Allentare la presa, molte volte, mettendo da parte discussioni ed impegni di vario genere aiuterà a ritrovare sé stessi e la serenità tanto ricercata.

Attenzione, però, a non chiudersi troppo in sé.

Vergine - tergiversare, secondo quanto previsto dall'oroscopo, non è assolutamente consigliato in una settimana come quella che sta per nascere. Affrontare di petto i problemi e le varie situazioni si rivelerà utile al fine di trovare rapide soluzioni. Mettersi in gioco, mostrando le proprie capacità e le proprie abilità, aiuterà a raggiungere più rapidamente i proprio obbiettivi.

Oroscopo e previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - come già anticipato, i nativi della Bilancia sembrano essere alla continua ricerca di quiete. All'interno della vita di coppia potrebbero nascere discussioni spesso futili e sarà compito del segno zodiacale in questione calmare gli animi per evitare di rovinare i rapporti interpersonali.

In ambito lavorativo ci si potrebbe ritrovare costretti ad affrontare qualche giornata più pesante del solito, ma stringendo i denti ed ignorando le critiche poco costruttive si riuscirà a superare ogni cosa.

Scorpione - una settimana negativa sembra ergersi all'orizzonte. Secondo l'oroscopo, chi è nato sotto al segno dello Scorpione potrebbe non essere in grado di trovare la calma e la fortuna tanto ricercate, ma non bisogna disperare. Chi possiede un'attività propria potrebbe ritrovarsi costretto ad impegnarsi un po' più del solito per riuscire a portarla ad un livello superiore, ma bisognerà evitare le discussioni per futili motivi.

Sagittario - periodo importante per i nativi del Sagittario.

Chi deve affrontare un esame od un colloquio di lavoro potrà finalmente mettere in mostra la propria persona e le parti migliori del proprio carattere, palesando la propria grinta e ciò che di utile si può ricercare all'interno di un determinato contesto. Varie soddisfazioni faranno capolino lungo il cammino.

Capricorno - l'oroscopo della prima settimana del mese di maggio non può che portare alla luce un piccolo problema. L'amore continuerà ad essere nell'aria, ma non sempre sembra farsi portatore di buone notizie. Chi ha sempre trascorso la propria vita accanto ad una persona, potrebbe riscontrare problematiche non indifferenti durante la sua assenza. Stare soli non è mai consigliato, ma bisogna fare in modo di riprendere in mano le redini della propria vita.

Acquario - il periodo in questione si rivelerà utile anche per chi è nato sotto al segno dell'Acquario. Riprendere in mano alcune situazioni potrebbe non essere semplice, soprattutto per coloro che hanno dovuto affrontare qualche problema in ambito relazionale, ma non per questo bisognerà demordere. In ambito lavorativo, invece, tutto proseguirà per il verso giusto solo se si evita di immettersi in situazioni poco chiare.

Pesci - come già anticipato, l'oroscopo di questa settimana potrebbe rivelarsi per i Pesci come una continua ricerca di tranquillità e riposo. La stanchezza si farà avvertire, soprattutto nelle giornate centrali della settimana, specialmente per coloro che, concentrandosi nel lavoro hanno trascurato il partner. Farsi un esame di coscienza, in alcuni casi, aiuterà a comprendere i propri errori.