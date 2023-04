L'Oroscopo della giornata di sabato 8 aprile vedrà i nativi Leone più irrequieti in ambito amoroso a causa della Luna e di Venere, mentre Acquario potrebbe adottare un atteggiamento più solitario. Toro dovrà saper gestire un po’ di malumore in amore, mentre Gemelli sarà più rilassato. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di sabato 8 aprile.

Previsioni oroscopo sabato 8 aprile 2023 segno per segno

Ariete: inizierà discretamente bene il fine settimana per voi nativi del segno. Aiutati da un cielo tutto sommato sereno, riuscirete a godere di una certa tranquillità all'interno del vostro rapporto.

Per quanto riguarda il lavoro sarà una giornata leggera, ma tutto sommato soddisfacente, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Toro: con la Luna in opposizione, potrebbe esserci un po’ di malumore in famiglia, che dovrete saper gestire. Per questo motivo, sfruttate la buona posizione di Venere. Per quanto riguarda il lavoro Mercurio porterà idee e buon senso, utili per gestire al meglio i vostri progetti professionali. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali soddisfacenti secondo l'oroscopo della giornata di sabato. Single oppure no, vi godrete questo inizio di weekend. Sarete più rilassati, apprezzando maggiormente le piccole cose della vita. In ambito lavorativo avrete la situazione sotto controllo, anche se sarà necessario non prendersela troppo comoda.

Voto - 8️⃣

Cancro: periodo pieno d'amore per voi sul fronte amoroso. La Luna e Venere vi sorrideranno, e non vi faranno mancare nulla per godere di un rapporto davvero affiatato. Per quanto riguarda il lavoro i vostri progetti andranno avanti. Riuscirete a recuperare terreno, ma per raggiungere i vostri obiettivi, avrete ancora molto da fare.

Fortunatamente, Mercurio e Marte vi daranno una mano. Voto - 8️⃣

Leone: la Luna e Venere in cattivo aspetto potrebbero portare un po’ troppa irrequietezza in voi secondo l'oroscopo. Faticherete a trovare la giusta sintonia con la persona che amate. Anche voi single potreste non essere sempre d'accordo con il parere di amici o familiari.

In ambito lavorativo tenervi impegnati ed essere sempre attivi potrebbe aiutarvi a trovare qualcosa di più proficuo e soddisfacente. Voto - 6️⃣

Vergine: potrebbero arrivare novità interessanti dal punto di vista sentimentale, che potrebbero rendere questo weekend di Pasqua unico. Cuori solitari o meno, l'oroscopo vi consiglia di stare in giro e rimanere a contatto con le persone che più amate. In ambito lavorativo Mercurio porterà buone idee da sviluppare giorno dopo giorno per raggiungere il successo desiderato. Voto - 8️⃣

Bilancia: amore e serenità sono raggiungibili in questo periodo se sarete in grado di trovare il giusto equilibrio nella vostra vita. Se siete single riprendere un vecchio rapporto potrebbe rivelarsi stimolante per voi.

In ambito professionale alcuni progetti inizieranno a prendere forma, ciò nonostante non dovrete avere fretta o potreste solo rovinare tutto. Voto - 7️⃣

Scorpione: giornata di sabato nel complesso discreta dal punto di vista sentimentale grazie alla Luna nel segno. Anche se Venere sarà opposta, sarete più morbidi e comprensivi nei confronti della persona che amate. In ambito lavorativo vi darete da fare, ma con Mercurio in opposizione dovrete essere sempre in grado di reinventarvi. Voto - 7️⃣

Sagittario: saprete essere di conforto verso chi ne avrà bisogno secondo l'oroscopo. Questo cielo porterà buon senso e comprensione in voi. Avrete infatti quella bontà che vi spingerà a dare una mano alle persone che amate.

In ambito lavorativo Giove sarà vostro alleato, e potrete ultimare alcuni progetti rimasti indietro. Voto - 8️⃣

Capricorno: inizio di fine settimana ottimo dal punto di vista sentimentale. Godrete della buona posizione della Luna e Venere e sarete in grado di costruire un rapporto solido con la persona che amate. In ambito professionale ci sarà ancora tanto da fare per raggiungere i vostri obiettivi, ma con Mercurio favorevole forse traccerete un buon sentiero. Voto - 8️⃣

Acquario: potreste assumere un atteggiamento più solitario in questa giornata di sabato, colpa della Luna e di Venere in cattivo aspetto. Cercate di essere più positivi e ottimisti, soprattutto in questo periodo. In ambito lavorativo ve la caverete bene, ma potreste metterci un po’ meno entusiasmo in quel che fate.

Voto - 6️⃣

Pesci: ottimo cielo per voi in ambito amoroso. La Luna porterà buon senso e interesse nei confronti del partner, mentre Venere accenderà l'entusiasmo e il romanticismo. In ambito lavorativo Mercurio, Marte e Saturno vi daranno una mano, e renderanno la vostra scalata al successo più semplice. Voto - 8️⃣