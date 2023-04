Nella giornata di venerdì 14 aprile 2023, l'Oroscopo vedrà un periodo di rinascita per il segno del Leone e per quello dell'Acquario. Mentre il segno del Pesci si sentirà sottotono, quello dei Gemelli avrà dei guadagni in vista.

A seguire approfondiamo le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni di questo venerdì.

L'oroscopo di venerdì: Acquario al 'top'

1° Acquario: ci sarà una svolta negli affari e una passionalità fuori dagli schemi in amore. La vostra sarà una serenità ritrovata, dopo qualche giornata non esattamente ottimale. Con la famiglia ritroverete il buonumore.

Continuate così.

2° Leone: ripartire per rendere la vostra carriera sempre più fruttuosa sarà una mossa che potrebbe essere utile non solo per voi stessi, ma anche per l'intero ambito professionale di cui fate parte. Questa potrebbe essere una delle giornate più fortunate della settimana.

3° Toro: per il vostro segno si aprirà una ulteriore finestra verso altre possibilità sul piano finanziario, e questo potrebbe essere ottimale, specie se recentemente avete avuto delle notizie non buone. Se invece state vivendo i vostri progetti professionali serenamente questo potrebbe essere un periodo di cambiamenti ulteriormente positivi.

4° Gemelli: potrete avvalervi dei buoni guadagni per rimettere a posto qualche spesa e per fare anche un po' di shopping, che ultimamente avete evitato di fare a causa di altre situazioni da gestire.

Avrete una sorpresa sul lavoro che potrebbe fare la differenza con qualche collega.

Autostima in rialzo per Capricorno

5° Capricorno: la vostra autostima sul piano professionale potrebbe essere molto prolifica per i nuovi progetti, magari anche per qualche affare che potrebbe fare la differenza sul piano economico. Fare qualche investimento in questo momento vi potrebbe portare davvero molto lontano.

Basterà avere un po' di pazienza.

6° Ariete: avrete una ripresa notevole delle energie, fare del lavoro in più potrebbe non essere così difficile. Con la persona amata svilupperete una socialità che andrà oltre la routine.

7° Vergine: rivedere qualche rapporto potrebbe costituire una sorta di seccatura, ma al tempo stesso questa mossa potrebbe rivelarsi molto utile per gli equilibri all'interno del contesto familiare.

Potreste trovare un po' di armonia con le amicizie.

8° Scorpione: avrete un po' di buona volontà che potrebbe servirvi sul piano pratico del lavoro o comunque all'interno del contesto domestico per fronteggiare qualche discussione non esattamente piacevole. Secondo l'oroscopo potreste avere qualche difficoltà con i sentimenti.

Cancro stressato

9° Sagittario: potreste avere qualche piccolo grattacapo che però si risolverà abbastanza velocemente. Si dovrà necessariamente avere un po' più di pazienza in amore, forse ci saranno delle svolte anche con delle amicizie importanti.

10° Cancro: vi sentirete molto stressati, ma l'amore saprà come giocare la sua carta per farvi sentire al centro dell'attenzione.

Dovrete pero fare qualcosa per riportare le vostre vicende professionali ad una posizione di rilievo rispetto a quella attuale.

11° Pesci: avrete una giornata decisamente sottotono, forse a causa di qualche piccolo insuccesso che però sarà rimediabile. Non avrete delle chance tali da rendere qualche desiderio possibile in questa giornata. Sarà opportuno rilassarvi completamente in serata.

12° Bilancia: state subendo un forte rallentamento sul lavoro, per cui evitate di fare troppe cose che potreste avere difficoltà a concludere. Secondo l'oroscopo potrebbe esserci anche del nervosismo molto accentuato, soprattutto con le persone che vi circondano.