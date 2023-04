Terminate le festività pasquali riprende la normale vita quotidiana per tutti i nativi, dall'Ariete ai Pesci. Scopriamo che cosa allora l'oroscopo abbia in serbo per ciascuno dei segni per giorno 11 aprile, quando ognuno ritornerà alle proprie attività.

Ariete: con la Luna in favore, se vi interessa qualcuno è il momento di farvi avanti. Nelle coppie, se c'è stata una crisi si potrà ora riaprire un dialogo. Sul lavoro è tempo di prendere importanti decisioni.

Toro: le coppie supereranno i loro momenti difficili mentre i single gioveranno di nuovi e favorevoli incontri.

Sul lavoro potreste ricevere una chiamata interessante.

Gemelli: a livello sentimentale potranno nascere delle nuove storie, è in arrivo una sorpresa. Sul lavoro troverete invece una possibile soluzione a dei conflitti interni.

Cancro: in amore, nelle coppie di lunga data, potranno esserci delle discussioni, se una persona vi interessa invece fatevi avanti. A livello lavorativo poche novità, bisognerà avere pazienza.

Leone: per i sentimenti il mese continua ad essere interessante anche grazie a Venere in favore. Sul lavoro meglio non sollevare polemiche inutili, riuscirete comunque a trovare un punto di incontro con i colleghi.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale la Luna in favore potrebbe rendere il periodo amoroso interessante, sul lavoro è il momento di cogliere nuove occasioni.

Bilancia: per i sentimenti molte discussioni sono finalmente superate, vi sentite comunque stanchi in questa fase del mese. Sul lavoro meglio evitare qualsiasi tipo di decisione affrettata, ponderate prima di agire.

Scorpione: in amore è consigliato evitare polemiche, in coppia ci vorrà pazienza. A livello lavorativo possibili cambiamenti che affronterete al meglio grazie alla vostra caparbietà.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale Venere in opposizione consiglia prudenza in amore: i nuovi incontri saranno possibili ma non semplici da vivere. Sul lavoro fase fortunata, potreste ottenere un aumento.

Capricorno: a livello amoroso notizia interessante in arrivo, vi sentite meno nervosi. Sul lavoro ottimo momento per intraprendere nuovi progetti e puntare a delle novità.

Acquario: con la Luna a favore si avranno situazioni interessanti e potenzialmente positive. Sul lavoro avete grande voglia di fare, state pensando ad un possibile cambiamento che comunque non sarà immediato.

Pesci: in amore avrete più tempo da dedicare al partner, sul lavoro giornata di profonde riflessioni, prendetevi il vostro tempo.