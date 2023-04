L'oroscopo della fortuna della settimana che va dal 24 al 30 aprile 2023 vede il Sole nella costellazione del Toro insieme a Mercurio, mentre Giove sarà favorevole alla costellazione dell'Ariete. Per il segno dei Pesci sarà ottimale il pianeta Saturno, lanciando questo segno alle prime posizioni.

A seguire le previsioni dell'Oroscopo per tutti i segni dello zodiaco.

L'oroscopo della fortuna: Giove favorevole ad Ariete

1° Ariete: Giove ancora presente nella vostra costellazione vi darà ancora moltissime opportunità da spendere nel mondo del lavoro e degli affari, e approfittare di alcune novità sul piano economico vi conferiranno dei guadagni più che ottimali.

Agire ora più che mai potrebbe anche favorire una avanzata magnifica per la vostra carriera, per cui andrete a gonfie vele fino alla fine della settimana, anche se nel weekend potreste riscontrare un po' di stanchezza. Ciò non interferirà nel perseguimento di altri obiettivi.

2° Pesci: sarà Saturno il pianeta che potrebbe conferirvi una montagna di opportunità per questa settimana, perché ora la vostra responsabilizzazione potrebbe essere decisamente utile per andare incontro a salti di qualità sul lavoro che potrebbero essere come un giro di vite per i vostri guadagni. Ora pensare a un investimento più sostanzioso potrebbe essere un modo per spingervi verso l'emancipazione e l'indipendenza.

Potreste pensare ai vostri affari anche in modo decisamente più ambizioso del solito.

3° Toro: avrete un ottimismo da vendere e una straordinaria capacità di far fronte alle discussioni sempre più complesse. Ora nessuno potrà trovare dei difetti sul piano comunicativo, perché riuscirete a sbrogliare anche la matassa più intricata.

Secondo l'oroscopo farete dei salti di qualità con la squadra che conferiranno degli sviluppi per i vostri progetti più ambiziosi. I successi susciteranno anche delle fantastiche emozioni grazie alla presenza di influssi favorevoli al vostro segno della Luna.

4° Vergine: Mercurio e la Luna vi porteranno una atmosfera molto produttiva e serena nel contesto professionale, con una squadra nella quale vi supporterete a vicenda e una straordinaria fortuna lunare che andrà al di là delle aspettative.

Potreste affrontare inaspettatamente altri affari che però saranno molto più semplici del previsto, incentivando anche la vostra voglia di attuare nuovi progetti partendo da zero. Secondo l'oroscopo il fine settimana potrebbe portare con sé una sorpresa eccezionale.

Gemelli fortunato

5° Gemelli: sicuramente la fortuna sarà a portata di mano per il vostro segno grazie alla presenza di Venere, decisamente proficuo per gli affari e anche per sperimentare qualcosa di nuovo che possa incrementare dei guadagni ancora più vantaggiosi per la vostra quotidianità. Secondo l'oroscopo avrete anche delle energie davvero significative che vi permetteranno di essere sempre sulla cresta dell'onda sul piano lavorativo.

La squadra di lavoro sarà orgogliosa del vostro operato.

6° Leone: troverete una forte sintonia nell'ambiente professionale nelle giornate centrali della settimana, mentre in altre occasioni potreste trovare il lavoro individuale non solo più produttivo, ma a tratti anche rilassante. Potreste decidere di prendervi una pausa nel fine settimana che potrebbe rallentare i progetti in corso, ma le energie richiederanno una compensazione a fronte di molte giornate piuttosto faticose.

7° Acquario: sul lavoro potrebbero esserci degli ostacoli che però saranno presto superati. Tuttavia, il nervosismo e lo stress potrebbero presentarsi prima del previsto. Avrete sempre e comunque dei successi che vi metteranno al riparo da ogni situazione economica spiacevole, in questo periodo.

Con la squadra la collaborazione sarà molto poca, e a volte potrebbero nascere dei conflitti anche di lunga durata. Sarà conveniente per tutti lavorare in solitaria, sarà molto più produttivo.

8° Cancro: anche se Giove non sarà esattamente dalla vostra parte, ci sarà la Luna che compenserà questa mancanza così rilevante. Grazie a questa riuscirete ad affrontare le sfide che purtroppo potrebbero mettervi in difficoltà, e l'ausilio della squadra sarà essenziale per poter uscire indenni da qualche ostacolo in più. La comunicazione con i colleghi potrebbe proseguire anche per risolvere altre faccende, anche di stampo familiare. Avrete un weekend n cui raccoglierete appieno i frutti del vostro lavoro.

Bilancia nervoso

9° Capricorno: Giove non sarà un buon compagno di viaggio in questa settimana, anzi, potrebbe essere di ostacolo a qualche traguardo che desiderate raggiungere prima di eventuali scadenze. Lo stress che deriverà da Marte potrebbe essere molto forte e farvi rallentare con dei progetti a cui tenete particolarmente. Nella seconda metà della settimana però si verificherà un lento rialzo delle energie che culminerà nel fine settimana. Starà a voi riprendere in mano le redini della vostra carriera e riprendere la scalata al successo.

10° Sagittario: ci potrebbero essere dei rallentamenti sul lavoro, dei ritardi con alcuni progetti, in un contesto in cui la fortuna potrebbe essere altalenante, anche se non del tutto assente.

Avrete qualche ripensamento sulla strada professionale che avete intrapreso, finendo per decidere di avviarne un'altra. Sicuramente le certezze al momento potrebbero essere sopite, in attesa di qualche idea che arriverà nel fine settimana. Sarete molto propensi a dedicarvi a ciò che più vi piace.

11° Bilancia: potreste trovare una atmosfera molto nervosa e tesa nel contesto professionale, e forse la fortuna potrebbe tardare molto più del previsto e dunque non permettervi di fare qualche salto in più che potrebbe essere utile per l'andamento della vostra carriera. Potreste sentirvi inadatti e a tratti "fermi", avendo degli affari che probabilmente potrebbero risultare inconcludenti. Il consiglio sarà quello di fermarvi per un po' per incentivare il riposo e recuperare le energie.

12° Scorpione: la mancanza di dialogo e di confronto con la squadra sul posto di lavoro potrebbe mettere tutti in parecchia difficoltà, voi compresi. Si aprirà uno scenario di intransigenza e di una scarsa attenzione verso quegli affari che potrebbero essere utili per le vostre finanze. Le difficoltà si potrebbero scontrare con una energia molto bassa e che potrebbe non essere collaborativa. Sarà opportuno cominciare ad avviare un periodo di riposo assoluto che possa esservi utile per poter ripartire più carichi di prima.