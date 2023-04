La settimana dell'Oroscopo che va dal 24 al 30 aprile 2023 vedrà l'amore protagonista in particolare per i segni di aria, in particolare per i Gemelli, in quanto sarà presente nei suoi gradi il pianeta Venere. Intanto Mercurio sarà dalla parte del segno del Toro e aiuterà anche agli altri segni di terra.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo dell'amore per la settimana, segno per segno.

L'oroscopo dell'amore nella settimana 24-30 aprile: Gemelli passionale

1° Gemelli: Venere vi regalerà passione e ottimismo, ciò potrebbe decretare una maturazione nella vostra coppia pressoché definitiva.

Avrete anche una propensione all'ascolto nei confronti delle persone, sia conosciute che non, e avrete a che fare con una sintonia con la famiglia che darà l'avvio anche a idee che vi porteranno in viaggio insieme. Farete degli incontri quasi tutti concentrati nella seconda metà della settimana, che potrebbero allargare la vostra cerchia di affetti.

2° Acquario: l'amore sarà al centro dei vostri pensieri in positivo. Il romanticismo sarà molto forte nella vostra storia d'amore. Il partner potrebbe essere in procinto di farvi una sorpresa che vi porterà al settimo cielo. In famiglia avrete la possibilità di comprendervi con gli altri anche senza lasciarvi andare a discorsi troppo lunghi e dispersivi.

Farete delle amicizie che vi accompagneranno per moltissimo tempo, forse nel fine settimana.

3° Bilancia: Venere potrebbe promettervi una bella sensazione di amore che potrebbe anche farvi avere dei risultati molto allettanti. Secondo l'oroscopo la vostra storia d'amore potrebbe conoscere un rinnovamento senza precedenti, che potrebbe farvi arrivare a qualche traguardo che avete desiderato a lungo.

L'armonia in famiglia potrebbe essere fortemente incentivata da un' intesa che andrà al di là della semplice tranquillità in ambiente domestico. Il weekend si rivelerà speciale sotto molti punti di vista.

4° Ariete: arriveranno delle certezze in amore che anche se sono state già consolidate potrebbero costituire per voi una conferma che il partner darà di se stesso.

Avrete voglia di soddisfare l'esigenza di stare con la famiglia, con la persona amata ma anche di fare delle nuove amicizie che possano rallegrare le vostre serate. Gran parte della settimana sarà incentrata anche sulla coltivazione della cura di sé stessi. Avrete occasione di fare qualche cosa di divertente con la famiglia, magari fuori porta.

Novità in amore per Cancro

5° Cancro: avrete delle nuove notizie in amore che potrebbero portare a loro volta una ventata di creatività, di passione, di romanticismo, ma anche di una evoluzione nella vostra storia che di tradurrà in un allargamento della famiglia. La Luna si rivelerà molto fortunata soprattutto negli incontri che potrebbero portare a farvi vivere una storia d'amore senza precedenti.

Secondo l'oroscopo il fine settimana segnerà una stabilità in famiglia che vi porterà anche molta tranquillità.

6° Capricorno: avrete una buona cera sul piano sentimentale e sarete decisamente disposti a fare molto per la persona amata. Se avete intenzione di confessare un sentimento alla persona amata ci saranno i pianeti dalla vostra parte a supportarvi. I sentimenti al momento saranno in primo piano, anche se ora ci saranno delle responsabilità in più in ambito domestico. Le amicizie potranno aiutarvi a trascorrere in modo leggero il fine settimana.

7° Leone: il dialogo vi aiuterà moltissimo ad avere dei chiarimenti sia in famiglia sia per risolvere una qualche gelosia nella vita di coppia.

L'oroscopo prevede una serenità che non sarà interrotta da nessuna interferenza esterna. In famiglia si instaurerà un atteggiamento relativamente sereno, a parte qualche piccola incomprensione di poco conto.

8° Toro: in famiglia potrebbero nascere delle discussioni non semplici da risolvere, ma comunque poi tutto si sistemerà. Con le amicizie sarete piuttosto selettivi. Avrete un po' di nervosismo con il partner che probabilmente darà l'avvio a qualche fraintendimento significativo. Potreste trovare consolazione nei vostri hobby personali. Maggiore distensione nel fine settimana.

Pesci in difficoltà

9° Pesci: avrete un bel daffare in amore, se volete avere una settimana che sia perlomeno stabile e senza troppe discussioni.

Con il partner avrete dei momenti difficili, anche se potreste avere il coraggio necessario per parlarne con la persona amata e risolvere le incomprensioni. Mercurio sarà ottimale per dialogare in tutta libertà e senza essere troppo restii ad aprirvi anche su questioni su cui siete sempre stati alquanto riservati.

10° Sagittario: l'opposizione di Venere potrebbe darvi qualche fastidio in amore, probabilmente portando anche delle incomprensioni dovute a gelosie che non hanno comunque motivo di esistere. Secondo l'oroscopo dovrete riflettere sulla vostra relazione e su come potrebbe evolversi oppure anche non evolversi, qualcuno potrebbe infatti anche valutare una separazione. Gli incontri che farete in questo periodo potrebbero non svilupparsi più di tanto.

11° Vergine: in amore subentreranno dei dubbi e delle perplessità che non sarà affatto facile ignorare. Dovrete fare appello a molta della vostra volontà se vorrete mantenere un'interazione stabile con gli altri. Affrontare gli screzi all'interno del contesto domestico potrebbe essere controproducente anche per le altre situazioni nella vostra quotidianità. Secondo l'oroscopo il weekend potrebbe essere comunque diverso e migliorare sensibilmente il vostro umore.

12° Scorpione: la mancanza di dialogo nella vostra storia d'amore in questo momento potrebbe essere molto pesante da sopportare per entrambe le parti. Avrete la necessità di stare un po' da soli e di non avere troppe responsabilità. Di tanto in tanto avrete dei momenti di svago, ma con tutta probabilità non saranno alla portata di tutti. Dovrete confidare sulla vostra volontà di riappacificarvi.