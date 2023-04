La terza settimana del mese di aprile è entrata nel vivo e continua a portare opportunità e incognite per tutti i segni. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del 18 aprile 2023 con le novità e i cambiamenti che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore la giornate vi invita a stare lontani dalle polemiche, torna la necessità di farsi sentire. Nel lavoro riceverete buone proposte, potrete però farvi anche sentire se necessario.

Toro: per i sentimenti, anche se qualcosa non va e ci sono delle dispute, riuscirete comunque a ottenere il massimo nel rapporto col partner.

Nel lavoro è il momento giusto per portare avanti le vostre idee, Giove aiuta.

Gemelli: a livello sentimentale vi sentite molto più forti e determinati, se credete in una storia portatela avanti. Nel lavoro è meglio evitare di fare passi falsi, la fortuna comunque sarà della vostra parte.

Cancro: in amore una storia che nasce in questi giorni potrà essere considerata importante in prospettiva. Evitate le spese eccessive. A livello lavorativo alcune soluzioni arrivano ed entro fine mese delle novità potranno presentarsi.

Leone: in amore le prossime settimane riporteranno in alto una storia, qualcuno potrebbe farvi una sorpresa. Nel lavoro le stelle in questa fase vi aiutano, ma le occasioni dovrete coglierle voi.

Vergine: in amore state cercando dei confronti col partner, ma è meglio non prendere tutto di petto. Nel lavoro, anche se questo non è un periodo ideale per le spese, non si esclude una buona notizia in arrivo e quindi una prospettiva migliore.

Stelle e oroscopo del 18 aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso con la Luna in opposizione, possibile discussioni, vi sentite maggiormente nervosi.

Nel lavoro chi ha un'attività indipendente sta aspettando qualcosa di nuovo ma attenzione alle spese.

Scorpione: in amore riuscirete a trovare un accordo, vi sentite comunque piuttosto stanchi. Nel lavoro riuscirete a risolvere alcuni problemi che sembravano bloccati.

Sagittario: a livello sentimentale questa è una giornata che porterà una certa agitazione, anche perché ultimamente avete tante cose da fare che vi distraggono.

Nel lavoro attenzione se ci sono delle questioni da affrontare, anche perché i rapporti con soci e collaboratori potrebbero inclinarsi.

Capricorno: per i sentimenti qualche provocazione non mancherà, per questo motivo la Luna consiglia di non agitare troppo le acque. Nel lavoro delle buone sono soluzioni in arrivo, la giornata comunque porterà delle piccole complicazioni.

Acquario: a livello amoroso le emozioni che nascono ora saranno importanti e le relazioni si preannunciano stimolanti. Nel lavoro il mese è importante per definire un rapporto o un contratto.

Pesci: in amore non si esclude una novità adesso, in particolare per coloro che vogliono ridefinire un accordo. Nel lavoro è una giornata interessante per puntare a un futuro migliore.