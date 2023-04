L'oroscopo di martedì 18 aprile 2023 è caratterizzato da tante sorprese. Le previsioni astrologiche, basandosi sull'analisi dei transiti planetari, sono pronte a svelare i segreti del giorno. È presente anche una classifica che consente di focalizzare l'attenzione sull'andamento generale e sul posizionamento dei segni della ruota planetaria.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 18 aprile 2023.

Oroscopo del 18 aprile: i segni primi in classifica

Cancro (1° posto): vi distinguerete per la capacità di entrare in sintonia con gli altri. Avrete un bellissimo rapporto con gli amici e con la famiglia.

Tutte le vostre attenzioni saranno rivolte alla soddisfazione emotiva e alle qualità relazionali. In questo modo, riuscirete a trovare il giusto equilibrio in qualsiasi contesto.

Capricorno (2° posto): saprete cogliere il lato positivo delle critiche. Non vi butterete giù davanti ai pareri negativi, ma cercherete di differenziare le parole distruttive da quelle costruttive. Il supporto della famiglia farà la differenza, ma sarete voi a porvi in modo positivo. Ci sarà una notevole crescita dal punto di vista professionale.

Ariete (3° posto): vedrete nel partner un punto di riferimento insostituibile. La sua presenza sarà fondamentale per voi. Gli chiederete consigli in base alla vostra routine quotidiana e lavorativa.

Sicuramente, trarrete giovamento anche dalla vicinanza fisica e dal clima di forte complicità. Il romanticismo non mancherà.

Bilancia (4° posto): intraprenderete una strada complessa ma che, con il giusto approccio, saprà darvi tante soddisfazioni. Le previsioni zodiacali vi consigliano di seguire il vostro cuore e di non dare ascolto a persone che non vi conoscono affatto.

Sarà la determinazione dimostrata a fare la differenza.

Previsioni astrologiche del 18 aprile: i segni mezzani

Pesci (5° posto): sarete molto socievoli con gli amici. Le attenzioni nei loro confronti non mancheranno, così come i sorrisi e i consigli. Vi distinguerete dagli altri per la vostra perseveranza, ma non sarete molto soddisfatti della vostra vita sentimentale.

La ricerca dell'anima gemella, infatti, sarà complessa.

Scorpione (6° posto): vorrete avere ragione a ogni costo. Non sarete disposti ad abbandonare la vostra posizione, soprattutto se i fatti protenderanno per la tesi esternata. Verrete travolti da una forte animosità, che potrebbe spaventare coloro che non vi conoscono ancora bene. La vita di coppia sarà serena.

Gemelli (7° posto): sarete un po' preoccupati per la situazione lavorativa. Nessuno metterà in discussione il vostro impegno, ma la situazione economica non sarà tra le più soddisfacenti. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di mettervi alla ricerca di qualche piccola attività da affiancare a quella principale.

Vergine (8° posto): proverete a tranquillizzare le persone che vi saranno accanto, però, forse, non lo farete nel modo giusto.

Rischierete di essere fraintesi e, in alcune occasioni, non farete altro che aumentare il panico. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di provare a mettervi nei panni degli altri.

Previsioni zodiacali del 18 aprile 2023: i segni meno fortunati

Acquario (9° posto): rifiuterete di scendere a compromessi. La realtà di tutti i giorni, seppur fastidiosa, vi offrirà delle possibilità concrete per vivere secondo i vostri ideali. Convincere la famiglia, però, non sarà affatto facile.

Sagittario (10° posto): avrete una visione decisamente particolare della vostra quotidianità. Non sarà facile, almeno per ora, stringere amicizia con nuove persone. Vedrete il posto di lavoro soprattutto come un luogo professionale.

Per questo motivo, vi rifiuterete di creare legami duraturi e profondi.

Toro (11° posto): non riuscirete a controllare i meccanismi del cuore. La relazione di coppia prenderà una strada inaspettata, che vi metterà davanti a consapevolezze poco gradite. Non ascolterete i consigli degli amici e anche quelli della famiglia non colpiranno nel segno. Le stelle, inoltre, saranno poco generose.

Leone (12° posto): sarete travolti da un irrefrenabile moto di rabbia. L'attuale situazione vi disturberà parecchio, soprattutto in ambito lavorativo. Cercherete un modo per correre ai ripari, ma ci vorrà del tempo. Nel frattempo, tenderete a sfogare il vostro nervosismo con le persone che vi staranno accanto.