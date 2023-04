Per tutti i segni zodiacali sta per arrivare una nuova giornata, quella di mercoledì 19 aprile 2023. Le indicazioni e l'oroscopo sono pronte a illustrare per tutti i segni le novità e i cambiamenti in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: in amore in questa giornata avrete da ridire su diverse questioni, in particolare chi non è convinto della propria relazione; sono quindi possibili delle discussioni. Nel lavoro le idee non mancheranno per gestire tutto quello che arriva al meglio.

Toro: per i sentimenti le stelle sono dalla vostra parte e aiutano, questo è un momento ideale per voi.

Nel lavoro sono diverse le situazioni che vi coinvolgono, la situazione è complessivamente positiva.

Gemelli: a livello sentimentale Venere aiuta, una storia potrà diventare importante adesso. Il periodo porterà maggiore energie. Nel lavoro nuove idee e conferme, ci sarà ora la possibilità di dire come la pensate.

Cancro: in amore bisogna avere cautela, questo è un periodo che porta diverse trasformazioni che potrebbero anche portare scompiglio. A livello lavorativo un progetto potrà essere approvato da un superiore, mentre per qualcuno arriveranno nuove chiamate.

Leone: per i sentimenti questo periodo vi permetterà un recupero, evitate però di prendere da decisioni affrettate. Nel lavoro se ci sono delle questioni da gestire partite adesso, arrivano diverse novità.

Vergine: a livello amoroso questo è un momento che porta nuove emozioni, siete meno tesi, per questo motivo potrete dedicarvi di più alla persona amata. Nel lavoro sono favoriti coloro che vogliono mettersi in proprio, la fortuna aiuta.

Stelle e oroscopo del 19 aprile 2023: la seconda sestina

Bilancia: in amore in questo periodo siete intransigenti, probabilmente siete alla ricerca di chiarimenti in una storia o magari di ufficializzare una relazione.

Nel lavoro nel complesso le cose vanno meglio, alcune decisioni però dovranno essere riviste.

Scorpione: a livello amoroso le tensioni potranno nascere per motivi banali, c'è una fase di maggiore agitazione. Nel lavoro è un momento tranquillo e alcune proposte potrebbero arrivare entro maggio.

Sagittario: in amore i rapporti che nascono adesso andrebbero presi con cautela e se c'è la possibilità di portare avanti chiarezza agite adesso.

Nel lavoro la situazione attuale richiede maggiore attenzione, non prendete decisioni affrettate.

Capricorno: a livello sentimentale la giornata invita alla prudenza, potrebbero esserci stati dei problemi che non vi hanno fatto agire come volevate. Nel lavoro è una giornata che porta maggiore risposte, ci sarà un buon recupero.

Acquario: per i sentimenti è probabile che ci sia qualcosa da ribadire a qualcuno, le stelle sono dalla vostra parte e aiutano le relazioni. Nel lavoro Giove sarà in opposizione, una relazione di tipo professionale andrà verificata.

Pesci: in amore arriveranno a breve maggiori garanzie, in particolare per tutte le relazioni che hanno vissuto problemi. Nel lavoro un progetto sarà da portare avanti con attenzione, Saturno è favorevole e aiuta.