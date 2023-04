L'oroscopo della giornata di mercoledì 19 aprile prevede un certo benessere in Leone dal punto di vista sentimentale, forte della Luna in Ariete e di Venere in Gemelli, mentre Sagittario sarà comprensivo e aperto al dialogo. L'amore potrebbe non essere al centro dei pensieri dei nativi Pesci, mentre Mercurio porterà qualche imprevisto ai nativi Acquario. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 19 aprile.

Previsioni oroscopo mercoledì 19 aprile 2023 segno per segno

Ariete: vita di coppia ottimale in questa giornata primaverile di aprile.

La Luna nel vostro segno porterà buon senso e maturità tra voi e il partner, mentre Venere si occuperà di rendere romantici i vostri momenti d'amore. In ambito lavorativo alcuni progetti potrebbero richiedere tempo, ma il risultato sarà soddisfacente. Voto - 8️⃣

Toro: avrete la giusta tempra per certi progetti secondo l'oroscopo grazie alla buona posizione di stelle come Mercurio, Marte e Saturno. Sul fronte amoroso invece sarà un mercoledì stabile per voi e il partner, e la situazione migliorerà ulteriormente nelle prossime giornate, soprattutto per voi nati nella seconda decade. Anche per voi single potrebbero arrivare momenti davvero teneri. Voto - 8️⃣

Gemelli: sfera sentimentale solida anche in questa giornata di mercoledì.

Single oppure no, sarete in piena sintonia con la persona che amate, e potrebbe essere il momento adatto per fare importanti passi avanti. In ambito professionale sarete coinvolti in piccole mansioni, che vi terranno impegnati e vi daranno preziose entrate. Voto - 9️⃣

Cancro: l'amore non sarà così entusiasmante in questo periodo secondo l'oroscopo, complice la Luna in quadratura dal segno dell'Ariete.

Non risparmiatevi sul fronte sentimentale, perché riuscirete a recuperare presto terreno. In ambito lavorativo avrete a che fare con tante mansioni da svolgere. Mercurio e Marte vi daranno una mano, ciò nonostante non dovrete perdere tempo. Voto - 7️⃣

Leone: la Luna e Venere in buon aspetto porteranno benessere nella vostra vita sentimentale secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì.

Se siete single dovrete solo farvi avanti, e con un po’ di fortuna da parte di Giove, godrete di momenti davvero romantici. In ambito professionale non smetterete di fare del vostro meglio, nel tentativo di poter aspirare a qualcosa di più in futuro. Voto - 8️⃣

Vergine: questo cielo metterà in evidenza le debolezze del vostro rapporto. Dovrete essere pazienti e saper risolvere ogni difficoltà tra voi e il partner affinché possiate tornare a vivere un rapporto sereno. Per quanto riguarda il lavoro accettate i consigli che vi verranno offerti, poiché si riveleranno preziosi per portare a termine i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una giornata di routine dal punto di vista sentimentale, quasi monotona considerato che la Luna in opposizione smorzerà il vostro entusiasmo.

Nel lavoro le energie non saranno al top considerato Marte in quadratura. Avrete bisogno di qualche momento solo per voi per riordinare le idee e ripartire. Voto - 6️⃣

Scorpione: il lavoro porterà risultati interessanti in questo periodo secondo l'oroscopo della giornata di mercoledì. Adesso però dovrete trovare qualcosa di nuovo che possa stimolarvi e raggiungere risultati ancora più ambiziosi. Sul fronte sentimentale questo cielo non sarà particolarmente influente, ciò nonostante tra voi e il partner ci sarà una discreta complicità. Voto - 8️⃣

Sagittario: la Luna in trigono dal segno amico dell'Ariete mostrerà il vostro lato più comprensivo nei confronti della persona che amate. Sarete più aperti al dialogo e disponibili a risolvere i problemi di coppia che avete.

Per quanto riguarda il lavoro dovrete prendere più sul serio alcune mansioni affinché possano rivelarsi un successo. Voto - 7️⃣

Capricorno: un po’ di pigrizia potrebbe farsi sentire in questa giornata a causa di Marte in opposizione. Le buone idee arriveranno grazie a Mercurio, ma potrebbe essere necessario del tempo per poterle realizzare. In amore attenzione a questa Luna calante in Ariete, che potrebbe rendervi un po’ più freddi nei confronti del partner. Voto - 6️⃣

Acquario: attenzione al pianeta Mercurio in questa giornata di mercoledì, poiché potrebbe portare qualche imprevisto con i vostri progetti professionali. Nessun problema invece sul fronte amoroso grazie alla Luna e Venere in ottimo aspetto, che porteranno momenti affiatati tra voi e la vostra anima gemella.

Voto - 7️⃣

Pesci: l'amore potrebbe non essere al centro dei vostri pensieri in questa giornata di mercoledì. Venere in quadratura potrebbe non rendervi così affiatati e romantici nei confronti del partner. I cuori solitari potrebbero decidere di prendersi del tempo per loro stessi. Sul fronte professionale approfittate delle occasioni che Mercurio in sestile vi offrirà per massimizzare il risultato dei vostri progetti. Voto - 7️⃣