L'oroscopo di giovedì 20 aprile nasconde molte sorprese. Le previsioni zodiacali non vedono l'ora di svelare tutti i dettagli del giorno, con particolare attenzione nei confronti dell'ambito lavorativo, sentimentale e sociale. La classifica consente di approfondire il posizionamento all'interno della ruota planetaria. Alcuni segni saranno favoriti dalle stelle, mentre altri dovranno accontentarsi di un assetto astrale meno favorevole.

Previsioni zodiacali del 20 aprile: i segni primi in classifica

Pesci (1° posto): la giornata scorrerà con incredibile naturalezza.

Non dovrete sforzarvi per portare a termine i vostri compiti perché sarete in grado di fare tutto. Inoltre, riuscirete a trovare anche del tempo da dedicare al partner e agli amici. Il legame con la famiglia sarà indissolubile.

Cancro (2° posto): ci saranno tanti cambiamenti sul posto di lavoro. Si tratterà di una situazione decisamente positiva. Non avrete motivo di preoccuparvi. Agirete in modo spontaneo, senza forzature di alcun tipo. Vi renderete conto di essere perfettamente compatibili con i requisiti richiesti.

Acquario (3° posto): non sarete in grado di portare rancore. Perdonerete facilmente gli altri. Accetterete le loro scuse, provando a costruire davvero qualcosa. La vostra disponibilità lascerà il segno nel cuore delle persone che vi vogliono bene.

Sarete coinvolti in ogni nuovo evento.

Gemelli (4° posto): non riuscirete a sottrarvi all'affetto del partner. La relazione di coppia sarà stabile, soprattutto grazie all'efficienza del sistema di comunicazione adottato. Entrambi deciderete di essere sinceri e leali. Non vi nasconderete dietro a inutili scuse per non alterare l'equilibrio creato.

I segni zodiacali al centro della classifica

Sagittario (5° posto): prenderete in considerazione la possibilità di accogliere il cambiamento. Non sarete disposti a rivoluzionare completamente la vostra vita, ma ci saranno delle questioni che inizieranno a stuzzicare la vostra curiosità. Potreste essere travolti da un importante salto di qualità.

Ariete (6° posto): avrete moltissime energie, ma sarà fondamentale selezionare con cura le imprese da affrontare. Non tutte vi consentiranno di raggiungere un buon risultato. Alcune saranno troppo faticose, mentre altre vi costringeranno a deviare dalla strada prescelta per il futuro.

Vergine (7° posto): non vorrete rimanere in disparte davanti alla possibilità di dare vita a un progetto tutto vostro. Le idee saranno davvero positive, anche se dovrete trovare un modo concreto per metterle in pratica. Attenzione a non fidarvi di persone poco conosciute: potrebbero mettervi nei guai.

Scorpione (8° posto): tenderete a essere un po' gelosi del partner. Non riuscirete a ragionare lucidamente perché avrete paura che qualcuno di esterno possa infrangere il vostro sogno d'amore.

Le previsioni zodiacali del 20 aprile vi consigliano di non saltare a conclusioni affrettate: non vi servirà a nulla.

Oroscopo del 20 aprile: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): non sarete affatto contenti della vostra posizione lavorativa. Tenderete a farvi prendere dal panico, soprattutto a causa di alcune voci di corridoio. Per voi, fare chiarezza tra i vostri pensieri sarà più difficile del previsto. Dovrete fare un enorme sforzo per riuscire a mantenere il controllo.

Bilancia (10° posto): non sarà affatto facile stare accanto al partner. La coppia vivrà un momento di stallo che rischierà di trasformarsi in un inaspettato ritorno al passato. Le previsioni zodiacali del 20 aprile vi suggeriscono di non scappare da questa situazione.

Sarà meglio parlarne a cuore aperto.

Capricorno (11° posto): non vi piacerà interagire con gli altri. Preferirete mantenere le distanze, anche dal punto di vista fisico. Vi porrete in modo brusco davanti agli sconosciuti e non sarete disposti a partecipare a conversazioni di circostanza. Preferirete rimanere a contatto solo con i vostri pensieri.

Leone (12° posto): il cielo continuerà a esservi ostile. Purtroppo, l'assetto astrale non permetterà una buona riuscita sul posto di lavoro. Sarete tesi, scostanti e preoccupati. Le vostre domande non troveranno risposta e la fragilità della situazione economica rischierà di ossessionarvi.