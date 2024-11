L'Oroscopo del 20 novembre preannuncia il cambio di segno della Luna. L'astro d'argento questo mercoledì lascia il settore del Cancro per entrare in quello del Leone, primo in classifica. Il giro di boa infrasettimanale si prospetta altamente fortunato anche per Gemelli, Bilancia e Scorpione, terzetto posizionato nella zona alta della graduatoria del giorno con cinque stelle. Invece per quelli dei Pesci si prevede un po' di confusione generale.

Previsioni zodiacali del 20 novembre, la coda della classifica

Pesci: ★★. Vi sentirete leggermente un po' confusi, perciò sarà fondamentale non lasciarsi sopraffare dalla malinconia.

Piuttosto, puntate su un confronto sincero e pacato con il partner. Le relazioni solide sapranno certamente superare questo momento di incertezza, mentre quelle più fragili potrebbero essere messe alla prova. Per i singoli, la giornata porterà un mix di emozioni contrastanti: da un lato, alcuni aspetti della vita scorreranno con naturalezza; dall'altro, alcune situazioni richiederanno maggiore attenzione e cura. Le stelle consigliano di coltivare un equilibrio interiore che aiuterà a gestire con serenità qualsiasi problema. Sul lavoro mantenete un approccio pragmatico: restate focalizzati sugli obiettivi e non lasciatevi distrarre dai dubbi. La chiave sarà agire con determinazione, senza distrarsi.

Vergine: ★★★. Marte potrebbe portare tensione nella vita di qualche coppia, rendendo fondamentale un ragionevole "venirsi incontro" corredato da tanta comprensione. Evitate di soffermarvi su discussioni inutili, concedendovi momenti per riflettere con calma. Anche se questo mercoledì sembra sottotono abbiate fiducia, vedrete che passerà presto.

Per i single, la Luna invita a un'introspezione profonda, spingendo a osservare sé stessi con un occhio critico. Potreste sentirvi fuori luogo o incompresi, come se il mondo non seguisse il vostro ritmo. È un'occasione per fermarsi, ricaricare le energie e riflettere con calma su ciò che conta davvero: evitate scelte impulsive.

Sul lavoro mantenete la concentrazione, non fatevi distrarre da dettagli di poco conto. Puntate sulla capacità di adattamento in caso di impasse.

Acquario: ★★★. Le influenze celesti vi spingono a riflettere su ciò che desiderate davvero dalla relazione. Sarà un periodo di analisi profonda, in cui mettersi in discussione potrebbe aprire la strada a scoperte significative. Una maggiore comprensione di sé stessi e del rapporto. Anche se alcuni ostacoli sembreranno insormontabili, con pazienza e determinazione riuscirete a superarli, rafforzando il legame con il partner. Per i singoli, l'umore potrebbe essere altalenante a causa delle influenze planetarie contrastanti. Saturno, infatti, metterà alla prova la vostra pazienza, facendovi percepire più intensamente il peso della solitudine.

Sul fronte lavorativo, la giornata potrebbe portare qualche distrazione: prestate particolare attenzione ai documenti importanti, agli appuntamenti e alla gestione delle scadenze. Con un po' di organizzazione riuscirete a tenere tutto sotto controllo evitando problemi maggiori.

Segni al centro della graduatoria

Ariete: ★★★★. Le stelle questo mercoledì sono pronte a sorridervi. Potrebbe (ri)accendersi la scintilla della passione a più di qualcuno di voi. La voglia d'amare vi avvolgerà in un caldo abbraccio e l'energia che emanerete sarà irresistibile. Attirerete immediatamente l'attenzione del partner, rendendo la giornata un tripudio di emozioni. Per i single, il cosmo vi invita ad esplorare nuovi orizzonti con coraggio e curiosità, spronandovi a infrangere i limiti che vi siete imposti.

Sarete spinti verso nuove esperienze, in primis verso quelle che avete finora evitato. Sfruttate il momento per accogliere quei cambiamenti che avete sempre posticipato, lasciandovi guidare dalla voglia di novità. Sul lavoro vi sentirete determinati, pronti a conquistare nuove vette. Affronterete con facilità anche le domande più complesse. Alta la capacità di trovare soluzioni creative.

Toro: ★★★★. Venere a questo giro è pronta a sorridervi con benevolenza, portando nella relazione un'ondata di armonia e di comprensione. I legami affettivi si rafforzeranno, creando lo spazio perfetto per iniziare a parlare di situazioni importanti riguardanti la coppia. Troverete un accordo soddisfacente su un argomento che sta a cuore a entrambi.

Per i single, l'universo sembra essere favorevole abbastanza, preparando a molti di voi un incontro speciale. Aprite il cuore e lasciatevi trasportare dalla catena dell'amore: dopo tante delusioni, questa giornata promette di essere finalmente luminosa e piena di gioia. Sul fronte professionale, il Sole illuminerà il cammino quotidiano, favorendo progetti e collaborazioni. Questo è il momento di osare, di mettere in gioco le vostre idee puntando in alto. Il cielo vi sosterrà, incoraggiando a sostenere ogni obiettivo.

Cancro: ★★★★. L'oroscopo di mercoledì 20 novembre prevede una giornata pacifica e armoniosa, particolarmente adatta a rafforzare i legami sentimentali. Il dialogo costruttivo sarà la chiave per consolidare la relazione con la persona amata, aiutandovi a superare qualsiasi incomprensione.

Potrebbe essere il momento giusto per proporre nuove attività da condividere, alimentando così la complicità di coppia. Per chi vive senza un partner, la carica energetica di Marte vi renderà particolarmente intraprendenti e pieni di vitalità. Sarete capaci di mettere in luce la vostra personalità dinamica, attirando l’attenzione e creando opportunità interessanti. Nel settore professionale, la riflessione sulle strategie per il futuro sarà essenziale: definire obiettivi a lungo termine permetterà di pianificare con saggezza ogni passo.

Sagittario: ★★★★. Per voi, questa sarà una giornata dedicata alla serenità e al relax. Nel campo affettivo, la giornata si prospetta ideale per godere di un momento intimo e privo di tensioni con chi amate.

Evitate discussioni superflue e puntate tutto sulla comprensione reciproca: un confronto sincero con il partner sarà fonte di sollievo e rinnovata sintonia. I cuori solitari avranno l'opportunità di fare incontri significativi, magari nei contesti più inaspettati: mantenete aperta la mente e approfondite ogni nuova conoscenza. A livello lavorativo, vi attende una fase stimolante. Chi è alle dipendenze troverà entusiasmo nel proseguire verso traguardi prefissati, mentre chi opera in modo autonomo sarà ispirato da proposte stimolanti che apriranno nuovi scenari.

Capricorno: ★★★★. Questo mercoledì offrirà l’occasione di affrontare la quotidianità con una buona dose di fiducia in voi stessi. La vita sentimentale sarà appagante, grazie a un’intesa speciale che vi consentirà di vivere momenti di grande vicinanza emotiva e passione.

In coppia, tutto procederà secondo le vostre aspettative, regalando serate ricche di romanticismo. Per chi non ha ancora trovato l’amore, il clima sarà propizio a incontri particolari: persino una vecchia amicizia potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. In ambito lavorativo, la concentrazione e il senso pratico saranno alleati preziosi. Impegnandovi a fondo, riuscirete a superare qualsiasi ostacolo e a portare avanti i vostri progetti con successo.

Il vertice della classifica: Leone al 1° posto

Gemelli: ★★★★★. La vostra intelligenza, unita alla capacità di lasciare spazio all'altro, vi permetterà riportare sintonia nel rapporto di coppia, soprattutto se state attraversando momenti difficili.

Con il partner ritroverete un'unione e una sintonia che da tempo sembravano smarrite, riaccendendo la complicità nella relazione. Per i single, il vostro cuore batterà in perfetta armonia con l'universo. Le stelle danzeranno nel cielo, aprendo la strada ad incontri speciali e nuove amicizie, alcune delle quali potrebbero evolvere in legami significativi. Lasciatevi guidare dalla magia del momento e non abbiate paura di mostrarvi per ciò che che siete. Sul lavoro, le idee che avete troveranno il giusto riconoscimento. Questo è il momento ideale per approfittare di qualsiasi situazione positiva.

Bilancia: ★★★★★. Il panorama astrale vi sorride, soprattutto in tema di relazioni affettive. Se il rapporto con il partner ha attraversato momenti complessi, le stelle vi invitano a essere più intraprendenti per recuperare equilibrio e serenità.

I cuori solitari, invece, avranno ottime possibilità di trovare qualcuno di speciale, purché abbiano il coraggio di mettersi in gioco. Non sottovalutate le piccole coincidenze, perché potrebbero portare a grandi cambiamenti. In ambito professionale, le cose iniziano a muoversi nella direzione giusta: perseverate nella ricerca di nuove opportunità e tenete alta la motivazione. Per chi è in cerca di un’occupazione, prima delle festività natalizie una notizia positiva riporterà il buon umore.

Scorpione: ★★★★★. Un mercoledì generoso e carico di energia positiva è in arrivo. Le relazioni affettive saranno al centro dell’attenzione, spinte da un desiderio di rinnovamento che porterà a una maggiore complicità.

Se il rapporto con il partner è stato messo alla prova, questo è il momento di rafforzarlo attraverso gesti concreti e parole sincere. I cuori solitari brilleranno di un fascino magnetico: la Luna vi regalerà un carisma speciale, perfetto per attirare nuove conoscenze e, chissà, magari incontrare l’anima gemella. Nel campo lavorativo, la determinazione sarà la chiave del successo. Accogliete il supporto di chi vi circonda e collaborate per raggiungere i traguardi prefissati con efficienza.

Leone: 'top del giorno'. La giornata sarà illuminata dalla presenza della Luna nel vostro segno, rendendovi protagonisti di un momento di grande vitalità. In amore, la passione tornerà a essere il centro della scena: approfittatene per approfondire l’intesa con chi vi sta accanto. Le coppie troveranno un’ottima occasione per migliorare il clima generale, mentre chi non è impegnato potrà fare incontri entusiasmanti, grazie a una nuova consapevolezza del proprio potenziale seduttivo. Sul piano lavorativo, le stelle vi spronano a sfruttare le collaborazioni: un consiglio prezioso o una partnership inaspettata potrebbe rivelarsi fondamentale per ottenere risultati importanti.