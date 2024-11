L'oroscopo del 20 novembre offre le indicazioni astrologiche sulla giornata di mercoledì, segnata dall'uscita della Luna in Cancro e dal suo ingresso nella casa del Leone. Questa condizione conferisce vitalità e determinazione all'Acquario, che si gode il 1° posto nella classifica quotidiana. Nella top 4 ci sono i Pesci e gli Scorpione, mentre a chiudere il cerchio sarà la sfortunata Vergine. Approfondiamo ora, passo per passo, l'Oroscopo giornaliero scoprendo quali sono i segni flop e top secondo gli astri.

Classifica e oroscopo del giorno, i segni flop

Vergine: 12° posto. Sfortunati. Vi sentite nervosetti e soggetti a sbalzi d’umore. Se qualcosa vi impedisce di dormire serenamente, parlatene con qualcuno di cui vi fidate, perché tenersi tutto dentro non farà che peggiorare la situazione. Condividere i propri pensieri e fardelli può alleggerire il peso delle difficoltà. In questo momento della vostra vita, avete davvero bisogno di una svolta. Vi sentite abbattuti e scoraggiati. Non preoccupatevi perché si tratta di una situazione temporanea, non dovete far altro che affidarvi al tempo. Una chiamata da un parente o un conoscente potrebbe cambiare il corso di questa giornata. Approfittatene per mettere in ordine alcune questioni rimaste in sospeso, che potrebbero presto richiedere la vostra piena attenzione.

Capricorno: 11° posto. Non è facile gestire tutto, tra casa, famiglia, lavoro, ecc. Ma non avete alternative. La giornata richiede massima attenzione, soprattutto durante il lavoro e nelle faccende domestiche, che vi sembrano sempre più impegnative. Se siete incerti sui vostri sentimenti o su alcune scelte personali, prendetevi il tempo necessario per riflettere senza fretta.

La serata sarà ideale per rilassarvi, lasciando fuori casa tutte le preoccupazioni accumulate. Cercate di concentrarvi sui vostri obiettivi e sogni per il futuro, pianificando con calma come realizzarli, inoltre non pretendete l'impossibile da voi stessi.

Bilancia: 10° posto. Vi sentite bloccati sia in amore che sul lavoro.

State barcollando nel buio, ma una persona che vi vuole molto bene, sarà la vostra "luce". Forse avete dato priorità ai bisogni di gente che non c'entra niente con la vostra vita privata, trascurando il partner, la famiglia e addirittura voi stessi. Ricordate che una relazione si basa sul dare e ricevere, sul parlare e sull'ascoltare, senza offendere e giudicare. A volte vi sembra che tutto remi contro di voi, e alcune situazioni familiari o sociali vi irritano particolarmente. Nonostante ciò, potreste avere l'opportunità di concludere delle transazioni economiche vantaggiose, che potrebbero alleviare alcune preoccupazioni. Siate prudenti e cercate di non farvi travolgere dallo stress.

Toro: 9° posto.

Spesso vi capita di pensare a un amore passato che avete lasciato andare per differenze caratteriali. È importante trovare il coraggio di guardare avanti e chiudere con il passato. Dedicatevi a voi stessi, concedendovi una pausa dai pensieri cupi e ritrovando il piacere di stare con gli amici o di uscire per distrarvi. Alcune tensioni familiari potrebbero richiedere il vostro intervento: affrontatele con sensibilità e impegno, perché evitare il problema potrebbe causare dispiacere a chi vi sta accanto.

I segni zodiacali con mercoledì così così

Ariete: 8° posto. La vostra mente si sta riempiendo di nuove idee e progetti interessanti. Vi sentite stimolati a sperimentare attività creative, come cucinare o dedicarvi a qualcosa di manuale.

Fate attenzione, però, a non lasciarvi trascinare troppo dallo shopping: alcune spese non necessarie potrebbero pesare sul bilancio. Se avvertite situazioni di ingiustizia sul lavoro, provate a parlarne con i colleghi o con i vostri superiori, scegliendo con cura il momento e le parole giuste per far valere il vostro punto di vista.

Sagittario: 7° posto. Avete ancora delle questioni in sospeso che attendono la vostra attenzione. Non abbiate fretta: con calma e determinazione riuscirete a trovare la soluzione più adatta. Negli ultimi tempi vi sentite un po' in ansia, come se qualcosa di inaspettato stesse per accadere. Cercate di mantenere la calma e fate attenzione alle parole che usate, poiché potrebbero influenzare le relazioni con chi vi circonda.

Una risposta importante potrebbe arrivare prima di sera, aiutandovi a chiarire alcune incertezze.

Gemelli: 6° posto. Vi sentite stanchi e un po’ svuotati, ma non rinunciate mai a essere di supporto per chi vi è vicino. Una persona cara sta attraversando un periodo complicato, e voi sentite il peso di questa situazione. Durante la giornata potreste dover gestire alcune spese impreviste, che richiederanno un po’ di organizzazione. Non perdete fiducia: entro la fine del mese potrebbero arrivare novità inaspettate, che porteranno un cambiamento positivo nella vostra vita sentimentale. I single, in particolare, dovrebbero tenere aperte le possibilità: l’amore potrebbe trovarsi dietro l’angolo.

Cancro: 5° posto.

Negli ultimi tempi avete perso interesse per alcune passioni che in passato vi entusiasmavano e vi tenevano impegnati per ore. Probabilmente questa mancanza di motivazione è legata a una preoccupazione che dovete sbrigarvi ad estirpare. Non potete continuare a crogiolarvi nel pessimismo e nell'illusione. Se desiderate davvero un miglioramento nella vostra quotidianità, allora dovete incominciare a cambiare routine perché, così com'è adesso, non va bene. Mettetevi in contatto con quella persona che sa come stimolarvi. Sfogate i vostri sentimenti su un diario e leggete libri di auto-aiuto. Non ridicolizzate i consigli che ricevete. Così facendo, nei prossimi giorni ritroverete energia e voglia di fare.

Per ora concentratevi su piccoli passi che possano aiutarvi a sentirvi meglio.

La top 4

Scorpione: 4° posto. La giornata del 20 novembre scorre con scioltezza. In passato, a volte vi siete sentiti in difficoltà a portare a termine i vostri impegni o a esprimere ciò che avete dentro. Potrebbero tornarvi in mente dei ricordi legati a un vecchio amore o a un’amicizia lontana, facendovi riflettere su ciò che avete vissuto e su come volete che sia il vostro futuro. Concedetevi una pausa per dedicarvi a voi stessi e, se siete single, approfittate del tempo libero per uscire e incontrare nuove persone. Le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo: la fortuna è pronta a stupirvi.

Pesci: 3° posto. Avete ritrovato un’energia incredibile, che vi ha spinto a rispolverare interessi e passioni che per lungo tempo avete lasciato da parte.

Nonostante la vostra schiettezza possa suscitare antipatie, il vostro carisma vi rende un punto di riferimento per chi vi conosce. Siete sempre pronti a fare di tutto per la vostra famiglia, ma spesso vi siete pentiti perché non avete ottenuto il meritato riconoscimento. Bando ai rimpianti. non tollerate il pessimismo e andate avanti. Davanti a voi si stanno manifestando delle opportunità destinate a migliorarvi l'esistenza. Chi è in difficoltà, presto non lo sarà più. Alcune spese legate alla casa potrebbero presentarsi, ma riuscirete a gestirle soprattutto se vi siete organizzati in anticipo. Cercate di confidarvi con qualcuno che vi è vicino e che può darvi un punto di vista diverso.

Leone: 2° posto.

State attraversando un momento favorevole, pieno di opportunità per intraprendere nuovi progetti o dedicarsi a qualche spesa importante. Riceverete riconoscimenti per i vostri sforzi e la vostra dedizione. Tuttavia, alcune incombenze in casa potrebbero richiedere attenzione, come la risoluzione di un problema o un piccolo guasto. Una notizia inaspettata vi sorprenderà e potrebbe cambiare il corso della giornata. Per i single, un ammiratore segreto potrebbe presto farsi avanti.

Acquario: 1° posto. Il vostro è un oroscopo garantisce vitalità e determinazione. Siete finalmente pronti ad affrontare qualunque sfida si presenti. Non accetterete più un no come risposta. Fate attenzione a non esagerare, perché il rischio di strafare è sempre dietro l’angolo.

Una confidenza che ascolterete potrebbe offrirvi uno spunto interessante da utilizzare in futuro. Evitate spese impulsive e dedicatevi a uno sport o a un’attività fisica: il vostro corpo vi ringrazierà.