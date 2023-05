L'oroscopo del weekend del 20 e 21 maggio 2023 è pronto a fornire delle indicazioni utili riguardanti il fine settimana che si troveranno di fronte i 12 segni dello zodiaco.

I nati sotto il segno del Toro dovranno mettere delle cose in chiaro, mentre quelli del Leone dovrebbero essere meno nervosi.

Di seguito approfondiamo le previsioni del giorno con le pagelle dei vari segni.

Previsioni zodiacali del 20 e 21 maggio: i voti dei primi sei segni

Ariete – Il fine settimana potrebbe portare molto divertimento, per voi potrebbe essere l'occasione giusta per lasciarvi andare e per non pensare troppo ai vostri legami affettivi.

Se c'è qualche crepa nella vostra relazione sentimentale la vostra voglia di libertà sarà ancora più evidente. Voto: 8

Toro – Cercate di sfruttare questi giorni per mettere alcune cose in chiaro ma anche per rilassarvi e pensare esclusivamente a cose piacevoli. Se c'è bisogno di discutere di qualcosa fatelo senza polemiche e con molto equilibrio. Voto: 6,5

Gemelli – Le stelle saranno dalla vostra parte ma cercate di indirizzare favorevolmente il loro beneficio, non sprecate il vostro tempo dietro a cose che non vi faranno rilassare e potrebbero rendervi nervosi. Siate sempre ottimisti e godetevi al massimo le giornate. Voto: 7

Cancro – Questo potrebbe essere il fine settimana giusto per chiedere alcune spiegazioni a persone che troppo spesso hanno approfittato della vostra bontà, arrivate ad una conclusione.

Soprattutto la domenica trascorrete del tempo in famiglia. Voto: 6

Leone – Potreste risultare particolarmente irascibili, anche se lo fate con un intento onorevole cercate di non oltrepassare i limiti. Le cose si risolvono e si discutono anche in maniera più pacata, lasciate le polemiche sterili nel cassetto e passate oltre.

Voto: 6

Vergine – Il rapporto con la persona amata vi darà delle belle soddisfazioni, se ci riuscite organizzate un piccolo viaggio che rafforzerà ancor di più il vostro legame. Avete bisogno di rilassarvi, fatelo con la vostra dolce metà. Voto: 7,5

Predizioni astrologiche del 20 e 21 maggio: le restanti pagelle

Bilancia – Potrebbe non essere un fine settimana particolarmente brillante, alcuni pensieri potrebbero attanagliare la vostra mente.

Cercate di invertire la tendenza e soprattutto provate a vedere il bicchiere mezzo pieno. Voto: 6

Scorpione – Dedicate un po' di tempo al vostro benessere fisico, potrebbe essere particolarmente indicata una bella passeggiata nel verde, lontana dai rumori della città. Cercate di coinvolgere anche il vostro partner, potrebbe non aspettare altro. Voto: 6,5

Sagittario – Se c'è qualcosa che non vi va particolarmente a genio cercate di capire le cause e di risolvere la questione, vedrete che poi sarete in grado di trascorrere un weekend in tutta tranquillità. A volte le cose vanno affrontate e risolte nell'immediato. Voto: 6,5

Capricorno – Si potrebbero verificare degli incontri molto interessanti e soprattutto inattesi, se siete single non perdete le speranze di trovare il grande amore.

Tutto può accadere, specialmente quando meno ve lo aspettate. Voto: 7,5

Acquario – Questo fine settimana sarete particolarmente vivaci, organizzate qualche situazione interessante dove potrete coinvolgere la persona amata e gli amici. Sfruttate questo momento e non accettare rifiuti, potrebbero essere splendide giornate per amore e amicizia. Voto: 8

Pesci – Siate propositivi e ottimisti, vedrete che non tutti i mali vengono per nuocere. In particolare abbiate fiducia in voi stessi e non ascoltate troppo le persone che godono a mettere zizzania e a inserirsi negli affari altrui. Voto: 6,5