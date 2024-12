L'oroscopo del mese di gennaio 2025 annuncia un Leone più sereno in amore, mentre i Pesci godranno di una vita quotidiana più equilibrata del solito. Buone idee porteranno al Capricorno degli interessanti risultati nel lavoro, anche l'Acquario saprà esprimere bene le proprie capacità. Approfondiamo ora le previsioni per tutti, con le relative pagelle mensili.

Previsioni oroscopo gennaio 2025 segno per segno

Ariete: il primo mese dell'anno sarà un’altalena di emozioni per voi nativi del segno. In ambito lavorativo infatti alcuni astri si metteranno contro di voi, come Mercurio e Marte, altri invece continueranno a darvi supporto come Giove.

Sarete attivi nei vostri progetti, ma dovrete riflettere bene sulle scelte che prenderete. In amore costruirete un bel rapporto con il partner. Questa prima parte dell'anno infatti non sarà affatto male per fare qualcosa di speciale insieme. Voto - 7️⃣

Toro: sarete più morbidi e comprensivi nei confronti del partner nel prossimo periodo. Venere si troverà in sestile dal segno dei Pesci e vi permetterà di rendere le cose più facili con la persona che amate, per un rapporto più stabile. In campo professionale invece dovrete fare attenzione al movimento dei pianeti veloci, che cambierà in fretta le cose nel vostro ambiente. Voto - 7️⃣

Gemelli: l'arrivo di stelle come Mercurio e Marte in una posizione più comoda per voi, renderà le cose migliori in ambito professionale.

Vi sentirete stimolati a iniziare bene l'anno, proponendo nuove idee che possano portarvi lontano. Sul fronte amoroso invece potreste perdere sintonia con il partner a causa di Venere in quadratura. Attenzione a non essere troppo assillanti con la vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Cancro: il nuovo anno si aprirà con un buon cielo sopra di voi, che porterà buone notizie per le prossime settimane.

Con Venere in trigono dal segno dei Pesci, sarete in grado di costruire una buona intesa con il partner, che però dovrete saper mantenere nel tempo. Anche nel lavoro potrebbero aprirsi nuove opportunità e con Marte retrogrado nel vostro cielo, vi sentirete stimolati, con energie a sufficienza per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 9️⃣

Leone: previsioni astrali convincenti in amore per voi nativi del segno. Subito dopo le feste, Venere non sarà più opposta e riuscirete a vedere più chiaro nella vostra vita amorosa, prendendovi il tempo necessario per ricostruire il vostro rapporto. Sul fronte professionale invece perderete il supporto di stelle come Mercurio e Marte. Portare avanti i vostri progetti potrebbe rivelarsi più complicato del previsto. Voto - 6️⃣

Vergine: l'arrivo di Venere nel segno dei Pesci potrebbe scombussolare la vostra vita sentimentale. Questo cielo sarà piuttosto avaro e le occasioni scarseggiano per poter dare un tono più romantico alla vostra vita amorosa. Prendetevi del tempo per capire cosa potete fare per migliorare questa situazione.

Anche in campo professionale dovrete stare attenti alle scelte che prenderete. Ci saranno periodi proficui, altri invece che richiederanno una certa attenzione. Voto - 6️⃣

Bilancia: periodo conservativo in amore secondo l'Oroscopo di gennaio. Il rapporto con il partner sarà stabile, ciò nonostante non aspettatevi forti emozioni, soprattutto voi nati nella terza decade. Per quanto riguarda il lavoro Marte in quadratura vi toglierà un po’ di energie, mentre Mercurio non sarà sempre benevolo nei vostri confronti. Sfruttate dunque quei periodi più proficui e siate più cauti nei periodi di magra. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale in risalto in questo mese di gennaio. Il nuovo anno inizierà all'insegna del romanticismo grazie a Venere in trigono, che vi permetterà di mettere in mostra i vostri sentimenti più puri nei confronti della persona che amate.

Sul posto di lavoro sarà un periodo produttivo grazie a Marte. Anche Mercurio vi darà una mano per buona parte del mese. Voto - 8️⃣

Sagittario: sarà un mese di gennaio difficile per la vostra vita amorosa. Con Venere in quadratura dal segno dei Pesci, non sempre godrete di un'intesa perfetta con il partner. Siate sempre aperti al dialogo, evitando di mostrare emozioni negative in ogni situazione. Nel lavoro porterete avanti le vostre idee con impegno, ma attenzione a non prendervi troppi rischi. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale appagante in questo primo mese dell'anno grazie a Venere in sestile. Vi sentirete bene insieme alla persona che amante, pronti a fare il passo successivo per la vostra storia d'amore.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio passerà rapidamente dal vostro segno zodiacale. Arriveranno piccoli, ma buoni risultati, ma attenzione a Marte in opposizione. Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali nel complesso soddisfacenti in campo amoroso. Anche se Venere si allontanerà dal vostro segno zodiacale, la vostra relazione di coppia si rivelerà comunque affiatata e piacevole. Attenzione soltanto a non ingigantire certe questioni in quelle giornate dove avete la Luna storta. Nel lavoro Marte non sarà più opposto, lasciando spazio a Giove e Mercurio in buon aspetto. Sarete più sereni nei vostri progetti, con la possibilità di poter ottenere di più. Voto - 8️⃣

Pesci: godrete di una vita quotidiana più equilibrata nel prossimo periodo, ora che Venere si sposterà nel vostro segno zodiacale.

Tra voi e il partner ci sarà un'intesa migliore, soprattutto per i nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro, in questo gennaio avrete tante potenzialità grazie al movimento veloce di Mercurio, ma dovrete saper cogliere le opportunità che arriveranno. Voto - 8️⃣