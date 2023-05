Le previsioni dell'oroscopo del giorno 25 maggio 2023 invitano i nati sotto il segno della Vergine ad essere un po' più chiari in amore. I Capricorno, invece, farebbero bene a concedersi una piccola pausa.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: non vi piace essere sottovalutati, però, sfruttate a vostro vantaggio questa situazione. In questo modo, infatti, potrete disarmare il vostro nemico giocando sull'effetto sorpresa.

11° Pesci: le previsioni dell'Oroscopo del 25 maggio invitano i nati sotto questo segno a darsi da fare sul lavoro.

Se volete davvero cambiare certi aspetti della vostra vita, allora dovete incominciare dalle cose semplici.

10° Acquario: momento un po' controverso dal punto di vista professionale. Molti di voi potrebbero essere tentati da una proposta professionale abbastanza impegnativa. Non trascurate l'amore.

9° Vergine: giornata di alti e bassi dal punto di vista emotivo. Ci sono un po' di cose da mettere in chiaro in amore. Cercate di essere un po' più decisi e meno introversi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Cancro: non siete amanti dei doppi giochi. Di solito preferite agire secondo le regole, senza perdervi troppo girando attorno alle questioni, ma andando dritti al punto.

7° Sagittario: l'oroscopo del 25 maggio vi invita ad essere un po' più cauti e a non lasciarvi prendere troppo la mano dinanzi certe situazioni.

Spesso siete istintivi, il che potrebbe rappresentare un'arma a doppio taglio.

6° Leone: ci sono dei cambiamenti in arrivo per quanto riguarda la vostra vita professionale. Chi è in attesa di una risposta, potrebbe riceverla entro la fine di questa settimana.

5° Bilancia: non lasciatevi condizionare troppo dalle critiche. Le persone spesso provano un piacere sadico nel vedere le altre persone soffrire, voi non date loro soddisfazione in questo senso.

Oroscopo segni fortunati del 25 maggio

4° in classifica Scorpione: ci sono delle belle novità in arrivo, ma dovete essere piuttosto determinati. In amore potreste sentirvi pronti per un passo importante, per cui è necessario tenete alta la guardia.

3° Gemelli: buon momento per iniziare dei nuovi progetti o per dare il via a questioni che riguardano il vostro futuro.

Si apriranno delle strade, occhi ben aperti.

2° Toro: momento molto favorevole per quanto riguarda l'amore. Le stelle vi invitano ad osare. Le previsioni dell'oroscopo del 25 maggio denotano l'inizio di una fase ascendente nella vostra vita.

1° Capricorno: siete molto testardi e difficilmente cambierete idea sulle vostre posizioni. Buon momento per concedervi una piccola pausa dalla routine della vita quotidiana.