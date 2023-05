Le previsioni dell'oroscopo del 26 maggio vedono i Sagittario un po' troppo vulnerabili. I nati sotto il segno dei Pesci potrebbero vivere un grande cambiamento, ci sono delle novità all'orizzonte, quindi, occhi ben aperti.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Bilancia: di solito non amate lasciarla vinta al vostro nemico. Nella vita, però, ci sono delle situazioni in cui è necessario fermarsi un attimo e prendere le distanze dalle cose per vederle meglio.

11° Ariete: l'Oroscopo del 26 maggio invitano i nati sotto questo segno a mettere da parte l'orgoglio.

In amore questo fattore spesso vi ha penalizzato, quindi cercate di non commettere gli stessi sbagli.

10° Vergine: giornata molto turbolenta dal punto di vista degli impegni. Ci sono svariate cose da fare, quindi sarebbe opportuno cominciare dalla mattina in modo da avere il pomeriggio un po' più libero.

9° Sagittario: siete un po' volubili e vulnerabili, quindi sarebbe opportuno attendere prima di prendere delle decisioni importanti. Non vi fate prendere dal panico.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: nella vita è importante non prendersi troppo sul serio, altrimenti si rischia di apparire pesanti e petulanti agli occhi delle altre persone, specie in amore ci vuole leggerezza.

7° Capricorno: l'oroscopo del 26 maggio vi invita ad essere un po' più attenti a quelli che sono i vostri bisogni e quelli della persona amata. Ciò che conta è seguire sempre il proprio istinto e i propri desideri.

6° Cancro: godetevi di più il presente e pensate meno a quello che è stato. Il passato è importante per realizzare chi si è adesso, ma non bisogna crogiolarsi troppo nei ricordi.

5° Gemelli: in amore ci sono delle belle novità in arrivo per chi è alla ricerca. Non siate troppo ossessionati dal trovare l'anima gemella, in quanto le cose belle accadono quando meno le si aspettano.

Oroscopo segni fortunati del 26 maggio

4° in classifica Toro: una persona a voi molto cara potrebbe lasciarvi senza parole.

Le stelle vi invitano ad essere un po' più audaci e ad aspettarvi meno dalle persone che vi circondano.

3° Pesci: nel lavoro stanno per cambiare delle abitudini. Spesso la vita ci pone dinanzi delle scelte e dei bivi. La cosa necessaria, che non bisogna mai dimenticare, sono i propri principi.

2° Acquario: in amore siete molto in sintonia con il partner. I single, invece, hanno la strada spianata per certi versi, quindi, sarebbe opportuno darsi da fare e non aspettare.

1° Leone: allargate i vostri orizzonti a nuove esperienze. I nati sotto questo segno possono osare e possono finalmente mettersi in gioco a carte scoperte.