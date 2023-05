L'oroscopo di mercoledì 24 maggio 2023 vedrà il segno dello Scorpione in prima posizione per il suo spirito d'avventura, mentre il Cancro sarà un vulcano d'idee.

Di seguito le previsioni astrali e la classifica di tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni zodiacali del 24 maggio: classifica dei primi sei segni

1° Scorpione: la tua relazione amorosa sarà particolarmente coinvolgente, passionalità e spirito d'avventura la caratterizzeranno inevitabilmente. Per quel che riguarda il lavoro cerca di risolvere qualcosa che si potrebbe mettere tra te e il successo, senza esagerare ma con decisione.

2° Bilancia: una novità sentimentale potrebbe caratterizzare la tua giornata, proprio quella proposta che attendevi arriverà, sarà accattivante e dirompente. Sul lavoro devi essere più determinato e non fatti prendere troppo dall'emotività e dall'impazienza inutile.

3° Ariete: potresti essere sorpreso da quanto la tua dolce metà tenga a te. Sul lavoro ci potrebbero essere dei fraintendimenti che farai fatica a minimizzare, cerca di essere più furbo del tuo avversario, usa anche le maniere forti.

4° Cancro: sarai un vulcano di idee e stimoli sentimentali, metti tutto in pratica e non tenere per te ciò che ti passa nella mente. Un'occasione in particolare potrebbe essere importante a livello lavorativo, non trascurate nessun dettaglio ma non fatevela sfuggire.

5° Toro: aspettavi di poter effettuare un incontro romantico? Questa potrebbe essere la giornata giusta, pianifica bene tutto e immagina uno sfondo particolarmente intrigante, nulla va lasciato al caso. Occhio alle spese inutili, sennò dovrai guadagnare il doppio per tirare avanti in maniera dignitosa, pensaci molto bene.

6° Leone: che energia che avrai oggi!

Cerca però di sfruttarla al meglio e non utilizzarla per situazioni futili e occasioni irrilevanti. Il lavoro ti sta prendendo troppo, va bene la carriera però attenzione anche agli effetti collaterali.

Predizioni astrologiche del 24 maggio: le restanti posizioni

7° Acquario: Buone soddisfazioni nella sfera sentimentale, a volte però rischi di essere troppo appiccicoso, stai attento alle tue mosse.

Per quel che riguarda il lavoro la situazione è abbastanza stazionaria, non dimenticare quella passeggiata nel verde che avevi programmato.

8° Vergine: potresti trovarti di fronte ad una decisione importante, dovrai capire se lasciare o raddoppiare, la scelta non sarà affatto semplice. Il tuo futuro lavorativo potrebbe essere buono, dipende solamente da quanto impegno ci metti.

9° Gemelli: in amore sarai sereno e la tua dolce metà trascorrerà con te dei momenti davvero entusiasmanti. Sul lavoro, invece, potresti essere protagonista di alcuni dissidi interni, non ergerti a paladino della giustizia e cerca qualche compromesso.

10° Sagittario: ci vuole più moderazione, il tuo equilibrio sta seriamente vacillando e la tua dolce metà se ne sta rendendo sempre più conto.

Sul lavoro potrebbe presentarsi qualche buona opportunità, non sarà però facile coglierla al volo.

11° Capricorno: se hai qualche difficoltà in amore cerca di risolverla molto in fretta, dopotutto è in ballo la tua serenità. Per quel che riguarda il lavoro potresti sentire vicino un traguardo particolarmente importante, usa tutte le armi a tua disposizione.

12° Pesci: in amore devi essere più paziente, non ti gioverà polemizzare ed essere troppo suscettibile. Un collega potrebbe chiedere il tuo aiuto, quindi è conveniente che tu sia accondiscendente e che lo supporti.