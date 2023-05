La terza settimana del mese di maggio è entrata ormai nel vivo e continuerà a portare con sé numerosi cambiamenti e novità dal punto di vista astrologico, sia in amore che nel lavoro. Di seguito approfondiamo l'oroscopo del giorno 16 maggio e le previsioni dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore con la Luna nel segno c'è una grande capacità di azione, ma bisogna fare attenzione perché questo è un momento stancante. Nel lavoro è meglio evitare stress, inoltre nasceranno delle piccole conflittualità.

Toro: per i sentimenti i nuovi incontri saranno da vivere con maggiore coraggio e - se c'è stata una crisi - ora bisogna superarla.

Nel lavoro è un periodo molto interessante, avrete l'occasione di farvi notare.

Gemelli: a livello sentimentale è una giornata promettente, se c'è stato un cambiamento sarà possibile andare oltre. Nel lavoro alcune persone potrebbero essere contro di voi, sfruttata meglio comunque il periodo perché è dalla vostra parte.

Cancro: in amore sarà possibile vivere una situazione di grande impegno, stabilirete però dei nuovi accordi. A livello lavorativo fase che porta una maggiore carica di energia ed entro pochi giorni ci saranno buone opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Leone: a livello amoroso se dovete parlare di cose interessanti le stelle ora aiutano, quindi riuscirete a superare tutte le incomprensioni.

Nel lavoro non abbandonate un progetto solo per la paura di non farcela.

Vergine: in amore le prossime giornate saranno favorevoli, potreste anche fare un incontro speciale. È una fase che porta maggiore energia. Nel lavoro le risposte che aspettavate da tempo ora arriveranno.

La seconda sestina zodiacale

Bilancia: in amore arriva un momento di verifica, se ci sono alcune cose da dire comunque agite adesso.

Nel lavoro sentite la voglia di programmare qualcosa di diverso, Giove torna in aspetto neutrale.

Scorpione: a livello amoroso qualche discussione potrebbe creare un malinteso, questa è una fase che porta maggiore agitazione. A livello lavorativo è probabile che dobbiate fare una scelta importante.

Sagittario: per i sentimenti è una giornata migliore delle precedenti, che vede la Luna in aspetto interessante, quindi fate valere le vostre idee.

Nel lavoro avrete la possibilità di ottenere maggiori vantaggi.

Capricorno: a livello amoroso c'è una situazione particolare, non riuscirete a rimanere tranquilli in questa fase. Nel lavoro Giove torna favorevole, avrete la possibilità di ottenere di più.

Acquario: per i sentimenti è un periodo non esaltante, sentite dei pensieri di troppo che non riuscite a comprendere. Nel lavoro se alcune situazioni non vi piacciono meglio chiuderla qui.

Pesci: in amore arriva un momento di verifica importante, in particolare una storia nata da poco potrebbe diventare qualcosa in più. Nel lavoro le prossime giornate saranno da vivere con maggiore attenzione.