L'oroscopo della giornata di domenica 27 ottobre prevede nuovi incontri per l'Ariete, che rimetterà al centro la propria vita sentimentale, mentre i nati sotto lo Scorpione potranno contare su un buon equilibrio tra amore e lavoro. La Luna risolleverà il morale della Vergine, mentre il Sagittario non dovrà prendersi troppe libertà in amore.

Previsioni oroscopo domenica 27 ottobre 2024 segno per segno

Ariete: quest'ultima giornata della settimana si rivelerà davvero soddisfacente per voi nativi del segno. Il pianeta Venere in trigono accenderà la vostra vita sociale con nuovi incontri che accenderanno il vostro romanticismo.

Nel lavoro sarete capaci di trovare soluzioni efficaci per i vostri progetti, con risultati che non hanno nulla da invidiare a colleghi più esperti. Voto - 8️⃣

Toro: sarà una domenica abbastanza tranquilla e appagante per voi secondo l'Oroscopo. La Luna porterà un discreto entusiasmo all'interno della vostra relazione di coppia, ma attenzione al vostro atteggiamento a volte eccessivamente estroverso. In ambito professionale non siete voi che dovrete prendere l'ultima decisione. Va bene provare a dare dei suggerimenti, ma dovrete mettere in conto che potrebbero non essere così preziosi. Voto - 7️⃣

Gemelli: la Luna e Venere in cattivo aspetto continueranno a rendere difficile questo periodo per la vostra relazione di coppia.

Anche voi single non sarete così in vena di sentimenti. Prendetevi del tempo per voi stessi, per capire quali lati del vostro carattere smussare. Anche in ambito lavorativo dovrete essere più calmi e riflessivi in quel che fate e meno precipitosi. Voto - 6️⃣

Cancro: configurazione astrale che vedrà la Luna in buon aspetto in quest'ultima domenica di ottobre.

L'astro argenteo porterà un pò di serenità tra voi e il partner, che però dovrete essere in grado di saper mantenere nel tempo, anche questo cielo si farà più cupo. Sul fronte professionale sarà un periodo proficuo e produttivo per voi, che dovrete saper sfruttare a fondo per poter investire nuove risorse in futuro. Voto - 8️⃣

Leone: giornata di domenica eccitante per voi nativi del segno grazie al pianeta Venere.

Godrete di un rapporto davvero affiatato in questo periodo: niente potrà scalfire il legame tra voi e la vostra anima gemella. In ambito professionale non tutto andrà per il verso giusto al momento considerato Mercurio contro. Non tutte le vostre idee infatti potrebbero funzionare al meglio. Voto - 7️⃣

Vergine: la Luna risolleverà il vostro morale in questo periodo secondo l'oroscopo, nonostante Venere sia in quadratura. Con il partner riuscirete a essere più comprensivi, ma per una relazione davvero affiatata dovrete avere ancora pazienza, ma soprattutto, dovrete dimostrare i vostri sentimenti al partner con i fatti. In ambito lavorativo sarete sulla strada giusta per raggiungere il successo che meritate grazie al sostegno di Marte e Mercurio.

Voto - 7️⃣

Bilancia: previsioni astrali positive in questa giornata di domenica. La vostra relazione di coppia sarà abbastanza dolce e romantica grazie a Venere in sestile, soprattutto per voi nati nella terza decade. In ambito professionale sarete abbastanza attenti e precisi in quel che fate grazie a Marte e Giove. Sarà possibile portare a casa risultati davvero convincenti. Voto - 8️⃣

Scorpione: in questa domenica di ottobre la Luna porterà sostegno alla vostra relazione di coppia. Godrete di una buona intesa con la persona che amate, vivendo un rapporto prima di tutto maturo e affiatato. In ambito lavorativo Marte e Mercurio saranno dalla vostra parte, spingendovi a metterci impegno e creatività nei vostri progetti.

Voto - 9️⃣

Sagittario: il pianeta Venere continuerà a illuminare la vostra relazione di coppia, ma con la Luna in quadratura dal segno della Vergine, attenzione a non prendervi troppe libertà. Anche voi single fate attenzione a non bruciare le tappe se avete conosciuto una nuova persona da poco. In ambito professionale avrete bisogno di dimostrare il vostro valore. Ci metterete grande impegno in quel che fate, ma attenzione a non essere precipitosi. Voto - 7️⃣

Capricorno: avrete addosso un grande entusiasmo in amore grazie a questa Luna in trigono. Vi sentirete felicissimi di avere al vostro fianco qualcuno che vi vuole bene veramente, come se avete qualcosa che nessun'altro ha. In ambito professionale sarà un periodo abbastanza sereno e proficuo per voi, con risultati soddisfacenti e stimolanti.

Voto - 8️⃣

Acquario: previsioni astrali positive in amore in questa giornata di domenica. Il pianeta Venere sarà in buon aspetto ancora una volta, portandovi a vivere un rapporto armonioso e romantico al punto giusto. In ambito professionale non siate troppo ribelli. Se alcuni progetti non vi sembrano chiari, non cercate di cambiarli a modo vostro. Potreste solo peggiorare le cose. Voto - 7️⃣

Pesci: settore professionale in crescita per voi nativi del segno. Gli ultimi risultati ottenuti vi spingeranno a dare di più per i vostri progetti, curando al meglio ogni dettaglio. In amore non sarà la giornata giusta per provare a risolvere eventuali conflitti con il partner, considerato la Luna e Venere in cattivo aspetto. Voto - 6️⃣