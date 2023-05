Una nuova settimana sta per cominciare. L'Oroscopo di lunedì 15 maggio pone l'attenzione sugli aspetti più caratteristici della vita dei segni zodiacali, come l'amore, il lavoro e la socialità. La classifica, presente all'interno dell'articolo e basata sui transiti planetari, permette di dare uno sguardo ampio all'andamento generale di ogni profilo.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 15 maggio 2023.

Oroscopo e classifica del 15 maggio 2023: il podio

Gemelli (1° posto): interagirete in modo efficiente con il prossimo. I vostre sentimenti saranno puri e sinceri, soprattutto in ambito sentimentale.

Il confronto con gli altri vi porterà a un maggiore livello di consapevolezza. Tutto questo vi sarà utilissimo anche sul posto di lavoro.

Bilancia (2° posto): le vostre richieste saranno soddisfatte. Il partner si impegnerà per rendervi davvero felici. Voi ricambierete con il suo stesso entusiasmo. Amerete condurrete l'attuale vita di coppia. Vi piacerà avere accanto un punto di riferimento importante come la persona amata.

Capricorno (3° posto): sarete totalmente concentrati sul lavoro. Non riuscirete a pensare ad altro perché vi porrete importanti obiettivi da raggiungere. Il vostro impegno verrà valutato in modo positivo anche dai superiori. Dimostrerete responsabilità e tanta voglia di fare.

Ariete (4° posto): sarete i veri protagonisti di questa giornata. Tutte le attenzioni saranno per voi. La famiglia non potrà fare a meno di tenere in grande considerazione ciò che direte. Lo stesso varrà anche per il partner. In alcune occasioni, mostrerete una solidarietà inaspettata.

Previsioni zodiacali del 15 maggio: i segni al centro della classifica

Pesci (5° posto): non accetterete determinati compromessi. Vorrete evitare qualsiasi discussione, ma non sarete pronti a cedere su alcuni argomenti. Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di cercare di entrare in connessione con i vostri interlocutori: potrebbe essere di grande aiuto.

Leone (6° posto): sarà una giornata lineare, senza grandi sorprese da affrontare. Svolgerete le vostre attività quotidiane, con particolare attenzione verso il lavoro. Non darete spazio ai pensieri negativi perché vorrete concentrarvi solo sui piani per il futuro. Ci sarà spazio anche per il partner.

Toro (7° posto): deciderete di dare vita a un cambiamento. Sarete stanchi di dover seguire sempre gli stessi schemi. Vi sentirete molto meglio, anche se non tutti saranno disposti a mettersi nei vostri panni. La famiglia, per esempio, nutrirà qualche perplessità e anche gli amici appariranno poco collaborativi.

Sagittario (8° posto): sarete stufi dell'andamento quotidiano. Questi alti e bassi inizieranno a starvi stretti.

Sentirete il bisogno di raggiungere traguardi ambiti, in grado di rivoluzionare la vostra vita. La chiave per il successo sarà l'impegno. Senza questa componente non potrete andare avanti.

Previsioni astrologiche del 15 maggio: gli ultimi posti

Cancro (9° posto): la vita di coppia vi porrà davanti a diversi ostacoli. Non riuscirete a credere completamente alle parole della persona amata. La fiducia verrà a mancare, causando una notevole battuta d'arresto. Le previsioni zodiacali vi consigliano di parlarne apertamente, senza nascondervi.

Acquario (10° posto): tenderete a preoccuparvi molto facilmente. Potreste apparire un po' invadenti, ma le vostre parole nasceranno semplicemente dall'ansia eccessiva.

Un confronto diretto con la famiglia e con gli amici potrebbe aiutarvi a tirare fuori le vostre vere sensazioni.

Vergine (11° posto): sarete piuttosto nervosi. Reagirete con rabbia davanti alle difficoltà. Non cercherete la soluzione migliore per tornare alla normalità, ma vi sfogherete con il prossimo. Le numerose lamentele potrebbero diventare un peso per le persone che vi staranno accanto.

Scorpione (12° posto): non avrete voglia di interagire con gli altri. Vi chiuderete in voi stessi, senza dare più aggiornamenti sulla situazione. Questo atteggiamento potrebbe allarmare le persone care, soprattutto davanti a un problema evidente. Una maggiore empatia sarà risolutiva.