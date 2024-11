L'oroscopo del 17 novembre 2024 è pronto a rivelare che domenica sarà lecito aspettarsi secondo le previsioni astrologiche, tenendo in considerazione il quadro astrale a disposizione. Con la Luna in Gemelli la mente risulta più agile e socievole, le relazioni di coppia e di amicizia avranno maggior spazio, inoltre sarà facile adattarsi alle varie situazioni. Tra i segni zodiacali al top del giorno troviamo Pesci e Cancro.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche per tutti in ordine di classifica.

I segni flop secondo l'oroscopo del giorno 17 novembre

Capricorno: 12°. Il cuore è al centro dei vostri pensieri: una persona speciale vi fa battere forte il cuore, mentre le coppie consolidate continuano a dimostrarsi unite anche di fronte alle difficoltà. È il momento di concentrarvi su un progetto importante o di recuperare qualcosa rimasto in sospeso. Non sottovalutate l’importanza di una vecchia conoscenza che potrebbe tornare a farsi sentire. La serata si prospetta emozionante, con situazioni capaci di sorprendervi e di regalarvi momenti significativi.

Sagittario: 11°. La settimana appena trascorsa vi ha lasciati esausti, a causa dei molti impegni e delle richieste degli altri. È arrivato il momento di fermarvi e pensare al vostro benessere.

Dedicatevi a ciò che vi fa stare bene e che vi aiuta a ricaricare le energie. Prendetevi il tempo necessario per riposare e riflettere, perché i giorni a venire potrebbero riservarvi sfide che richiedono tutta la vostra attenzione e la vostra forza.

Leone: 10°. Avete bisogno di una pausa per ripristinare le energie fisiche e mentali.

Un po’ di riposo e tranquillità vi aiuteranno a prepararvi per una settimana che si preannuncia particolarmente intensa. I single sopra i 40 anni potrebbero ritrovarsi a fare conoscenze intriganti sui social, aprendo la porta a nuove opportunità. È possibile che un parente vi contatti o venga a farvi visita: accogliete queste situazioni con disponibilità, perché potrebbero rivelarsi più significative di quanto pensiate.

Toro: 9°. È un buon momento per riflettere e per rivedere alcuni comportamenti. Non sempre gli altri sono dalla parte del torto, perciò cercate di evitare conclusioni affrettate. Questa pausa vi permette di rilassarvi e di ricaricarvi per affrontare una settimana ricca di sfide. Per quanto riguarda l’amore, siete concentrati più sugli aspetti pratici della vita, e i single sopra i 30 anni potrebbero sentirsi scoraggiati. Un’uscita o una passeggiata potrebbe portare incontri interessanti, aprendo spiragli inaspettati.

I segni centrali

Acquario: 8°. La prudenza è fondamentale in questo periodo, specialmente quando siete alla guida o affrontate situazioni delicate. Una buona organizzazione dei vostri impegni settimanali vi aiuterà a evitare stress inutili.

Anche se qualcuno potrebbe invitarvi a uscire, è probabile che scegliate di rimanere in casa, godendovi un po’ di tranquillità. Un film o una serie potrebbe regalarvi quella leggerezza di cui avete bisogno per ricaricare mente e corpo.

Scorpione: 7°. La giornata è perfetta per rilassarvi e staccare dalla routine. Lasciatevi coinvolgere in conversazioni leggere, che potrebbero regalarvi sorprese o pettegolezzi inaspettati. Fate attenzione a non esagerare con il cibo, perché tendete a lasciarvi andare più del dovuto. Una passeggiata in compagnia potrebbe essere il modo giusto per trascorrere del tempo di qualità, combinando movimento e socialità in modo piacevole.

Vergine: 6°. Il clima di serenità che vi circonda vi permette di affrontare la giornata con leggerezza e ottimismo.

Riceverete apprezzamenti e riconoscimenti che vi daranno soddisfazione. Guardate al passato con occhi nuovi, traendo insegnamenti dagli errori e dall’esperienza maturata. È importante lasciare da parte pensieri tristi e concedersi piccole gioie. Questa è l’occasione per fare qualcosa di positivo per voi stessi e per coltivare il vostro benessere.

Ariete: 5°. Sognate in grande, come sempre, ma dovreste cercare di aggiungere un po’ di costanza e pazienza ai vostri progetti, altrimenti il rischio di rimanere insoddisfatti è alto. Le coppie vivono un momento di grande stabilità, mentre i single potrebbero ricevere una proposta inaspettata che potrebbe cambiare il corso delle prossime settimane. Evitate di fare le ore piccole, perché il vostro corpo ha bisogno di riposo per affrontare al meglio i giorni a venire.

La top 4

Pesci: 4°. Siete più riflessivi e concentrati, un aspetto che vi permette di gestire meglio la vostra quotidianità. Una telefonata da un parente o un incontro speciale potrebbe ravvivare la giornata, portando momenti piacevoli. In amore, le coppie stanno vivendo una fase di stallo, mentre chi ha una famiglia dovrebbe prestare maggiore attenzione a figli o nipoti, che potrebbero avere bisogno di aiuto senza riuscire a chiederlo esplicitamente.

Cancro: 3°. Vi sentite più forti e lucidi, pronti a sfruttare al meglio le occasioni che si presentano. Le giovani coppie continuano a vivere con passione, mentre chi è in una relazione di lunga durata potrebbe avvertire una certa noia. È il momento di ravvivare l’intesa e di ritrovare la complicità con il partner, magari attraverso un gesto spontaneo o un’idea creativa per trascorrere del tempo insieme.

Bilancia: 2°. Avete vissuto una settimana molto impegnativa e ora il vostro corpo vi chiede un po’ di tregua. Dedicatevi a voi stessi, concedendovi un hobby, una lunga dormita o un pasto leggero. Rimandate gli impegni meno urgenti per recuperare pienamente le energie. Questo momento di pausa vi permetterà di tornare più motivati e concentrati per affrontare le sfide che vi attendono.

Gemelli: 1°. Siete inarrestabili e, anche se avete mille cose da fare, trovate il modo di farle con entusiasmo. Tra attività domestiche e piccoli progetti, qualcuno potrebbe farvi una confidenza o proporvi qualcosa di interessante. L’amore è al massimo: le coppie vivono una grande complicità, ma non dimenticate di dimostrare gratitudine al partner. Ritagliatevi anche qualche momento per rilassarvi, in modo da iniziare con energia i giorni che verranno.