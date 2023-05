L'Oroscopo di martedì 2 maggio ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali del giorno sono pronte a rivelare i segreti della vita lavorativa, sentimentale e sociale dei segni. In base all'assetto astrale, è possibile individuare aspetti portanti. Inoltre, è presente anche una classifica per inquadrare meglio l'andamento di ogni profilo in relazione alla ruota planetaria.

Ecco tutti i dettagli dell'oroscopo del 2 maggio 2023.

Oroscopo del 2 maggio: i segni primi in classifica

Acquario (1° posto): sarete amorevoli nei confronti della vostra famiglia.

Farete battere il cuore al partner e lo conquisterete con il vostro fascino. Gli dedicherete piccoli gesti romantici, ma senza esagerare. Seguirete il ritmo delle sue reazioni, in modo da non rovinare la dolce atmosfera di coppia. Questa mossa si rivelerà vincente.

Ariete (2° posto): il ritmo lavorativo sarà piuttosto frenetico, ma questo non vi peserà. Al contrario, sarete pronti ad accettare tutte le nuove mansioni. Vi sentirete forti e determinati. Desidererete raggiungere una posizioni di rilievo, in modo da avere anche una situazione economica più sicura.

Scorpione (3° posto): vi sentirete più liberi dal punto di vista sentimentale. Con la fine della vostra relazione, avvertirete nuovamente la necessità di guardarvi intorno.

Questa volta, però, preferirete adottare un approccio più leggere. Al momento, avrete altre priorità, come il lavoro e l'affetto per la famiglia.

Leone (4° posto): dimostrerete impegno e serietà sul posto di lavoro. Vi impegnerete con costanza, senza sottovalutare altri aspetti importanti della vostra vita. Sarete dolci con il partner, coinvolgenti nei confronti degli amici e terrete in grande considerazione le esigenze della vostra famiglia.

Tutto questo sarà accompagnato da un pizzico di ambizione.

Previsioni zodiacali del 2 maggio: i segni al centro della classifica

Sagittario (5° posto): non vi farete influenzare dalle opinioni degli altri. Preferirete arrivare da soli alla soluzione. Questo non vi renderà meno socievoli, ma potrebbe trasmettere sensazioni spiacevoli alle persone più permalose.

Dal punto di vista lavorativo, continuerete a stringere i denti e a lottare per i vostri desideri.

Bilancia (6° posto): sarete equilibrati e costanti. Nessuno potrà mettere in dubbio il vostro impegno anche se, in alcuni momenti, tenderete a distrarvi. Sarete molto romantici in campo sentimentale e, per questo motivo, non accetterete alcuni atteggiamenti del partner. Vorrete fosse più coinvolto emotivamente.

Gemelli (7° posto): la vita sentimentale sarà un po' altalenante. Il feeling di coppia, infatti, non raggiungerà il livello desiderato. Ci saranno piccole discussioni che contribuiranno a creare altri conflitti e delusioni. Per fortuna, si tratterà di qualcosa di risolvibile. Dovrete solo fare appello ai sentimenti positivi e alle emozioni provate nei giorni procedenti.

Acquario (8° posto): sarete un po' scostanti sul lavoro. Verrete travolti da altri pensieri che avranno un impatto molto forte su di voi. Non sarà facile superare questo momento, soprattutto perché non vorrete parlarne con nessuno. Proverete a lasciare la famiglia, gli amici e il partner fuori da tutto questo.

Previsioni astrologiche del 2 maggio: i segni meno fortunati

Toro (9° posto): il vostro istinto non sempre vi aiuterà a prendere le decisioni giuste. In alcune occasioni, potreste intraprendere una strada poco adatta al vostro stile di vita. Le previsioni zodiacali del 2 maggio vi consigliano di non tirare troppo la corda e di non scappare davanti al supporto delle persone care.

Cancro (10° posto): sarete fin troppo empatici.

Non riuscirete a gestire bene le emozioni perché tenderete a immedesimarvi troppo nei drammi altrui. In questo modo, non riuscirete neanche a contribuire in modo adeguato. Potrebbe essere il momento giusto per provare a cambiare l'approccio adottato.

Capricorno (11° posto): sarete poco inclini all'ascolto. Non avrete voglia di farvi carico dei problemi altrui perché sarete troppo presi dai vostri. Non rifiuterete il supporto della famiglia, però, non sarete ancora pronti a rivelare tutti i dettagli di ciò che vi tormenta. Avrete bisogno di prendervi del tempo.

Vergine (12° posto): farete fatica ad accettare i difetti del partner. Gli rimprovererete diverse mancanze, calcando la mano su alcuni aspetti appartenenti alla quotidianità. Il rapporto di coppia potrebbe incrinarsi e andare incontro a una breve battuta d'arresto. Servirà la collaborazione di entrambi per uscire da questa situazione.