L’Oroscopo del 2 maggio 2023 annuncia che questo martedì sarà una giornata all’insegna dell’ottimismo per le persone nate sotto il segno del Sagittario e nervosa per i nativi dell’Acquario. Per il segno della Vergine si prospetta un periodo denso di novità, con idee, possibilità.

In primo piano, l’astrologia dedicata alla giornata di martedì 2 maggio e le previsioni segno per segno con le pagelle giornaliere.

La giornata di martedì 2 maggio secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Scacciate le nubi dalla vostra vita. Per alcuni nativi dell’Ariete c’è qualcosa che non va, meglio affrontare tutto subito.

Altri, invece, hanno una grande voglia di vivere un amore vero e duraturo. Le storie che prendono vita in questo periodo potrebbero essere belle oppure deludenti. I single del segno devono uscire più spesso e socializzare di più anche con le persone nuove. Voto: 6

Toro – Secondo l'oroscopo, vi attende una giornata serena e perfetta per mettere fine ad alcune questioni di famiglia. C’è ancora un’atmosfera incerta, ma l’amore occuperà uno spazio sempre più importante nella vostra vita. Su molte cose dovete trovare una via di mezzo, cioè un compromesso. Per alcuni cuori solitari del segno, potrebbe sbocciare un amore. Iniziate a programmare i look estivi e a dare un taglio nuovo ai vostri capelli.

Voto: 7

Gemelli – Questa giornata vi riserva qualche sorpresa. Molti single del segno potrebbero perdere la testa molto facilmente e infatuarsi di una persona impegnata. Attenzione a chi consegnate il vostro cuore. Periodo importante per cercare un nuovo lavoro. Risolvete una questione di soldi, soprattutto se ci sono delle scadenze da rispettare, o qualche pagamento arretrato.

Voto: 7

Cancro – State alla larga da situazioni cariche di tensioni, basta discutere e farsi il sangue amato per cose di poco conto. Nel corso di questa giornata potreste ricevere qualche buona notizia e questo alleggerirà il vostro stato d’animo. Molti di voi sognano un nuovo amore pieno di passione e di romanticismo, altri invece sperano in un ritorno di fiamma.

Alla fine, sarete proprio voi a capire se vale la pena lottare per un amore mai dimenticato. Nonostante tutto, è un buon periodo per fare investimenti. Voto: 7

Previsioni degli astri per la giornata di martedì 2 maggio: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – A breve le preoccupazioni affettive svaniranno nel nulla. Basta poco per godere dei semplici piaceri della vita. Una passeggiata, un’uscita serale, shopping con le persone amate. Alcune coppie in crisi da tempo potrebbero riappacificarsi e lasciarsi travolgere dalla passione, mentre le altre coppie innamorate potrebbero dare vita a nuovi progetti. Non guardate nel giardino del vicino, se desiderate la roba d’altri. Dovete apprezzare quello che avete e averne sempre cura.

Voto: 6

Vergine – Periodo ricco di novità, idee, possibilità. Spremete al meglio questo momento anche rinunciando ai vostri piaceri. Qualche tensione con chi vi sta vicino potrebbe essere inevitabile, anche perché avete la sensazione di desiderate qualcosa d’impossibile. Prima di dare una risposta o attaccare qualcuno, contate fino a cento. Siate cauti, non dimenticate di essere realisti. Voto: 7

Bilancia – Persino i più pigri del segno avranno una grande voglia di fare. Sarà un’ottima giornata per rimettersi in sesto, specialmente se c’è stato un problema di salute. Progettate qualcosa di bello con la persona che amate e chiudete definitivamente con il passato, scoprirete che l'amore ha diverse sfumature, accettare la diversità non significa rinunciare a un pezzo della felicità.

Siate prudenti con i soldi e non fate passi azzardati. Voto: 7,5

Scorpione – Nel corso di questa giornata, potrebbero spuntare improvvisamente delle novità. Alcuni nativi dello Scorpione devono prendere una decisione importante in poco tempo. L’amore non sarà al primo posto in questo periodo, siete concentrati sul lavoro e sui progetti futuri. Qualche polemica potrebbe creare una fessura nei rapporti. Migliorate le collaborazioni e sicuramente miglioreranno anche le questioni lavorative e finanziarie. Voto: 7

Previsioni dell'oroscopo per il giorno 2 maggio: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Secondo l'oroscopo del 2 maggio, vi attende un periodo all’insegna dell’ottimismo. Alcuni nati in Sagittario spazzeranno via i problemi per godersi pienamente la vita.

Se in famiglia ci sono dei contrasti, sforzatevi di sorridere e risolvete tutto. Attenzione alle persone che sono invidiose di voi. La fortuna e il fascino logora chi non ce l’ha. Trascorrete più tempo con le persone che amate e regalatevi un po’ di relax. Voto: 8

Capricorno – Molti nati in Capricorno potrebbero sentirsi giù di corda, sarebbe opportuno essere prudenti. Qualche imprevisto vi farà perdere le staffe. Gli affari di cuore passano in secondo piano, non si esclude qualche litigio pesante con il partner d’amore. Se vi amate profondamente, presto troverete una soluzione per risolvere certe difficoltà. Voto: 6

Acquario – La giornata inizia in maniera strana e nervosa. Molti di voi iniziano finalmente a vedere una luce in fondo al tunnel.

Le tensioni vanno affrontate con la certezza che ogni difficoltà serva per crescere e migliorare il rapporto. Se siete sicuri della persona che vi sta accanto, non preoccupatevi. Le discussioni servono a rafforzare il legame e a rendere la complicità più solida. Fate qualche esercizio mentale che vi aiuti ad affrontare le incombenze lavorative. Voto: 6

Pesci – Una discussione con una persona cara potrebbe rovinarvi la giornata. Ignoratela e pensate ai fatti vostri. Se tra voi e il partner d’amore va tutto bene, avete voglia di progettare e costruire qualcosa di solido. Se, invece, c’è aria di crisi nel vostro rapporto di coppia, l’oroscopo consiglia di trovare il coraggio di voltare pagina e di guardare oltre. Se il vostro cuore è solo da tanto tempo, presto conoscerete una persona splendida. In salute, dovete fare molta attenzione con il cibo, non strafogatevi e mangiate con moderazione. Voto: 7