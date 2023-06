Mercoledì 7 giugno 2023 troveremo sul piano astrale la Luna assieme a Plutone transitare nel segno dell'Acquario, nel frattempo Venere insieme a Marte stazioneranno nel domicilio del Leone. Il Sole, invece, protrarrà il moto in Gemelli, così come il Nodo Nord, Giove, Urano e Mercurio resteranno stabili nell'orbita del Toro. Nettuno e Saturno, in ultimo, permarranno in Pesci.

Oroscopo quotidiano favorevole per Sagittario e Gemelli, meno entusiasmante per Leone e Acquario.

Sul podio

1° posto Gemelli: comunicazione top. Persuasivi e scaltri, comunicativamente parlando, i nati Gemelli potrebbero trascorrere un mercoledì dove beneficeranno di parole convincenti che parranno farli divenire un vero e proprio punto di riferimento nel territorio professionale.

2° posto Sagittario: scherzosi. Giornata di fine primavera dove i nati Sagittario, con tutta probabilità, faranno emergere la loro parte ludica senza troppe remore, soprattutto in ambito amicale dove riusciranno con estrema facilità a divenire l'anima della festa ovunque andranno.

3° posto Bilancia: organizzati. Secondo l'oroscopo di mercoledì 7 giugno, i nati Bilancia avranno buone chance di organizzare la loro giornata nei minimi dettagli al fine di non farsi trovare impreparati nel luogo di lavoro e non rimanere indietro con gli impegni domestici.

I mezzani

4° posto Ariete: volitivi. Pervasi da una probabile carica vitale intrisa di stacanovismo, i nati Ariete saranno propensi questo mercoledì a dare il meglio di loro quando ci sarà da rimboccarsi le maniche, specialmente nelle attività di natura pratica dove non si lasceranno abbattere da alcuna difficoltà.

5° posto Toro: pazienti. Ciò che, c'è da scommetterci, riuscirà meglio ai nati Toro nelle ventiquattro ore in questione sarà di mettere in campo una buona dose di pazienza, dote che permetterà al segno Fisso di accomodarsi nella metaforica riva del fiume ad attendere ciò che verrà.

6° posto Capricorno: bandolo della matassa.

Semaforo acceso sul giallo per i rapporti relazionali di casa Capricorno questo mercoledì, in quanto i nativi potrebbero essere inclini a voler comprendere appieno la natura scatenante di alcuni eventi fastidiosi dell'ultimo periodo. Trovare il bandolo della matassa in tal senso, però, non sarà un esercizio semplice.

7° posto Scorpione: eludere le regole.

Un po' per pizzico di frustrazione legata all'ostico momento astrale e un po' per sentire quel tipico fermento adrenalinico, i nati Scorpione saranno probabilmente propensi a eludere qualche piccola regola, ad esempio venendo volutamente meno a una norma seguita sinora al lavoro.

8° posto Vergine: rinunce. Nel corso di questo mercoledì di giugno, i nati Vergine avranno ottime possibilità di vedersi costretti a dover fare qualche rinuncia legata ai loro piaceri, come un'uscita mondana o coltivare un hobby, a favore di una predisposizione maggiore ai doveri pratici e professionali.

9° posto Pesci: cercasi stabilità. Qualcosa sembrerà non andare per il verso giusto nel mènage amoroso di casa Pesci questo mercoledì, coi nativi che farebbero meglio a cercare di stabilizzare quanto più possibile la situazione evitando, al contempo, di lanciarsi in chiarimenti o, ancor peggio, di operare scelte dettate dal momento.

Ultime posizioni

10° posto Acquario: arrancando. Alla stregua di un'automobile che avanza in strada col freno a mano tirato, i nati Acquario potrebbero vivere il 7 giugno avvertendo la sgradevole sensazione di non potersi ancora esprimere a tutto tondo, sia in ambito comunicativo che pratico.

11° posto Leone: distratti. Tanti, forse troppi, pensieri si rincorreranno presumibilmente nella mente dei nati Leone in questo giorno di giugno, col serio rischio per il segno di Fuoco di scivolare sovente nella distrazione e nel sovrappensiero.

12° posto Cancro: fuori fase. Parterre astrale non troppo benevolo per i nati Cancro questo mercoledì, col segno d'Aria che farebbe meglio a staccare momentaneamente la spina dagli impegni pendenti, così da provare a ritrovare la propria connessione interiore.