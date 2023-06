L'Oroscopo del 19 giugno è pronto a indicare le previsioni di lunedì per i 12 segni zodiacali. I nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero essere costretti a superare qualche ostacolo mentre quelli del Leone agiranno con tanto equilibrio.

Di seguito approfondiamo le previsioni astrologiche della giornata del 19 giugno.

Previsioni zodiacali del 19 giugno: i primi sei segni

Ariete – Non sottraetevi dalle discussioni, anche quelle più insidiose permettono di crescere e maturare. Aggrappatevi maggiormente alle cose concrete e costruttive, tralasciate invece le situazioni futili e di poco conto.

Toro – Cercate di rilassarvi estraniandovi da ciò che la vita quotidiana rende pesante, almeno per oggi non cedete alla routine. Fate quello che è meglio per voi, un po' di sport non vi farebbe affatto male.

Gemelli – Ci potrebbe essere qualche ostacolo sulla vostra via che vi sta facendo penare non poco, vedete il bicchiere mezzo pieno e cercate di superarlo. Non dare retta a chi dice di volere il vostro bene solo a parole.

Cancro – Non credete a tutto ciò che vi viene detto, portate avanti la vostra visione e le vostre idee, vi accorgerete che potete farcela anche da soli. Un po' di relax? Sarà molto dura convincervi a staccare la spina.

Leone – L'equilibrio sarà la vostra arma vincente, grazie ad esso riuscirete a risolvere alcune piccole problematiche che si sono create intorno a voi.

Lasciate stare le persone invidiose, non ne vale la pena.

Vergine – Potreste essere immersi in un progetto che ritenete particolarmente importante, per il presente ma soprattutto per il futuro. Fatevi aiutare da qualche collega che stimate, riuscirà tutto meglio.

Previsioni astrologiche del 19 giugno: i restanti segni

Bilancia – Alcune persone potrebbero subire la vostra sicurezza e la vostra determinazione, questo le renderà insicure e anche un po' invidiose.

Cercate di essere più vivaci e non cedete alla pigrizia.

Scorpione – Non pensate solamente al lavoro o alle varie attività che vi coinvolgeranno durante la giornata, lo stress è dietro l'angolo e va combattuto con qualcosa che vi fa stare meglio e vi dona serenità.

Sagittario – Se arriveranno delle reali opportunità non fatevele scappare, troppe volte non avete saputo sfruttarle per poi pentirvene.

Di solito alcuni treni passano una volta sola, non buttate all'aria tutto e siate consci della fortuna che avete.

Capricorno – Dovete essere più chiari con le persone che vi sono accanto, non sempre i vostri atteggiamenti appaiono trasparenti e comprensibili. Calma e sangue freddo, ogni cosa si aggiusta.

Acquario – Molto probabilmente pretendete troppo dagli altri, non tutti la pensano come voi o sono sulla vostra lunghezza d'onda, rispettate il pensiero altrui senza forzare nessuna situazione.

Pesci – Potreste decidere di prendere le distanze da una situazione che non vi piace particolarmente, decidete in tutta onestà il da farsi e non date retta a chi vuole mettervi il bastone tra le ruote.