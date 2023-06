Secondo l'oroscopo del 20 giugno 2023 sarà una giornata intensa e passionale per le persone nate sotto il segno del Cancro. I nati in Vergine devono fare attenzione agli intralci burocratici, mentre i Bilancia devono eliminare le persone negative e pessimiste dalla loro vita. A seguire le previsioni dell'amore e del lavoro dedicate alla giornata di martedì 20 giugno con le pagelle dello zodiaco.

La giornata di martedì 20 giugno secondo l'oroscopo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – Sarete più comunicativi del solito, ma anche pronti a criticare gli errori o i comportamenti degli altri.

Sarete per giunta brontoloni. Per alcuni Ariete potrebbe avversarsi il sogno di andare a vivere con il partner d’amore. Per chi si sposa, il matrimonio sarà indimenticabile. Non rimandate i progetti di lavoro e non lasciatevi prendere da attacchi di noia o apatia. Voto: 7

Toro – Tornate a essere romantici e a volare lontano con la fantasia. Vi attende una meravigliosa stagione d'amore e metterete il vostro partner su un piedistallo. Buon periodo per quelli che hanno una discreta posizione lavorativa, attenzione, però, al gioco d’azzardo e alle spese superflue. Voto: 7

Gemelli – I rapporti sentimentali sono segnati da tensioni difficili da debellare. Per le coppie longeve, la casa sarà un’oasi di pace.

La passione vi aiuterà a ritrovare un contatto più intimo con la vostra dolce metà. Il lavoro dipendente riceverà una bella spinta rispetto al passato. Se la concorrenza vi sgambetta, studiate una strategia non di difesa ma di contrattacco. Voto: 6

Cancro – La vita sentimentale, secondo l'Oroscopo dell'amore, torna a essere più intensa e passionale, ma non aspettatevi troppo dal partner.

Per i single più giovani, non mancheranno incontri interessanti. Ricercate lavoro nell’ambito dei mass media, della telefonia e dell’informatica, qualcosa uscirà e vi risolverà i problemi economici. Voto: 7

Previsioni amorose e lavorative, martedì 20 giugno: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – Se siete innamorati e volete finalmente fare un progetto di vita in due, questo periodo vi consente di ottenere un finanziamento per la vostra nuova casa.

Incontri importanti per i single del segno. Se cercate un buon impiego, questo periodo è produttivo. Potreste ampliare la vostra attività indipendente e migliorare la vostra situazione economica. Voto: 7

Vergine – Non sottovalutate alcuni problemi di coppia. Avete bisogno di vivere un rapporto sereno e di sentirvi amati. È ora di liberarvi di vecchi fantasmi che ogni tanto si presentano nella vostra vita. Nel campo professionale, dovete risolvere alcune difficoltà con i vostri colleghi e superiori. Ritardi e intralci burocratici potrebbero innervosirvi. Spese impreviste: attenzione. Voto: 6,5

Bilancia – Vita sociale intensa, un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore. Innamorarsi è possibile per chi è single da tanto tempo ed è disponibile all'amore.

L'oroscopo consiglia di tagliare i rami secchi dalla vostra vita e di riflettere attentamente prima di fare passi azzardati. Date più spazio ai progetti che vi interessano moltissimo e che non siano legati solo al guadagno. Voto: 8

Scorpione – Non siate troppo critici nei confronti della persona amata. Se avete iniziato una convivenza, questo momento di tensione è dovuto ai troppi impegni che vi pesano addosso. Siate saggi. In campo lavorativo c’è la possibilità di cambiare mestiere. Le intese con i soci non sono semplici da gestire. Risparmiate un po’, presto dovrete affrontare spese enormi. Voto: 6,5

Previsioni dell'oroscopo di martedì 20 giugno, amore e lavoro: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – Alcuni nati in Sagittario potrebbero iniziare una nuova fase della vita sentimentale.

Se la vostra storia d’amore è nata da poco, è il momento giusto per progettare un futuro insieme. Per i giovani che cercano strade alternative, c’è la possibilità di trovare qualcosa di meglio all’estero. Occasioni anche per quelli che hanno un lavoro dipendente. Voto: 7

Capricorno – Fortunatissimi gli affari di cuore, intense emozioni ma anche piccole gelosie. L’infelicità è un problema che può essere affrontato grazie alla vostra forza interiore. Scelte romantiche anche per i cuori solitari del segno, l’amore esplode in queste calde giornate estive. Questo periodo di giugno è adatto anche per cercare un lavoro ben retribuito, oppure per cambiare mestiere. Voto: 8

Acquario – La vita sentimentale sarà molto gratificante, ma talvolta la gelosia può distruggere un rapporto.

In questo periodo potreste avere qualche perplessità, la mancanza di indipendenza potrebbe diventare un grosso problema. Riflettete attentamente, tutto si può aggiustare. L'oroscopo del lavoro afferma che in questo periodo avrete un fiuto particolare per i grandi affari. I giovani del segno vorrebbero entrare nel mondo investigativo o politico. Voto: 7,5

Pesci – Condividere la vita con la vostra dolce metà fa molto bene al vostro rapporto. Alcuni Acquario, però, s’impegnano in maniera superficiale e frettolosa nei rapporti sentimentali. Impegnatevi affinché tutto funzioni a meraviglia. Il senso del dovere sarà messo in primo piano. Non diventate schiavi della solita routine, avrete maggiori soddisfazioni sviluppando le vostre capacità lavorative e creative. Voto: 7