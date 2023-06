Nella settimana che va dal 12 al 18 giugno 2023, l'Oroscopo dell'amore vedrà il pianeta Vergine favorevole ai segni di fuoco, in particolare per l'Ariete e per il Leone. Per il Vergine il pianeta favorevole sarà Giove.

A seguire, le previsioni dell'oroscopo per tutti i segni dello zodiaco in amore.

L'oroscopo settimanale dell'amore, segno per segno: sorprese per Sagittario

1° Pesci: eccezionalmente avrete una evoluzione di coppia che neanche voi vi aspettate. Sarete davvero magnetici, e fare conquiste in questo momento potrebbe prendere una piega decisamente più romantica e densa di passione.

Con la famiglia il clima di interazione si farà sempre più aperto. Ci sarà una disponibilità ottimale nel fare amicizie e nell'intraprendere nuove relazioni per i single. Le amicizie saranno quelle che vi renderanno le serate e il fine settimana all'insegna dell'allegria.

2° Ariete: avrete una settimana molto speciale per l'amore. Con il partner infatti vi avvierete mano nella mano verso una situazione di romanticismo e di stabilità che ora come ora sarà una delle poche cose che al momento desiderate. Potreste incontrare un bellissimo clima in famiglia, cosa che potrebbe essere decisamente migliore nella seconda parte della settimana, quando il dialogo la farà da padrone, specialmente se state uscendo da qualche settimana molto difficile a livello comunicativo.

Secondo l'oroscopo il weekend potrebbe essere molto passionale.

3° Sagittario: le sorprese in amore potrebbe essere una prerogativa del vostro segno in questa settimana, per cui sarete molto disposti a farvi in quattro per la persona amata per poter dimostrare il vostro amore. Non ci saranno molte parole ma molta intesa che favorirebbe anche il vostro lato passionale.

Avrete una serenità familiare che potrebbe portare al dialogo e alla volontà di fare qualche strappo alla regola insieme, secondo l'oroscopo.

4° Cancro: in quanto parte di una coppia, avrete intenzione di fare qualcosa che possa in qualche modo ravvivare l'intesa con il partner, riuscendoci praticamente nell'immediato. Secondo l'oroscopo riuscirete a recuperare appieno un rapporto che anche se on sarà d'amore, per voi è come se lo fosse, a prescindere anche dalle divergenze che avete avuto in passato.

L'effetto benefico che proviene dall'amore nel corso della settimana si farà via via sempre più intenso. Ci saranno anche delle decisioni importanti da prendere.

Scorpione in cerca d'amore

5° Toro: sentirete una tenerezza sia da parte del partner che da parte della famiglia. Le amicizie saranno appositamente lì per voi, pronti ad ascoltarvi e a consigliarvi laddove ce ne sarà bisogno. L'affiatamento di coppia sarà quello che non avrà affatto bisogno di molte parole, anzi, con il partner comprendersi al primo sguardo sarà una prova effettiva della vostra fortissima sintonia, grazie alla Luna. Forse la passione avrà degli alti e bassi, ma in questo periodo per il vostro segno potrebbe essere del tutto normale, soprattutto se state pensando anche ad affari esterni alla vostra storia d'amore.

6° Scorpione: sicuramente questa sarà una fase in cui cercherete l'amore, anche inconsciamente, e lo troverete nei modi più disparati, che si tratti dell'ambito amoroso o familiare, delle amicizie oppure di semplici conoscenze. Avrete bisogno di armonia che sarete in grado di costruire anche da soli e anche per gli altri. Questo fine settimana potrebbe essere davvero denso di sorprese che con tutta probabilità potrebbero dare l'inizio ad una avventura straordinaria.

7° Vergine: in voi sboccerà una nuova consapevolezza sia nei vostri stessi confronti che in quelli delle persone che vi sono più vicine. Ciò porterà a ridimensionare qualche rapporto, anche di famiglia, portandovi a determinare scelte che saranno comunque positive per voi.

L'affinità di coppia potrebbe non essere al massimo, ma con il trascorrere delle settimane riuscirete a trovare nel partner molti più punti di accordo rispetto a ciò che vi porta a discutere. Potreste essere portati a fare qualche piccola conoscenza nel fine settimana.

8° Acquario: parlare d'amore in questo momento non sarebbe l'ideale, perché avrete necessità di ridimensionare alcuni rapporti e di riflettere bene sulle decisioni e le strade da prendere, secondo l'oroscopo. Avrete la necessità di rendere la vostra impronta amorosa molto più programmata, per evitare sorprese non esattamente felici. Il consiglio sarà quello di fermarvi e pensare prima a voi, e poi alle persone che vi circondano.

Interagire con gli altri adesso potrebbe non essere il vostro forte, ma provarci non costa nulla.

Leone teso

9° Capricorno: ci sarà molta, troppa tensione in amore. Ci saranno situazioni non ancor chiarite che potrebbero tornare a galla e disturbare la quiete in cui è caduta la vostra storia d'amore. Secondo l'oroscopo avrete un po' di stress che non vi darà modo di dedicarvi interamente al partner e ad essere poco sincero con i vostri sentimenti. Dovrete pensare un po' a voi stessi in primis, perché nella seconda metà della settimana avrete necessità di fare qualche chiarimento in merito.

10° Bilancia: questo periodo in amore potrebbe essere caratterizzato da un certo nervosismo e da una propensione a non prendere decisioni difficili, anzi, di lasciar scorrere qualche episodio su cui dovreste riporre una maggiore attenzione.

Le incertezze dovranno essere utili per comprendere ciò che vorreste da voi stessi e da una relazione, e la famiglia potrebbe avere dei consigli su cui riflettere, anche se poi penserete diversamente. Secondo l'oroscopo non utilizzate il vostro nervosismo in momenti poco opportuni.

11° Gemelli: avrete dei momenti di tensione dovuti ad altro, ma occuparvi dell'ambito amoroso adesso potrebbe essere più difficile del previsto. Secondo l'oroscopo avrete una situazione di reticenza e di blocco che al momento potrebbe essere di ostacolo all'evoluzione della vostra storia d'amore. Forse avrete poco a che fare anche con i sentimenti in ambito familiare, perché sarete molto poco propensi al dialogo e alla possibilità di mettervi d'accordo con le persone amate in relazione a qualcosa di estremamente importante.

Il weekend preferirete stare da soli.

12° Leone: la tensione potrebbe portarvi a discutere molto facilmente con gli affetti, e non farlo sarà una vera e propria impresa, in questo momento. Potreste slacciare ogni rapporto di amicizia che finora avete sempre sopportato senza lasciare che la sincerità prendesse il sopravvento, ma di tanto in tanto farete la scelta giusta. Con il partner il romanticismo potrebbe essere completamente assente, e per i single questo sarà un momento in cui ameranno la propria solitudine.