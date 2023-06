L'oroscopo di sabato 10 giugno ha in serbo tante novità. Le previsioni zodiacali sono pronte a presentare tutte le sorprese del giorno. Amore, lavoro e amicizia sono i veri protagonisti, ma i profili dei dodici segni hanno anche tanto altro da raccontare. La classifica zodiacale mette in evidenza il quadro generale di ogni segno.

Previsioni zodiacali del 10 giugno: i primi posti in classifica

Leone (1° posto): non lascerete niente al caso. Dimostrerete di essere in possesso di competenze determinanti. Il vostro impegno non passerà inosservato, anche se potreste avere la sensazione di non essere abbastanza considerati.

Il fuoco della passione accenderà la relazione con il partner.

Scorpione (2° posto): attribuirete una valore speciale all'amicizia. Lotterete per difendere le persone care da ingiustizie e soprusi. Sarete disposti anche a finire nei guai per loro. L'affetto dimostrato verrà ricambiato in modo altrettanto forte. Vivrete una giornata quasi perfetta.

Ariete (3° posto): metterete da parte la pigrizia per dedicarvi ai vostri progetti. Lavorerete duramente, con costanza e interesse. Questo, però, non escluderà le persone care dalla vostra vita. Al contrario, le renderete partecipi di ogni singolo progresso. Sicuramente, ne saranno felici.

Capricorno (4° posto): le conversazioni con il partner saranno molto divertenti.

Utilizzerete quel pizzico di ironia che aiuterà a sciogliere qualsiasi tensione. Vi aiuterete a vicenda, cercando di focalizzare l'attenzione sulle cose davvero importanti e senza dare adito a malignità.

Oroscopo e classifica del 10 giugno: i segni mezzani

Toro (5° posto): vi destreggerete tra presente e passato. Non sarà facile dimenticare il vecchio per approdare a qualcosa di nuovo.

Le previsioni zodiacali del giorno vi consigliano di fare tesoro di tutte le esperienze vissute in precedenza: rappresenteranno un bagaglio fondamentale.

Acquario (6° posto): la giornata lavorativa si trasformerà in una prova da superare. L'ansia, fisiologica in questo caso, vi aiuterà a svolgere al meglio i vostri incarichi.

Non avrete alcuna incertezza perché vi fiderete delle abilità acquisite nel corso del tempo. Saprete fare gioco di squadra.

Vergine (7° posto): la vostra creatività porterà a risultati fruttuosi. Realizzerete qualcosa di davvero gradevole, però, per trasformare la suddetta attività in un lavoro, dovrete adottare una strategia ben elaborata. La procrastinazione e i cambi di programma improvvisi non vi aiuteranno.

Cancro (8° posto): la ricerca dell'anima gemella sarà ardua e ricca di imprevisti. Potrebbe non essere il momento giusto per una nuova relazione perché qualsiasi tentativo si concluderà in modo incerto. La disperazione non sarà la strada da percorrere: in futuro, avrete tante occasioni imperdibili.

Previsioni astrologiche del 10 giugno: i segni meno fortunati

Gemelli (9° posto): sarete flessibili e rapidi nello svolgere le vostre mansioni. Verrete ricompensati con complimenti e ammirazione, ma sentirete il bisogno di avere maggiore libertà. Il tempo a disposizione apparirà decisamente ridotto. Il partner e gli amici potrebbero avvertire la vostra mancanza.

Pesci (10° posto): la giornata inizierà in modo incerto. Non avrete alcun programma da portare avanti. Vi trascinerete tra le diverse attività, senza riuscire a seguire un filo logico sensato. Per fortuna, durante le ore serali, la situazione migliorerà. La presenza del partner sarà fondamentale.

Sagittario (11° posto): odierete la solitudine.

Farete di tutto per combattere questa sensazione, ma la situazione potrebbe essere difficile da risolvere. Amici e parenti saranno rapiti dai loro impegni. Le previsioni zodiacali vi consigliano di mettervi alla ricerca di qualche nuovo hobby.

Bilancia (12° posto): rimarrete un po' delusi dalla sfera sentimentale. La comunicazione con il partner non decollerà. Farete fatica a comprendervi a causa dei differenti punti di vista. I litigi, sempre dietro l'angolo, sfoceranno in un botta e risposta senza fine: attenzione a non perdere il controllo.