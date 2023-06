Ultime 24 ore della seconda settimana del mese per tutti e dodici i segni zodiacali. Di seguito l'oroscopo della giornata con i cambiamenti e le novità astrologiche che arriveranno sia in amore che nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che vi vede più ottimisti, avrete la possibilità di portare avanti dei cambiamenti interessanti. Nel lavoro avrete possibilità di fare bene.

Toro: per i sentimenti attenzione alle parole in questa giornata, dovete essere tranquilli e gestire al meglio una storia. Nel lavoro le nuove iniziative possono essere interessanti, attenzione però a non esagerare.

Gemelli: a livello sentimentale se vivete una relazione da tempo approfittate di questa giornata per fare qualcosa di interessante. Nel lavoro sarà necessario prestare attenzione alle questioni amministrative.

Cancro: in amore fate attenzione a non portare avanti tensioni inutili, i contrasti comunque verranno superati. A livello lavorativo le buone occasioni non mancheranno.

Leone: per i sentimenti sarete più disponibili in questa giornata visto che il momento sarà propizio per voi. Nel lavoro cambiamenti radicali in vista.

Vergine: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata stancante ma recupererete comunque nel pomeriggio. Nel lavoro le cose da fare saranno diverse, attenzione a Saturno in opposizione che porterà dei cambiamenti.

Stelle e oroscopo dell'11 giugno 2023: la giornata

Bilancia: in amore i cuori solitari potranno fare degli incontri speciali, dovrete comunque superare una storia del passato. Attenzione alle questioni economiche, non fate passi falsi.

Scorpione: a livello sentimentale situazione maggiormente critica per le coppie che da tempo discutono, in particolare se c'è stata una separazione.

Nel lavoro ci sarà qualcosa di pesante da gestire.

Sagittario: a livello amoroso mattinata sottotono, riuscirete a recuperare soltanto nella seconda parte della giornata. Sul lavoro impegnatevi di più, otterrete qualcosa di interessante.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore giornata che promette bene, in particolare al mattino potrete recuperare un rapporto interrotto.

Nel lavoro sfruttate al meglio tutto quello che arriva.

Acquario: a livello sentimentale in questa giornata vi sentirete maggiormente stanchi, fase di agitazione che si potrà riversare in coppia. Nel lavoro volete chiudere eventuali situazioni che non vi interessano più.

Pesci: in amore giornata ideale per chiarire e confrontarsi, tutti gli incontri saranno interessanti. Nel lavoro le cose da fare non mancano, rimboccatevi le maniche.