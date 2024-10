Una nuova settimana ha ormai preso il via e si avvicina la fine del mese di ottobre per tutti i segni zodiacali. Arrivano di seguito le previsioni e l'oroscopo per la giornata del 29 ottobre 2024 con le novità in amore e nel lavoro dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: in amore a causa della Luna in opposizione qualche piccolo disagio nei rapporti potrebbe non mancare, per questo motivo fate attenzione nelle relazioni. Nel lavoro sarà una giornata sottotono, in particolare in serata.

Toro: per i sentimenti meglio in una coppia non portare avanti polemiche, prendete soltanto del tempo.

Nel lavoro qualcuno vi chiederà di più in questa giornata, quindi impegnatevi al massimo.

Gemelli: a livello sentimentale è una fase di maggiore forza, adesso si registra un aumento di energia. Nel lavoro il cielo si fa più interessante e ciò aiuta soprattutto chi ha un'attività in proprio.

Cancro: in amore potrebbero esserci delle discussioni in questa giornata ma voi non dovete preoccuparvi. A livello lavorativo alla fine avrete la possibilità di avere tutto al meglio.

Leone: in amore la Luna favorevole aiuta, per questo motivo tutto ora va al meglio. Nel lavoro le relazioni con soci e collaboratori riprendono quota anche in vista del futuro.

Vergine: a livello sentimentale è la giornata giusta per concentrarsi sulla vostra relazione, qualcosa però potrebbe non quadrare.

Nel lavoro è il momento utile per tentare un recupero.

Stelle e oroscopo del 29 ottobre 2024: la seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso - con la Luna nel segno - sarà possibile provare delle sensazioni speciali all'interno della coppia, questo è un momento interessante. Nel lavoro le emozioni che vivrete saranno positive.

Scorpione: in amore è una giornata interessante per programmare qualcosa di bello, in particolare in vista della prossima settimana. A livello lavorativo preparatevi a un momento interessante.

Sagittario: per i sentimenti potreste arrabbiarvi non poco in questo giornata, vi ricordo che una persona potrebbe essere contro di voi.

Nel lavoro non tutti faranno quello che dite.

Capricorno: in amore sarà possibile discutere all'interno della coppia, anche per questioni banali. Nel lavoro se qualcosa non va potreste anche rassegnarvi.

Acquario: per i sentimenti ora è una fase di maggiore energia, resteranno comunque aperte delle polemiche. Nel lavoro è una fase che comporta maggiori spese economiche.

Pesci: in amore - con Venere in opposizione - ora parlate chiaro all'interno della coppia. Nel lavoro ci sono tensioni da risolvere al più presto.