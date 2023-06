Prosegue una nuova settimana di giugno e di seguito approfondiamo le stelle e l'oroscopo di martedì 13 giugno relativamente all'amore, al lavoro e al salute per tutti i segni, dall'Ariete fino ai Pesci.

La prima sestina zodiacale

Ariete: a livello sentimentale cercate di non cedere a delle polemiche provenienti dal passato, il nervosismo non farà bene alla vita coppia. In ambito lavorativo chi è in attesa di risposte potrà finalmente riceverle.

Toro: la giornata di martedì 13 giugno sarà caratterizzata da emozioni difficili al livello sentimentale, considerato Venere contrario non sarà una giornata facile da affrontare.

Per quel che riguarda l'ambito professionale non mancano nuove idee importanti, Giove vi protegge.

Gemelli: a livello sentimentale potrete vivere dei bei momenti con le persone che amate. Nel lavoro ci sono delle buone energie, gli incontri che farete potrebbero rivelarsi davvero interessanti.

Cancro: in campo professionale manca soddisfazione, qualcuno potrebbe decidere di cambiare mansione. In amore non mancano stimoli, avete bisogno di coinvolgimenti importanti con il partner.

Leone: non mancano le novità in questa giornata per quel che riguarda l'ambito sentimentale. A livello lavorativo momento di recupero, cercate di non essere troppo impazienti.

Vergine: nel lavoro attenzione a nervosismi che potrebbero rovinare il vostro operato.

A livello sentimentale potrete superare delle difficoltà, l'importante è saper fare i passi giusti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore avete bisogno di persone sincere al vostro fianco, i rapporti complessi non fanno al caso vostro. A livello lavorativo attenzione alle polemiche, cercate di non agitarvi.

Scorpione: la giornata di martedì 13 giugno sarà caratterizzata da Venere in aspetto critico, quindi l'amore va tenuto sotto controllo. Siate prudenti anche nel lavoro, dove delle soluzioni per non arrivano.

Sagittario: in amore sono possibili incontri per i single del segno, non mancano le opportunità. In ambito professionale otterrete ottimi risultati, se negli ultimi tempi avete fatto bene il vostro lavoro.

Capricorno: è una giornata interessante in amore, cercate però di non innervosirvi con le persone che amate. Per quel che riguarda il lavoro sarà possibile raccogliere ciò che si è seminato.

Acquario: in amore è importante rimanere tranquilli, altrimenti rischiereste di rovinare i rapporti a cui tenete. In campo lavorativo ci possono essere dei ritardi, quindi se possibile rimandate le decisioni importanti ai prossimi giorni.

Pesci: è una giornata abbastanza complessa per quel che riguarda l'ambito sentimentale. Nel lavoro sono in arrivo delle conferme, quindi potrete iniziare bei progetti.