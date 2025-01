L'oroscopo della giornata di sabato 11 gennaio prevede un Sagittario bloccato in amore, in difficoltà nell'esprimere le proprie emozioni, mentre i Gemelli dovranno essere più attenti ai bisogni del partner. I Pesci dovranno fare attenzione a non essere troppo permalosi in amore, mentre il Cancro godrà di un cielo equilibrato.

Previsioni oroscopo sabato 11 gennaio 2025 e graduatoria

Ariete: il weekend inizierà molto bene per voi nativi del segno, grazie in particolare alla Luna in sestile. Vi sentirete bene con la vostra anima gemella, anche se non ci saranno momenti particolarmente romantici.

Sul posto di lavoro Marte e Mercurio vi rallenteranno un bel po’. Non sarà semplice portare a termine le vostre mansioni quando ci sono troppi imprevisti da affrontare. Voto - 7️⃣

Toro: questo cielo sarà dalla vostra parte in questo periodo, portando molteplici occasioni per condurre una vita benestante. Approfittate della presenza di Venere per vivere una relazione sincera, ma soprattutto più romantica. Nel lavoro sentirete l'esigenza di ambire più in alto, e con Mercurio in trigono, avrete le capacità per riorganizzarvi e mettere in piedi progetti importanti. Voto - 9️⃣

Gemelli: la Luna in congiunzione con il vostro segno zodiacale, vi permetterà di stare più attenti alle necessità del partner secondo l'Oroscopo.

Tendere a vivere un rapporto più stabile, che bada a quelle cose che contano davvero in una relazione. Sul fronte professionale avrete bisogno di una nuova base su cui partire e poter forgiare nuove idee. Voto - 8️⃣

Cancro: configurazione astrale equilibrata secondo l'oroscopo di sabato. In amore ci penserà il pianeta Venere a concedervi momenti di piacevole bellezza con la persona che amate, soprattutto se siete nati nella prima decade.

Per quanto riguarda il lavoro Mercurio potrebbe limitare la vostra creatività, ma con Marte in congiunzione non vi arrendere dinanzi nessun ostacolo. Voto - 7️⃣

Leone: sfera sentimentale più coinvolgente in questo periodo per voi nativi del segno. Il rapporto con il partner vi darà soddisfazioni, grazie in particolare alla Luna in sestile, che porterà una bella intesa, tutta da vivere.

Sul posto di lavoro dedicatevi a quei progetti che hanno già un sentiero tracciato, evitando di andare fuori strada. Voto - 8️⃣

Vergine: il lavoro sarà in forte crescita grazie a Marte e Mercurio, grazie agli ultimi successi ottenuti. La fortuna sembra girare a vostro favore, e potreste ottenere finalmente buone soddisfazioni dal vostro impiego. Per quanto riguarda i sentimenti invece, dovrete fare i conti con una relazione poco affiatata, oscurata da questo cielo, che vedrà la Luna e Venere contro di voi. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in trigono dal segno dei Gemelli vi aiuterà a trascorrere un sabato sereno in amore. Forse non sarà una giornata particolarmente romantica, ciò nonostante, poter contare sulla fiducia del partner per voi significherà molto.

Per quanto riguarda il lavoro invece, meglio non prendervi troppi rischi per il momento. Con Marte e Mercurio contro, potreste commettere parecchi errori. Voto - 6️⃣

Scorpione: con Venere dalla vostra parte, la vostra relazione di coppia sarà un vulcano di emozioni in questo periodo, pieno di momenti appaganti che non dimenticherete. Se siete single certe amicizie avranno un peso importante nella vostra vita. Sul fronte professionale avrete le idee chiare su come portare avanti i vostri progetti. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma i risultati che potrete raggiungere saranno molto importanti. Voto - 8️⃣

Sagittario: con la Luna e Venere in cattivo aspetto, potreste sentirvi come bloccati in questa giornata di sabato.

Single oppure no, farete fatica a conquistare il cuore della persona che amate. Avrete bisogno infatti di cambiare qualcosa del vostro atteggiamento. In ambito lavorativo i vostri progetti andranno avanti, anche se non ci metterete il vostro solito entusiasmo. Voto - 6️⃣

Capricorno: sfera sentimentale soddisfacente in questa giornata di sabato. I pianeti di questa giornata annunciano buone notizie per la vostra relazione di coppia, che prenderà una piega romantica e matura. Sul posto di lavoro, saprete come rendere efficaci le vostre idee grazie a Mercurio, facendo ottimi progressi senza spendere troppe risorse. Voto - 8️⃣

Acquario: questo sabato di gennaio vi darà qualche soddisfazione in più secondo l'oroscopo.

La Luna in trigono con il segno dei Gemelli accenderà il vostro entusiasmo verso il partner. Sarà bello stare così bene insieme, soprattutto vanno così bene tra di voi. Sul fronte lavorativo mettete in pratica le vostre idee. Prendervi qualche rischio potrebbe mettervi in una posizione molto interessante. Voto - 8️⃣

Pesci: attenzione a non essere troppo permalosi verso il partner in questa giornata di sabato. Anche se Venere sarà favorevole, con la Luna in quadratura potrebbe saltare fuori qualche piccolo screzio con il partner, in particolare se siete nati nella seconda decade. Bene invece il lavoro, grazie alla presenza benefica di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 7️⃣