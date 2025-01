L'oroscopo del 12 gennaio preannuncia il transito della Luna in Cancro. Ad andare bene in queste 24 ore sarà soprattutto il capolista Cancro, che tira un respiro di sollievo. Al contrario, le stelle non supportano il Toro, penalizzato con l'ultimo posto nella classifica quotidiana. Le cose andranno piuttosto male anche al Capricorno, ma approfondiamo ora le previsioni astrologiche per tutti.

Classifica e oroscopo del giorno 12 gennaio: i segni flop e top

Toro: 12° posto. L'Oroscopo vi vede 'ko'. Il lavoro non vi entusiasma assai o forse siete preoccupati per una sfida imminente oppure un problema di famiglia.

Qualunque sia la difficoltà, avrete modo di superarla, e la primavera porterà maggiore serenità. Una persona vicina potrebbe sorprendervi in positivo, mentre in amore si intravedono possibilità di chiarimento e momenti di passione. Dedicate tempo a voi stessi: provate a meditare o a praticare attività fisica per migliorare il benessere generale. Recuperare la forma fisica vi aiuterà anche a ritrovare un equilibrio mentale. Evitate di esporvi a rischi inutili e mantenete sempre alta la guardia. Dedicate un po’ di attenzione al vostro ambiente: assicuratevi che gli spazi in cui trascorrete più tempo siano ben ventilati per preservare l’energia. Se vi trovate a dubitare di una scelta o di un sentimento, approfondite la questione prima di agire, evitando mosse azzardate.

Capricorno: 11° posto. Dopo aver attraversato un periodo di grande stress, finalmente avrete l’occasione di riposarvi e ricaricarvi. Le settimane precedenti vi hanno visti impegnati su più fronti, dal lavoro alle faccende personali, accumulando fatica. Chi ha un progetto in corso avrà presto l'opportunità di concretizzarlo.

Se state valutando ritorni di fiamma, riflettete con attenzione: non sempre ciò che appartiene al passato è la scelta migliore. A volte vi accade qualcosa di assurdo: quando siete vicini a raggiungere un obiettivo, tendete a distrarvi o a procrastinare . Impegnatevi ad essere più costanti e completate ciò che avete iniziato.

Potrebbero presentarsi piccoli disagi, come ritardi nei trasporti o difficoltà legate alla concentrazione, soprattutto per chi studia.

Toro: 10° posto. Concentratevi sul presente: rimuginare sul passato o preoccuparvi per il futuro rischia solo di farvi perdere energie preziose. La ripresa arriverà gradualmente, anche se il percorso sarà impegnativo. Ripetere a voi stessi un mantra di incoraggiamento potrebbe aiutarvi a mantenere la motivazione. Fate attenzione alla dieta, evitando eccessi di cibi dolci o piccanti. Cercate di affrontare ogni ostacolo con determinazione. Questa giornata potrebbe portare momenti di gioia in famiglia, con l’occasione di trascorrere del tempo sereno e di condividere emozioni.

Se dentro di voi persistono dubbi o incertezze, non affrettate le decisioni. Col tempo, le risposte arriveranno e tutto sarà più chiaro.

Vergine: 9° posto. Con il passare degli anni, avete imparato a selezionare con cura le persone che vi circondano. È un periodo in cui alcune tensioni potrebbero persistere, ma non mancheranno le opportunità per ritrovare equilibrio. Potreste presto riunirvi con qualcuno che vi è caro e che non vedete da tempo. Ci sono cambiamenti significativi all’orizzonte, che potrebbero riguardare la vostra immagine o il luogo in cui vivete. Se avete recentemente traslocato, vi servirà del tempo per adattarvi al nuovo ambiente. L'oroscopo giornaliero vede un po' di turbolenza.

Sarete impegnati in casa tra pulizie e piccoli lavori. Se recentemente avete affrontato difficoltà nello studio o nel lavoro, approfittate di questo momento per rilassarvi e riorganizzarvi. Per chi ha un’attività autonoma potrebbe essere necessario lavorare, ma sarà possibile comunque ritagliarsi del tempo per sé stessi.

Acquario: 8° posto. State attraversando un momento delicato, ma la riflessione vi aiuterà a fare chiarezza e a ritrovare stabilità. Una situazione che ora sembra complessa cambierà presto, portandovi nuove opportunità. Dedicatevi a voi stessi e concedetevi un po’ di meritato riposo. Nei giorni scorsi vi siete impegnati molto, ma ora è il momento di rigenerarvi. Dividere le responsabilità con gli altri vi aiuterà a evitare di stancarvi troppo.

Concedetevi del tempo per voi stessi: un cambiamento di look potrebbe essere particolarmente azzeccato.

Bilancia: 7° posto. Avete fame di cambiamenti e di riscoprire delle nuove emozioni, soprattutto in amore. Chi sta attraversando una fase difficile, o aspetta un certo riscontro, potrebbe presto vivere delle ghiotte opportunità di crescita personale. Ricordate che è importante impegnarsi sempre e comunque, indipendentemente dall’età o dalla situazione economica. Rimboccarsi le maniche conduce a dei risultati. Nella seguente settimana otterrete un po' di tregua. Potrete rallentare e godervi una sensazione di maggiore tranquillità. In amore, potrebbe essere necessario affrontare alcune distanze emotive o situazioni poco soddisfacenti.

Prendetevi del tempo per riflettere e non forzate nuovi inizi: a volte, è meglio aspettare che le cose maturino da sole.

Ariete: 6° posto. La giornata si prospetta intensa, ma il sostegno di una persona cara potrebbe rivelarsi fondamentale per affrontarla con lo stimolo di un campione. Siate pronti a offrire il vostro aiuto o consiglio a chi ne ha bisogno, soprattutto in famiglia o con il partner. State aspettando un esito importante, che potrebbe arrivare a breve. Vi sentirete più leggeri e riuscirete a recuperare energia e buon umore. Dedicate il tardo pomeriggio/sera al riposo e, se possibile, trascorrete del tempo con i vostri cari, magari riscoprendo attività piacevoli da condividere insieme.

Gemelli: 5° posto. In queste 24 ore potreste ritrovarvi a riflettere sul passato e su quanto le giornate in famiglia fossero speciali. Se vi sentite annoiati, provate a progettare qualcosa di nuovo per i mesi a venire. È il momento giusto per concludere ciò che avete lasciato in sospeso e per apportare cambiamenti nella vostra vita. In amore e in famiglia, si prospettano novità significative. Organizzate meglio la vostra routine per gestire al meglio gli impegni e tornare a sentirvi più leggeri. Affrontare con fiducia i vostri compiti vi aiuterà a ottenere i risultati che desiderate.

Pesci: 4° posto. La settimana appena trascorsa potrebbe avervi messo alla prova, ma questa giornata vi offrirà un’occasione per ritrovare equilibrio.

Sentite il bisogno di nuove sfide, perché la monotonia sembra pesare sul vostro umore. Nonostante le difficoltà, l'oroscopo promette momenti positivi e notizie incoraggianti, soprattutto in ambito privato e sentimentale. Concedetevi una pausa e cercate il supporto di chi vi è vicino. Una telefonata o un momento di condivisione potrebbero aiutarvi a sentirvi meglio. Non escludete la possibilità di avventure o nuove esperienze.

Leone: 3° posto. La giornata sarà piena di emozioni, da vivere al calore della vostra casa e della compagnia di chi amate. Potreste vedere i frutti del vostro impegno. È il momento di lasciar andare ciò che non serve più e accogliere nuove opportunità. Mantenetevi lontani da persone negative che potrebbero influenzarvi in modo sfavorevole.

Dopo giorni di malessere fisico, avrete finalmente l’occasione di recuperare energia. Presto potrete affrontare le sfide lavorative o di studio con nuova determinazione. Le relazioni più consolidate continueranno a crescere, mentre quelle recenti potrebbero richiedere maggiore chiarezza.

Scorpione: 2° posto. Vi attende una di quelle giornate magiche e stimolanti. Tutto vi riuscirà bene. L'energia positiva vi permetterà di ritrovare serenità. Dopo un inizio anno incerto, avrete la possibilità di recuperare terreno. Qualcuno potrebbe sentire il bisogno di migliorare la propria forma fisica o di prendersi una pausa dagli impegni. Preparatevi ad affrontare le prossime sfide con rinnovata energia.

State attraversando un fase di trasformazione che, a lungo andare, porterà risultati concreti nei prossimi mesi. Le sorprese potrebbe ravvivare il rapporto con il partner.

Cancro: 1° posto. L'oroscopo del giorno vi vede tirare un bel respiro di sollievo. Quaglierete dopo un periodo di duro lavoro. Finalmente, potrete dedicarvi a voi stessi e recuperare le energie dopo un periodo complicato. Usate questa giornata per adottare abitudini più salutari e rigeneranti. In amore, sarà importante comunicare con attenzione per evitare incomprensioni. Guardate avanti con ottimismo: i prossimi mesi porteranno nuove opportunità. Le occasioni da cogliere saranno molteplici. Che si tratti di lavoro, relazioni o riconciliazioni, avrete l’energia giusta per affrontare tutto al meglio. La vostra capacità di comunicare sarà particolarmente efficace, aiutandovi a raggiungere i vostri obiettivi con maggiore facilità.